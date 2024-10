2022.04.05 - Claudiu Cazacu: Top 10 acțiuni de urmărit pe termen lung de investitorii români

Timp de citire: 4 minute(s)

Din nou în lumina reflectoarelor: Elon Musk a surprins deosebit de favorabil (dacă ne uităm la trendul acțiunii) investitorii Twitter. Prin preluarea unei participații de 9,2% din acțiunile cunoscutului nume din social media, Musk a devenit cel mai mare acționar individual al Twitter.

Acțiunile Twitter au crescut cu peste 27%, după ce Elon Musk a devenit cel mai mare acționar individual.

Twitter ar putea beneficia de interesul pieței pe termen lung, constată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Square și-a câștigat o bază de clienți din zona companiilor mici și se menține pe piața în creștere a plăților mobile.

Acțiunile firmei EQT, care extrage gaze naturale din munții Apalași, au înregistrat un plus de 66% anul acesta. „Dacă ar fi o țară, ar fi al 12-lea producător global”, subliniază Claudiu Cazacu.

Producătorii de utilaje agricole și cei de turbine eoliene atrag, de asemenea, investitorii, se mai arată în analiza casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Acțiunile au câștigat 27,13% în sesiunea de luni, o performanță cu atât mai notabilă cu cât, în urma unui trend descendent, din iulie 2021 până în martie anul curent, acestea înregistraseră o pierdere de peste 50%. În maniera deja cunoscută, Musk presărase indicii despre o intrare în domeniul social media. În trecut, criticile sale la adresa platformei au fost atât directe, cât și indirecte, pe seama a ceea ce el numea lipsa libertății de exprimare pe platformă. Pe 24 martie a postat un sondaj întrebând dacă algoritmul Twitter ar trebui să fie deschis (open source, însemnând liber pentru vizualizare), 82,7% au răspuns da. Întrebarea dacă Twitter aderă riguros la principiile liberei exprimări a primit un răspuns negativ în proporție de 70,4%. Musk are în prezent un pachet de acțiuni de aproape 4 ori mai mare decât cel al fondatorului Jack Dorsey. Spre deosebire de alți fondatori precum cei ai Facebook sau Google, acesta nu a creat o structură cu acțiuni preferențiale cu drept de vot mărit astfel încât să rețină controlul chiar și dacă acțiunile comune sunt acumulate de o singură persoană. Dorsey, cunoscut pentru un stil de viață care include trezit la 5, o oră de meditație și duș rece în fiecare dimineață, și-a concentrat atenția în ultimii ani asupra Square, o firmă de plăți și servicii financiare. Un produs al său permite atașarea unui echipament pentru a realiza încasări prin telefoane mobile. Acțiunile Square au urmat un trend puternic ascendent în pandemie, odată cu transformările induse în economie și migrarea spre online, cu creșteri de peste 3,4 ori între 3 ianuarie 2020 și 6 august 2021. De la vârf, însă, cotațiile au pierdut aproape 47%, în parte în urma redeschiderii economiei și pierderii interesului pentru titlurile fanion ale perioadei, și în parte din cauza anunțului Apple că telefoanele sale vor putea fi folosite drept POS-uri mobile. Deși concurența se anunță acerbă, și nu doar dinspre Apple, Square și-a câștigat o bază de clienți, în special din zona companiilor mici, și are șanse de a păstra o ”felie” semnificativă din ”prăjitura” în creștere a pieței plăților mobile. Tesla a reușit să vândă 2,6 mil de unități, fără a cumpăra efectiv publicitate. Tehnicile de PR și marketing ale CEO-ului au economisit sume uriașe, și au permis dezvoltarea rapidă de linii noi de produse. Investitorii în Twitter, după o perioadă de trend descendent, au salutat cel mai probabil șansa de schimbare a politicii firmei, în același timp vâzând potențialul de creștere a interesului pentru platformă prin puterea influenței lui Musk. Acesta are 80,2 mil. de urmăritori pe Twitter. Dacă Tesla este deja o acțiune cu un brand foarte cunoscut, speranța răsfrângerii imaginii prin reflectorul mesajelor, deseori controversate, ale lui Musk, pot justifica într-o măsură reacția acțiunilor. Lupta în domeniul online și social media este, însă, intensă, și investitorii vor dori să vadă rezultate înainte de a acorda susținere sporită. Cu toate acestea, Twitter ar putea beneficia de interesul pieței pe termen lung, dincolo de inevitabile episoade de fluctuații, mai ales având în vedere profilul volatil al firmei. În domeniul gazului natural și al variantei sale lichefiate (LNG), EQT a beneficiat de contextul actual, cu acțiunile sale înregistrând un plus de 66% anul acesta. Firma extrage gaze naturale din munții Apalași, având rezerve de peste 700 mld de metri cubi. Dacă ar fi o țară, ar fi al 12-lea producător global. Planul său este de a-și cvadrupla posibilitatea de export LNG la 1,5 mld mc în 2030. Cheniere Energy este cel mai mare producător de LNG din SUA și al patrulea din lume, operând două facilități în zona Gulf Coast a SUA. Europa intenționează diversificarea aprovizionării cu gaze naturale, Qatar și SUA fiind între statele care ar putea oferi cantități suplimentare de gaz natural lichefiat. Equinor, din Norvegia, al doilea mare furnizor de gaz pentru Europa, este un beneficiar net al condițiilor actuale de piață, cu estimări de profit cu peste 15% mai mari față de anul anterior (Bloomberg), însă acțiunea a înregistrat deja un avans de 41% anul acesta. Creșterea petrolului a adus un plus de 52,2% pentru Marathon Oil anul acesta. Occidental Petroleum a avansat cu 86%, ajutat și de anunțul preluării unei participații de către Warren Buffet. Devon Energy a avansat cu „doar” 33,5%, dar oferă un randament al dividendului de 6,57%. În eventualitatea prelungirii conflictului din Ucraina sau intensificării sancțiunilor, limitând suplimentar exporturile Rusiei, acțiunile producătorilor de petrol ar putea fi susținute suplimentar. Deere & Company a înregistrat un avans de 19,2% anul acesta, atingând o capitalizare de 128 mld dolari. Producătorul de utilaje agricole ar putea beneficia într-o anumită măsură de prețurile mai mari ale mărfurilor agricole, deși, pe de altă parte, se confruntă cu presiuni pentru propriile materii prime preluate pentru procesare. Vestas, producător de turbine eoliene, este văzut de analiști (date agregate Bloomberg) a înregistra venituri în scădere cu 6% de la 18,4 mld. dolari. Cu toate acestea, și în ciuda prețurilor mari pentru metalele industriale, pe termen lung interesul mare pentru energie regenerabilă ar fi un factor favorabil companiei, mai ales dacă prețurile energiei rămân ridicate.

