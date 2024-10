Terminal - xStation

Din această lecție vei afla: Ce este modulul Terminal și ce caracteristici are

Cum să inversezi direcția, închizi sau editezi o poziție

Ce este nivelul marjei și cum se calculează acesta

Terminalul xStation 5 îți permite să gestionezi și să monitorizezi toate activitățile tale de trading. Aici vei găsi informații despre poziții deschise, ordine în așteptare, istoricul contului de trading, operațiuni cu numerar, sold, capital și detalii privind marja. Fiecare trader are nevoie de un registru sau de un jurnal pentru a înregistra și monitoriza pozițiile pe care le deține și istoricul de trading. Terminalul este jurnalul tău digital și urmărește fiecare ordin pe care îl vei plasa vreodată.

Poziții deschise În primul tab intitulat ‘Poziții deschise (Open positions)’ vei găsi toate detaliile privind pozițiile deschise. Detalii precum: Poziția: denumirea instrumentului tranzacționat și numărul

denumirea instrumentului tranzacționat și numărul Tip: aici poți regăsi ‘Cumpărare (Buy)’ pentru poziții long, ‘Vânzare (Sell)’ pentru poziții short

aici poți regăsi ‘Cumpărare (Buy)’ pentru poziții long, ‘Vânzare (Sell)’ pentru poziții short Volum: numărul de loturi

numărul de loturi Timp: ora la care s-a deschis poziția

ora la care s-a deschis poziția Preț deschidere: preț la care s-a deschis poziția

preț la care s-a deschis poziția SL/TP : niveluri Stop Loss și Take Profit, dacă sunt setate

: niveluri Stop Loss și Take Profit, dacă sunt setate Preț piață: prețul actual al instrumentelor tranzacționate

prețul actual al instrumentelor tranzacționate Comision: costul deschiderii poziției, dacă este cazul

costul deschiderii poziției, dacă este cazul Swap: puncte swap taxate sau adăugate

puncte swap taxate sau adăugate Profit: profitul/pierderea poziției respective Dacă ai mai multe poziții pe același instrument, acestea vor fi grupate. Prin click stânga pe linia pozițiilor deschise poți extinde sau minimiza toate pozițiile în grup. Grup pe Bitcoin extins:

Grup pe Bitcoin minimizat: Închiderea pozițiilor Printr-un singur click stânga pe săgeata roșie pe linia grupului poți închide mai multe poziții. Poți alege între opțiunea ‘Închide tot (Close all)’, ‘Închide doar pozițiile profitabile (Close profitable trades only)’ sau ‘Închide doar pozițiile în pierdere (Close losing trades only)’. Dacă ai mai mult de un grup de poziții deschise, poți cu ușurință să le extinzi sau să minimizezi toate pozițiile și grupurile prin click dreapta. Să alegem ‘Mărește tot (Expand all)’: Prin folosirea butonului roșu de ‘Închidere’ poți să închizi toate pozițiile din toate grupurile. Această caracteristică te ajută să iei decizii rapid și ușor. Personalizează vizualizarea tabelului Prin click dreapta în fereastra de poziții deschise, poți deschide meniul de personalizare a ferestrei pentru a adăuga sau înlătura coloane extra. Va apărea meniul de ‘Personalizare a ferestrei de vizualizare tabel (Personalise table’s view)’: Ordin: numărul unic al tranzacției

numărul unic al tranzacției Simbol: simbolul instrumentului

simbolul instrumentului Marjă: valoarea soldului care a fost blocat pentru a garanta poziția

valoarea soldului care a fost blocat pentru a garanta poziția Valoare nominală: valoarea nominală pentru acțiuni sintetice

valoarea nominală pentru acțiuni sintetice Observații

Origine deschidere: informații cu privire la platforma XTB pe care s-a deschis poziția. xStation 5 îți permite să schimbi ordinea coloanelor pentru ca acestea să corespundă preferințelor tale. Tragi coloanele la stânga sau la dreapta în tab-ul ‘Poziții deschise (Open positions)’. Stop Loss și Take Profit Din tabul ‘Poziții deschise (Open positions)’ poți gestiona cu ușurință nivelurile de Stop Loss și Take Profit. Pentru a adăuga, înlătura sau schimba nivelurile de Stop Loss și Take Profit, extinzi ordinul prin click stânga și prin selectarea simbolului ‘+’ aflat fie pe coloana Stop Loss, fie pe cea Take Profit. Va apărea o nouă fereastră: Fereastra Stop Loss conține: SL/TP: valoarea în preț

valoarea în preț Pips: valoarea în pipși, pentru o valoare negativă a Stop Loss sau una pozitivă pentru Take Profit

valoarea în pipși, pentru o valoare negativă a Stop Loss sau una pozitivă pentru Take Profit În GBP: valoarea exprimată în moneda de bază a contului

valoarea exprimată în moneda de bază a contului Trailing stop: pornire sau închidere trailing stop, doar pentru ordinele Stop Loss Dublarea și Inversarea direcției poziției Fiecare poziție deschisă poate fi dublată prin simpla apăsare a iconiței ‘Dublare poziție (double position)’: Se va deschide o nouă poziție la prețul actual al pieței. Direcția poziției poate să fie inversată cu ușurință printr-un click pe butonul ‘Inversează poziția (Reverse position)’. Ordine în așteptare În fereastra ‘Ordine în așteptare’, poți modifica sau șterge ordine în așteptare, dacă există. Aici poți vedea toate informațiile despre un ordin în așteptare, exact ca în tabul de poziții deschise. Pentru a edita un anumit ordin în așteptare, dai dublu-click pe acesta (sau click dreapta și apoi selectezi ‘Modifică (Modify)’) și va apărea o nouă fereastră. Pentru a șterge ordinul în așteptare dai click pe ‘x’ pe linia ordinului: Istoric Tabul ‘Istoric’ îți arată o listă cu toate pozițiile tale închise. Mutat în prezent în partea de sus-dreapta a graficelor, prin intermediul acestuia poți selecta și modifica intervalul de timp pentru perioada aleasă: De asemenea, poți exporta istoricul de trading într-un fișier Excel. Sumar cont Fereastra privind sumarul contului este localizată în partea de jos a platformei. Conține informații sumarizate privind întregul cont de trading: Sold: suma de bani pe care o ai în cont înainte de deschiderea pozițiilor

suma de bani pe care o ai în cont înainte de deschiderea pozițiilor Capital: soldul contului plus profitul/pierderea pozițiilor deschise

soldul contului plus profitul/pierderea pozițiilor deschise Marjă: câți bani au fost blocați pentru a garanta pozițiile deschise

câți bani au fost blocați pentru a garanta pozițiile deschise Marjă liberă: diferența dintre capitalul contului și marja blocată pentru acoperirea pozițiilor deschise. Aceasta indică valoarea fondurilor disponibile pentru noi poziții

diferența dintre capitalul contului și marja blocată pentru acoperirea pozițiilor deschise. Aceasta indică valoarea fondurilor disponibile pentru noi poziții Nivelul marjei : este raportul dintre capital și marjă exprimat în procente.

: este raportul dintre capital și marjă exprimat în procente. Profit: profitul / pierderea tuturor pozițiilor deschise în acest moment. Un nivel de 100% al marjei (margin call) îți oferă încă posibilitatea de a închide pozițiile deschise, dar fără a deschide o poziție nouă. Nivelul marjei = (Capital / Marjă) x 100

La XTB, Apelul în marjă (Margin Call) este setat la 50%, ceea ce înseamnă că atunci când nivelul de marjă scade sub acest punct, platforma va începe să închidă automat pozițiile aflate în pierdere. Acesta este un mecanism automat de siguranță care să îți protejeze fondurile contului și să prevină pierderile majore. Începe prin închiderea poziției cu cea mai mare pierdere și se oprește în momentul în care nivelul marjei revine la cel puțin 50%. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

