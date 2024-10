Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop - xStation

Din această lecție vei afla: Cum să setezi un ordin Stop Loss în xStation 5

Cum să setezi un ordin Take Profit în xStation 5

Ce este un ordin trailing stop și cum se setează acesta în xStation 5

Așa cum am explicat deja în tutorialul "Termeni de bază și vocabular", una din cheile succesului pe piețele de capital pe termen lung este reprezentată de managementul riscului. Acesta este motivul pentru care ordinele Stop Loss și Take Profit ar trebui să fie o componentă integrală a tradingului tău. Acum, să aruncăm o privire la cum putem să le folosim în platforma xStation5 pentru a ne asigura că știi cum să controlezi riscul pe care ți-l asumi și să maximizezi potențialul de trading. Setarea ordinelor Stop Loss și Take Profit Primul și cel mai ușor mod de a adăuga un Stop Loss sau Take Profit ordinului tău este imediat după plasarea unei poziții. Introduci un anumit nivel de preț în câmpurile Stop Loss sau Take Profit. Reține faptul că, ordinul Stop Loss va fi executat automat atunci când piața se mișcă împotriva perspectivei tale (de acolo venind și denumirea de Stop Loss), iar ordinul Take Profit va fi executat automat atunci când prețul atinge nivelul țintit de profitul specificat. Dacă te afli în poziție de cumpărare, poți seta un nivel Stop Loss sub prețul actual al pieței și un nivel Take profit peste prețul actual al pieței. Dacă deții o poziție de vânzare, atunci Stop Loss trebuie setat peste nivelul de intrare, iar Take Profit ar trebui să fie sub prețul de deschidere al tranzacției. Este important să reții faptul că, ordinele Stop Loss (SL) sau Take Profit (TP) sunt întotdeauna conectate cu o poziție deschisă sau un ordin în așteptare. Poți să le ajustezi pe ambele odată ce s-a deschis poziția și pe măsură ce monitorizezi piața. Este un ordin de protecție pentru poziția ta pe piață, dar, desigur, acestea nu sunt obligatorii în vederea deschiderii unei noi poziții. Poți întotdeauna să adaugi aceste ordine mai târziu, dar noi îți recomandăm cu tărie să îți protejezi întotdeauna pozițiile. Adăugarea nivelurilor Stop Loss și Take Profit Cea mai simplă metodă de a adăuga un nivel SL/TP pentru o poziție deja deschisă este prin folosirea dreptei poziției de pe grafic. Trasezi dreapta la un anumit nivel. Odată ce ai introdus nivelurile SL/TP, pe grafic vor apărea liniile aferente. Astfel, poți să modifici nivelurile SL/TP simplu și rapid. Există întotdeauna două moduri prin care poți adăuga un nivel Stop Loss și Take profit din fereastra Terminal. Un mod de a adăuga sau modifica niveluri SL/TP este printr-un simplu dublu-click pe poziția deschisă sau pe ordinul în așteptare, moment în care se va deschide o nouă fereastră cu detaliile privind ordinul respectiv. Apoi va apărea fereastra de modificare ordin și în acea fereastră poți introduce/modifica SL/TP cu nivelul exact al pieței sau prin definirea unor arii de deviație de la prețul actual al pieței. A doua modalitate este și mai rapidă. Tot ce trebuie să faci este să specifici nivelurile direct din Terminal. Doar selectezi butonul “+” fie în coloana SL, fie în cea TP și introduci nivelurile dorite. Așa cum poți observa, este foarte simplu și reprezintă un aspect util atunci când trebuie să iei decizii rapide de trading. Trailing Stop Ordinele Stop Loss sunt menite să reducă pierderile atunci când piața se mișcă împotriva poziției tale, dar pot, de asemenea, să te ajute să încasezi profitul. Dacă acest aspect pare derutant – nu îți face griji, este foarte ușor de înțeles. Să spunem că ai deschis o poziție long, iar piața se mișcă în direcția bună, făcând ca poziția ta să fie una profitabilă în acel moment. Ordinul tău inițial de Stop Loss, care a fost plasat la un nivel aflat sub prețul de deschidere, poate să fie acum mutat la prețul de deschidere (ca să poți închide la pragul de rentabilitate) sau peste prețul de deschidere (și astfel ai profit garantat). Pentru a face acest proces automat, poți folosi opțiunea Trailing Stop. Aceasta reprezintă un instrument foarte folositor în activitatea ta de management al riscului, mai ales atunci când schimbările de preț sunt rapide sau când nu poți să monitorizezi constant piața. Ordinele Trailing Stop (TS) sunt atașate pozițiilor tale deschise, dar este important să reții faptul că, dacă ai setat un Trailing Stop în MT4, trebuie să ai platforma deschisă pentru ca acesta să poată fi executat cu succes. Cu toate acestea, dacă tranzacționezi în platforma xStation, ordinele tale Trailing Stop sunt active, chiar dacă te deloghezi. Pentru a seta un Trailing Stop, dai click dreapta pe poziția deschisă în fereastra ‘Terminal’ și specifici valoare dorită între distanța dintre nivelul Take Profit și prețul actual în meniul Trailing Stop. După aceea ordinul Trailing Stop este activat. Din acest moment, dacă prețul se schimbă în mod favorabil, TP va face ca nivelul de Stop Loss să urmeze automat prețul respectiv. Trailing Stop poate fi dezactivat cu ușurință prin selectarea butonului de Trailling Stop din fereastra de Modificare poziții. Așa cum poți observa, platforma xStation5 îți furnizează o multitudine de metode de a-ți proteja pozițiile. Reține faptul că tradingul implică un anumit nivel de risc, iar balanța contului poate fi pierdută în totalitate. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

