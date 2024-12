2021.01.06 - Radu Puiu, Analist XTB - Se prefigurează Bitcoin ca o posibilă alternativă la aur?

Începutul de an a adus o atitudine indecisă la nivelul piețelor de capital. Deși inițial, s-a observat un apetit accentuat pentru risc, majoritatea indicilor importanți trasând noi maxime istorice, optimismul investitorilor s-a redus treptat. Acest model a fost urmat și de cea mai cunoscută monedă digitală, Bitcoin, doar că mișcarea observată la nivelul acestei piețe ”a furat ușor startul”.

Intrarea investitorilor instituționali de calibru pe piața Bitcoin care că consideră moneda virtuală este un instrument de hedging împotriva inflației, similar cu aurul, precum și apariția fenomenului FOMO (fear of missing out), adică teama investitorilor de a rata momentul oportun de intrare în piață sunt cele două mari cauze ale creșterii record a prețului Bitcoin din ultimele zile. Mai mult, gigantul bancar de investiții JPMorgan a numit o țintă pe termen lung a prețului Bitcoin la peste 146.000 de dolari, în scenariul în care criptomoneda va crește în popularitate ca alternativă pentru aur. Aceste aspecte sunt analizate mai jos de către Radu Puiu, analist finaciar în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia și lider de piață în România pe burse internaționale.Astfel, având în vedere că această piață are un program neîntrerupt de tranzacționare, prețul a trasat noi maxime istorice în timpul zilei de duminică, la aproximativ 34.637 de dolari. Din acel punct, cotația a început să dezvolte o mișcare descendentă destul de rapidă. Prețurile au scăzut cu până la 17%, marcând cea mai amplă corecție din luna martie. Ulterior, a avut loc o stabilizare. Deși la prima vedere ar putea părea o scădere importantă, în contextul raliului amplu al Bitcoin situația pare mai puțin îngrijorătoare (moneda a câștigat 50% doar în decembrie). Având în vedere complexitatea ”lumii criptomonedelor”, este dificil de identificat cauza exactă a ultimului val de volatilitate. Bitcoin a crescut cu peste 300% în ultimul an, raliu ce a fost alimentat de o cerere speculativă din partea investitorilor de retail, dar și a celor instituționali. Această atitudine ar putea fi argumentată de convingerea că monedele virtuale se dezvoltă ca o clasă de active de masă și pot acționa ca un depozit de valoare. Raliul record al Bitcoin înregistrat în ultimele săptămâni ale anului a fost parțial determinat de intrarea pe piață a unor investitori instituționali importanți. Deși criptomoneda există de 12 ani, a început să crească în popularitate în rândul investitorilor instituționali de abia anul trecut. Susținătorii monedelor consideră că Bitcoin este un instrument de hedging împotriva inflației, similar cu aurul. Aprecierea prețului Bitcoin de anul trecut a fost parțial alimentată de interesul unor nume mari de pe Wall Street pentru moneda virtuală. Este posibil ca aprobarea acestora să fi oferit încredere investitorilor de retail, care, în mod obișnuit, sunt sceptici. Investitori precum Paul Tudor Jones și Stanley Druckenmiller au investit în Bitcoin și au subliniat potențialul de acoperire împotriva inflației. De asemenea, companii financiare mari precum PayPal și Fidelity au făcut mișcări în sectorul de monede virtuale, în timp ce Square și MicroStrategy și-au folosit propriile bilanțuri pentru a cumpăra Bitcoin. Este posibil ca această tendință să continue, existând o gamă tot mai amplă și diversificată de instrumente care permit investitorilor instituționali să obțină expunere pe Bitcoin. Un alt aspect important este faptul că tot mai multe companii specializate în acest domeniu sunt reglementate, element ce a lipsit în trecut. Un al doilea factor care a impulsionat raliul recent al monedei virtuale a fost reprezentat de investitorii de retail și în special de fenomenul FOMO (fear of missing out). Acest lucru reprezintă o teamă la nivelul investitorilor de a rata momentul oportun de intrare în piață, fapt care s-ar putea transpune într-un cost de oportunitate ridicat (pierderea profitului potențial). În prezent, un număr mult mai mare de persoane dețin conturi la nivelul burselor de monede digitale, achiziționarea și tranzacționarea acestor instrumente fiind mult mai ușoară decât înainte. Aceste elemente continuă să fie prezente, ceea ce oferă un impuls de încredere pieței. În continuare există mult optimism pe piața monedelor virtuale. Performanța recentă a Bitcoin a trezit multe comparații cu raliul amplu până la aproape 20.000 de dolari din 2017, care a fost urmat de o corecție bruscă în 2018 care a dus la pierderea a miliarde de dolari din capitalizarea de piață a criptomonedelor majore. Totuși, există o diferență importantă: mișcarea actuală este bazată în mare parte pe cerere din partea investitorilor instituționali și mai puțin pe cererea de speculație din partea sectorului de retail. În plus, o altă deosebire între acest raliu și cel văzut în 2017 este claritatea reglementărilor, care era redusă atunci. Astăzi, majoritatea autorităților de reglementare din întreaga lume au creat departamente interne specializate pe sectorul de monede virtuale. O bună parte dintre marile centre financiare dețin un nivel ridicat de reglementare pe piețele de monede digitale, aspect care oferă confort atât investitorilor instituționali, cât și investitorilor de retail. Printre principalii factori care au stat la baza scăderii prețurilor se numără o secvență de marcare a profitului. Pe măsură ce prețul Bitcoin a atins noi maxime istorice, piețele au început să se confrunte cu noi niveluri de rezistență, fapt ce a determinat încasarea profitului. În plus, optimismul la scară largă a determinat intenție din partea investitorilor de a se reorienta către alte piețe. O parte dintre profituri este posibil să se fi reorientat către alte monede, un exemplu fiind Ethereum. Începând cu 3 ianuarie, moneda a crescut cu aproximativ 49,25% în 2021, în timp ce prețul Bitcoin a avansat cu 24,40% în 2021. Traderii s-au orientat către monede alternative în căutarea de randamente superioare. De obicei, monedele digitale sunt corelate pozitiv, dar, de această dată, performanța Bitcoin a depășit evoluția celorlalte monede virtuale. În timpul sesiunii de marți, Bitcoin a reușit să recupereze teren iar mișcarea ascendentă a dat semne mai optimiste decât în urmă cu o zi. Recuperarea rapidă indică cerere puternică, scoțând în evidență sentimentul bullish. Această mișcare sugerează că investitorii importanți din SUA au profitat de corecție și au cumpărat Bitcoin. Gigantul bancar de investiții JPMorgan a numit o țintă pe termen lung a prețului Bitcoin la peste 146.000 de dolari, în scenariul în care criptomoneda va crește în popularitate ca alternativă pentru aur. Posibilitatea de a prelua o parte din ”cota de piață” a aurului drept activ de refugiu ar reprezenta un avantaj important pentru Bitcoin pe termen lung. Cu toate acestea, analiștii au susținut că volatilitatea prețului Bitcoin trebuie să scadă pentru ca instituțiile să plaseze fonduri importante. Conform reprezentanților companiei, convergența volatilităților aurului și a Bitcoin este un „proces multianual” și sugerează că obiectivul de 146.000 USD este o țintă pe termen lung. În timp ce comunitatea cripto se așteaptă ca raliul să continue, JPMorgan vede semne ce sugerează o tendință de „interes speculativ excesiv” și consideră aprecieri ample către regiunea 50.000 - 100.000 de dolari ar putea fi nesustenabile pe termen scurt.

