2022.10.11 - Tensiunile SUA-China ating industria producătorilor de cipuri într-un moment sensibil– scenarii posibile

Industria producătorilor de cipuri, la fel ca cea a echipamentelor pentru fabricarea cipurilor, are un profil cu un puternic caracter ciclic. Vremurile foarte bune, cu profituri excepționale sunt, acum, în urmă.

„Vremurile foarte bune, cu profituri mari pentru industria producătorilor de cipuri, au apus odată cu încetinirea cererii, creșterea costurilor și tensiunile geopolitice dintre SUA și China. Scăderile din domeniu influențează destul de pronunțat indicii bursei americane. Indicele S&P500 a pierdut 24% anul acesta. Sectorul cipurilor este marcat de volatilitate, dar, în timp, se estimează o eventuală corecție pozitivă a tendinței actuale”, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. Cererea a încetinit, iar costurile au crescut. Valul care a ridicat apetitul pentru lucrul de acasă, pentru investiții masive în condiții de finanțare foarte accesibilă sau pentru echipamente din industria criptoactivelor, a încetinit, la rândul său, trecând chiar în marșarier. Noul mod de funcționare al rețelei Ethereum consumă o fracțiune modică de energie și face inutile o serie de echipamente fizice. Scăderi pronunțate la bursă pentru „marii jucători” din domeniu Indicele PHLX Semiconductor Sector, care cuprinde 30 de nume din domeniu listate la bursa din SUA, a avansat în 2021 cu 41,2%, dar a pierdut anul acesta 42,7% (până la închiderea zilei de luni). Deși trendul era deja bine instalat, AMD a răscolit săptămâna trecută sectorul atunci când a oferit un avertisment referitor la veniturile sale, dând vina pe o slăbire neașteptat de pronunțată a pieței calculatoarelor desktop. Joi, în tranzacționarea `after-hours” de după închiderea sesiunii obișnuite, acțiunile pierdeau 4%, dar informația nu rămăsese fără ecou. Nvidia și Intel aveau amândouă scăderi de peste 2%. De joi la închidere până luni, în doar 2 sesiuni, Intel a pierut 7,28%, iar Nvidia 11,1%. Acțiunile Nvidia au pierdut 65% din vârful record din noiembrie anul trecut, cu euforia zdrobită de ascensiunea dobânzilor, comprimarea apetitului pentru criptoactive și sentimentul reținut din sectorul IT în general, unde companii fanion au anunțat înghețări sau chiar reduceri de personal. Intel se afla în defensivă față de AMD deja de peste 1 an, însă mișcările recente sunt larg distribuite și depășesc cadrul competiției dintre cei doi producători pe tema celor mai performante procesoare relativ la energie și preț. AMD va raporta rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea pe 1 noiembrie, Intel pe 27 octombrie și Nvidia pe 16 noiembrie. Investitorii au fost nevoiți să își recalibreze așteptările și raportările vor da tonul pentru tendințele următoare. Tensiunile SUA-China, un factor de risc deloc neglijabil Peste un orizont deja destul de închis și apăsat, grevat de probleme macro dar și de circumstanțe specifice, apasă și noile reguli, care impun companiilor care exportă anumite produse sensibile din domeniul semiconductorilor către China obligația de a obține o licență pentru a continua aceste exporturi. Regula se aplică și companiilor străine care utilizează echipamente americane. Deși ASML este cel mai mare producător pentru echipamentele care dotează fabricile de cipuri de ultimă generație, SUA este importantă pentru întregul sector, având companii precum LAM Research, Applied Materials și KLA, care produc alte instrumente hardware și software necesare în producția cipurilor. LAM a pierdut 11,8%, sau aproximativ 5,5 mld. de dolari din valoarea de piață (capitalizare), KLA 8,6% sau aproximativ 3,5 mld. de dolari din capitalizare și Applied Materials 10,1% sau 7,3 mld de dolari din capitalizare, vineri și luni, cumulat. Efectul sancțiunilor s-a simțit și peste Pacific, acțiunile din China suferind deprecieri luni, de la 3% pentru SMIC, cel mai mare producător de cipuri chinez, la 9% pentru Hua Hong Semiconductors și 20% pentru Shanghai Fudan Microelectronics. Companiile sud-coreene SK Hynix și Samsung s-au arătat îngrijorate de perspectiva limitării producției de cipuri avansate în China, deși în primă fază efectele vor fi reduse. Până în aprilie anul viitor, producția de cipuri avansate destinate livrării în afara Chinei sunt exceptate de la restricții. Autoritățile americane sunt preocupate de producția de componente avansate care pot fi utilizate în crearea de super-computere, cu utilizări în sfera inteligenței artificiale sau a tehnologiilor militare de ultimă generație. Sunt vizate memorii DRAM de 18 nm sau mai avansate, tranzistori de 16 nm sau mai performanți ori memorii flash NAND cu cel puțin 128 de straturi, se mai arată în analiza casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Măsurile se adaugă fondului tensiunilor în creștere din zona Asiei și, în special, a Taiwan-ului, și completează restricții și sancțiuni anterioare precum cele impuse Huawei în domeniul telecomunicațiilor. Scăderi semnificative și pentru indicii bursei americane Indicele bursei americane Nasdaq a închis luni la un minim al ultimilor doi ani, cu pierderi de 32%, tras semnificativ în jos de sectorul cipurilor. Indicele S&P500 a pierdut 24% anul acesta. Sesiunea de luni a înregistrat volume de tranzacționare mai reduse, efect și al „Zilei lui Columb”, o zi de sărbătoare în SUA. Pentru lunile următoare, riscul asupra sectorului semiconductorilor, la nivel de producători și de echipamente pentru fabricarea acestora, pare a se menține descendent. În mod agregat, acest scenariu ține seama de continuarea probabilă a factorilor care au impus declinul înregistrat deja în ultimele 3 trimestre, alături de teama de recesiune în SUA și încetinire severă și în alte piețe cheie. La acestea se adaugă și o alterare a sentimentului investitorilor vis-a-vis de segment, în condițiile sancțiunilor impuse de SUA. Totuși, o nouă rundă de deprecieri consistente ar putea readuce evaluările de piață într-o dimensiune diferită de supraevaluarea pronunțată a anului trecut, setând pre-condițiile pentru o eventuală corecție pozitivă a tendinței actuale, este concluzia analistului XTB România.

