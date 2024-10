2020.02.06 - Speranțele unui tratament pentru coronavirus readuc optimismul pe bursele internaționale

Achitarea președintelui Trump și reducerea unor taxe vamale impuse de China pentru bunuri importate din SUA – sunt alte cauze pentru revenirea acțiunilor

Sentimentul de pe piețele financiare a înregistrat o îmbunătățire considerabilă, aspect care se observa în evoluțiile activelor riscante: majoritatea indicilor importanți din Asia au înregistrat creșteri, în timp ce piețele din SUA au recuperat în întregime pierderile, atingând noi maxime istorice. Investitorii au trecut, se pare, într-o altă fază de emoție intensă, de data aceasta pozitivă pentru indici, la doar câteva zile de când știrile despre coronavirus induceau scăderi foarte accentuate (ne amintim deschiderea Chinei după vacanță cu peste 7% scăderi ale indicelui). Astfel, în sesiunea asiatică de joi bursa din Shanghai a recuperat încă 1.7%, iar indicele S&P500 a atins noi maxime istorice. Deși noutățile despre epidemie sunt foarte importante, revenirea acțiunilor nu ține, totuși, doar de speranțele unui tratament rapid sau chiar ale unui vaccin, sau de temperarea numărului de cazuri noi în afara Chinei. Achitarea președintelui Trump de către Senatul SUA și reducerea la jumătate a unor taxe vamale impuse de China pentru bunuri importate din SUA completează un tablou luminat foarte recent de un optimism abundent. „Abordarea investitorilor pare a fi, pentru moment, cumpărarea pe corecție. Orizontul mediu este, totuși, mult mai puțin limpede: efectele în economia reală a Chinei și a regiunii nu pot fi precis calculate în prezent, dar ele ar putea deveni considerabile dacă măsurile de limitare a răspândirii virusului nu dau rezultate curând. Investitorii ar putea vira atunci, din nou, spre prudență”, este de părere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. La nivel european, indicele german DAX urmează exemplul de pe plan global. La momentul publicarii acestei analize, DAX se afla în zona de 13560 de puncte, fiind la o distanță de doar 0,6% față de valorile maxime. Această ”injecție” de entuziasm a fost determinată de așteptările tot mai crescute ale investitorilor cu privire la găsirea unui tratament pentru coronavirus. Miercuri dimineață, apetitul pentru risc a fost impulsionat de raportări legate de progrese majore în descoperirea unui medicament. În ciuda faptului că OMS a negat informațiile, susținând că încă nu a fost descoperit un tratament, încrederea investitorilor nu a dispărut, iar piețele au traversat o ușoară perioadă de așteptare. Totuși, tot mai multe surse susțin că diferite echipe de cercetare sunt aproape de descoperirea unui remediu, iar acest lucru influențează semnificativ așteptările investitorilor care anticipează că ar trebui să se descopere un vaccin în viitorul apropiat. China a aplicat pentru patentarea unui nou medicament experimental, remdesivir, care pare a fi unul dintre cei mai promițători candidați, indicând un nivel ridicat de eficacitate în timpul primelor teste. În plus, oficialii din Thailanda au anunțat îmbunătățiri majore la nivelul unei paciente după administrarea unei combinații de antivirale utilizate pentru tratarea gripei și a virusului HIV. Pe de altă parte, este posibil ca maximul perioadei de infecție să fie aproape, ținând cont de încetinirea ritmului de extindere a virusului, numărul maxim de cazuri este estimat să fie atins în perioada 19 februarie - 4 martie. „Pe termen scurt, optimismul pare să se extindă, piețele futures din SUA indicând a patra zi consecutivă de creștere, iar încrederea este în continuare la niveluri ridicate. Totuși, situația trebuie urmărită în continuare cu prudență, întrucât efectele economice rămân încă incerte. Cea mai mare parte din activitatea de afaceri din China rămâne în continuare suspendată. Statele cu un grad ridicat de dependență față de China vor resimți cel mai accentuat efectele, în special economiile din Asia Pacific, dar cu fiecare zi în plus în care activitatea din China este sistată crește probabilitatea ca urmările să se transmită și în alte regiuni, afectând rețelele de furnizori și companiile străine care și-au întrerupt temporar activitatea în a doua cea mai mare economie a Lumii.”, explică, la rândul său, Radu Puiu, Research Analyst, XTB România.

