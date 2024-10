2021.01.19 - Top 10 instrumente la XTB în 2020: Aurul, autoturismele electrice, energia și sectorul financiar au dominat preferințele românilor de investiții în piețe internaționale

Timp de citire: 3 minute(s)

Aurul, autoturismele electrice, energia și sectorul financiar au dominat preferințele românilor de investiții în piețe internaționale, iar aceste alegeri sugerează în general o dorință de asumare a unor riscuri mai mari, în sectoare volatile sau cu mișcări puternic în trend, în speranța unor rezultate consistente. Scorul titlurilor cu risc ridicat vs. titluri relativ mai puțin riscante pare a fi fost de 9 la 1. iShares Physical Gold, NIO Inc și Tesla Inc (US) au fost printre preferatele investitorilor XTB în România, în 2020. Opt din zece cele mai tranzacționate instrumente internaționale cu deținere la XTB, de către clienții din România, au fost acțiuni cu deținere, iar două au fost ETF-uri.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

„Preferințele românilor arată nuanțe interesante. Pe de o parte, asistăm la o aliniere la tendințele globale privitoare la interesul pentru autovehicule electrice, cu locuri de frunte pentru Tesla (fanion în industrie, atingând o capitalizare de peste 800 de mld. de dolari, listată și pe bursa americană, dar și în Europa) și Nio, probabil cel mai vizibil competitor din China pentru Tesla. Pe de altă parte, dorința de siguranță, ilustrată de locul unu deținut de un ETF pe aur, nu reprezintă decât o imagine parțială a investitorilor români. Pentru mulți dintre aceștia, apetitul speculativ a fost foarte ridicat: pe pozițiile 4, 5, 8 și 9 se află companii din sectorul energie/petrol și gaze, cu un parcurs deosebit de volatil, într-un an cu totul ieșit din comun. Callon, asupra căreia planau semne multiple de întrebare după prăbușirea prețurilor petrolului WTI, a ajuns pe 15 ianuarie la un preț de 3 ori mai mare față de minimele anului anterior, iar Transocean la un nivel de aproape 4 ori mai mare. Alte companii, precum Oasis sau Noble au trecut prin restructurare sau au fost foarte aproape de insolvență. În general, putem vorbi de un apetit foarte ridicat pentru risc, și pentru titluri considerate a fi ”chilipiruri”, dacă ne gândim la DB, banca asupra căreia pierderile și scandalurile imprimaseră o tendință descendentă multianuală și care ajunsese la aproape 95% scădere din vârful din 2007 până în minimul anului trecut (de atunci a recuperat aproape 100%). Pe scurt, am putea spune că aurul, autoturismele electrice, energia și sectorul financiar au dominat în preferințe, și că alegerile sugerează în general o dorință de asumare a unor riscuri mari, în sectoare volatile sau cu mișcări puternic în trend, în speranța unor rezultate consistente. Scorul titluri cu risc ridicat vs. titluri relativ mai puțin riscante pare a fi 9 la 1”, a explicat Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. La rândul său, Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj spune:

„În topul clasamentului se află iShares Physical Gold, un ETF care replică evoluția aurului, metal care a reușit să câștige multă tracțiune pe fondul gradului ridicat de incertitudine la nivel global și pe fondul injecțiilor de lichiditate ale băncilor centrale. Un alt sector bine reprezentat în top este cel de petrol. Companii care se ocupă de extracția de petrol precum Callon Petroleum, Noble Corporation, Transocean Ltd și Oasis Petroleum s-au aflat, de asemenea, în centrul atenției ca urmare a perioadelor de agitație ale prețurilor petrolului. Deși în prima parte a anului au suferit scăderi majore, odată cu redresarea cotațiilor materiei prime și a îmbunătățirii speranțelor cu privire la gestionarea pandemiei, aceste companii au devenit atractive pentru investitori datorită evaluărilor scăzute. În plus, cotația Noble Corporation a fost ajutată și de anunțul de achiziție în valoare de 5 miliarde de dolari din partea Chevron. Totodată, companiile din sectorul financiar, precum Deutsche Bank și Lyxor au profitat de interesul în creștere de tranzacționare și de condițiile excepționale de piață, obținând rezultate financiare peste așteptări, care au reprezentat surprize plăcute pentru investitori”. La sfârșitul anului ce tocmai s-a încheiat, investitorii XTB din România aveau acces la peste 4.000 de instrumente financiare, dintre care 2.000 erau acțiuni, iar restul CFD-uri. În prezent, brokerul oferă acces la 17 burse internaționale, inclusiv Bursa de la New York (NYSE, peste 1.300 de companii) și Bursa din Varșovia (GPW, 282 de companii). În primele trei trimestre ale anului 2020, XTB a deschis în total peste 73.000 de conturi noi, iar rulajul trimestrial în acțiuni, în valoare nominală, pentru această perioadă, a fost în medie de aproape 289 milioane USD. „Anul trecut, acțiunile cu deținere au fost cele mai populare instrumente din oferta XTB. Clienții noștri au dorit să profite nu numai de volatilitatea ridicată pe piață, ci și de introducerea comisionului de 0% la tranzacționarea de acțiuni și ETF-uri cu deținere, pentru rulaje de până la 100.000 EUR pe lună”, a declarat Irina Cristescu, General Manager în cadrul XTB România.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."