2023.02.21 - Claudiu Cazacu: Se anunță zile însorite și pentru Bitcoin odată cu apropierea primăverii?

,,Pe 21 februarie, închiderea zilei (miezul nopții) a indicat 24.777 dolari pentru Bitcoin, aproape de nivelurile cele mai ridicate de după vara trecută, și un salt de aproape 50% de la începutul anului” notează Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Reverberațiile evenimentelor care au zguduit domeniul cripto anul trecut încă se simt: Galois Capital, un fond de hedging cu pierderi de 40 de milioane de dolari în urma căderii bursei FTX a anunțat recent că se va închide. În același timp, un alt scandal răsunător, cel al prăbușirii criptomonedelor Terra și Luna, cunoaște o altă filă, fondatorul Do Kwon fiind acuzat de fraudă de către autoritățile americane. Toate acestea nu au împiedicat, însă, o redresare semnificativă a cotațiilor, inclusiv ale primei criptomonede, Bitcoin. După o lungă ,,amorțeală” în perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023, în zona de 16.000 - 18.000 dolari, minime ale ultimilor 3 ani, Bitcoin și piața criptoactivelor în general au început să dea din nou semne de viață. Bitcoin a revenit peste pragul de 20.000 dolari pe 14 ianuarie, iar o lună mai târziu începea o nouă ascensiune. Ce a influențat acest salt? Unul din motivele interesului renăscut ar putea fi debutul favorabil de an în bursele americane, europene și chiar unele din bursele asiatice. Sentimentul optimist poate indica un apetit mai ridicat pentru riscuri, care se transpune într-un interes speculativ mai înalt inclusiv pentru criptoactive. Un al doilea motiv ar putea ține de protocolul Ordinals, care permite introducerea de referințe la arta digitală în tranzacțiile din sistemul blockchain, ceea ce se poate traduce prin NFT-uri bazate pe arhitectura Bitcoin. Până acum, NFT-urile puteau fi asociate doar cu tipuri de blockchain mai noi, precum, printre altele, Ethereum. Față de perioada de vârf a interesului speculativ, însă, NFT-urile sunt, totuși, departe de maximele de supra-entuziasm ale perioadei. Al treilea motiv ar putea fi chiar și mai important: acțiunile întreprinse de autoritățile de reglementare. SEC, reglementatorul pieței de capital americane, a deschis o investigație privind Paxos și emiterea de instrumente BUSD, pe care le-ar putea considera drept titluri de valoare. Aceasta ar însemna că sfera mai largă a ,,stablecoins" este vizată, și că astfel de instrumente ar necesita autorizarea SEC. Ar putea fi un concept de supraveghere și autorizare extins la nivel mult mai larg în domeniul criptoactivelor, însă, deocamdată, Bitcoin pare a fi în afara domeniului vizat. Vara trecută, conducătorul SEC a afirmat că Bitcoin ține de segmentul ,,mărfurilor” (commodity), separându-l net de toate celelalte criptoactive care ar putea fi instrumente financiare, și deci, supuse unor reglementări stricte pentru aducerea la tranzacționare. Cuvintele sale au revenit în atenție, sub lumina noilor evenimente. Traderii au luat notă. Așa-numitele altcoins, criptoactive altele decât Bitcoin, au avut tendința să piardă din valoare, în raport cu Bitcoin. Pe 1 ianuarie, ponderea Bitcoin în totalul capitalizării era de 40,05%, urmând ca pe 20 februarie să ajungă la 42,24%. În Hong Kong, comisia de supraveghere a piețelor de capital a publicat luni un nou set de reguli propuse, între care licențierea firmelor din domeniu și o dezbatere privind permisiunea de a oferi sau nu acces la platformele de tranzacționare investitorilor de retail. În SUA, SEC a propus reguli care ar obliga firmele, inclusiv bursele de criptoactive, să se înregistreze și să respecte un sistem de reguli, într-un mediu în care oferirea de servicii de custodie de către bănci a fost descurajată de către autorități, care a devenit mai strict. Binance, cea mai mare bursă de criptoactive din lume a anunțat că se gândește la încheierea relațiilor de afaceri cu entități din SUA și delistarea proiectelor care au fost create în SUA. Acest răspuns vine după ce Paxos a anunțat că va opri, la cererea autorităților din New York, emiterea de BUSD, un instrument de tip stablecoin emis sub ,,brandul” Binance. Bursa a anunuțat deja suspendarea depunerilor și retragerilor de dolari americani. Un studiu al BIS, Banca Reglementelor Internaționale, arată că, între 2015 și 2022, investitorul median ar fi pierdut 431 dolari, aproape jumătate din investițiile de 900 de dolari prin aplicațiile monitorizate în 95 de țări. În țări emergente precum India, Thailanda, Brazilia sau Turcia, ponderea pierderilor a fost și mai mare. Cu o tot mai atentă și strânsă perspectivă de reglementare, orizontul mediu și lung devine neclar pentru mai toate proiectele din spațiul cripto, în timp ce modul de operare al burselor este pus sub semnul întrebării. Totuși, pe termen scurt, impulsul inerțial pentru Bitcoin și, într-o anume măsură, și al altor proiecte de capitalizare ridicată, este ascendent, iar pragul de 25.000 de dolari este în atenție. Poate fi acest parcurs al debutului de an doar parte a unui ,,cântec de lebădă", înaintea unor pierderi de suflu impuse și de cadrul de reglementare? Riscul unui astfel de scenariu pentru orizontul mai larg pare, privind la semnalele numeroase venite din variate jurisdicții, în creștere semnificativă, însă, pe orizontul intermediar, deja cunoscuta volatilitate ,,sprintenă” a criptoactivelor poate surprinde. Pentru participanții la piață, menținerea atenției și disciplinei este, din nou, esențială.

