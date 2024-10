Analiza fundamentală - Ce este tranzacționarea bazată pe analiză fundamentală?

Prețurile pieței se mișcă în fiecare zi - dar de ce? Ce le mișcă? De ce investitorii decid să cumpere un activ și să îl vândă pe celălalt? Aceste lucru pot fi explicate prin aplicarea principiilor de analiză fundamentală.

Ce este analiza fundamentală? Analiza fundamentală se bazează pe presupunerea că toate activele ar trebui evaluate în mod corect. Prin urmare, investitorii încearcă în mod constant să răspundă la o întrebare simplă - ”Are sens prețul acestui activ?” Logica din spatele este clară - dacă un activ pare subevaluat, investitorii ar trebui să-l cumpere. Pe de altă parte, dacă unele active se poziționează în piață ca fiind supraevaluate, ar fi rezonabil să iei în calcul o tranzacție de tip ”SELL”. Condițiile fundamentale se schimbă tot timpul. De exemplu, dacă compania publică rezultate mai bune decât se aștepta, prețul acțiunii sale va crește. În mod similar, atunci când economia țării este în plină expansiune și datele economice depășesc așteptările, putem estima ca piața bursieră și moneda se vor aprecia. Pe de altă parte, datele mai slabe decât așteptările raportate de anumite companii sau țări ar trebui considerate negative pentru prețurile activelor. Evident, analiza fundamentală poate fi aplicată pe mai multe piețe, nu numai pe acțiuni. De fapt, fundamentele au un impact extraordinar asupra diferitelor tipuri de piețe, inclusiv indici bursieri, mărfuri și valute. Factori fundamentali și indici bursieri Indicii bursieri depind în general de condițiile macroeconomice, dar și de condițiile individuale ale acțiunilor care intră în componența indicilor respectivi. Prin urmare, investitorii care se bazează pe factori fundamentali urmăresc, în general, diferite publicări economice care arată cum merge economia țării respective. Dacă economia crește, companiile sunt capabile să genereze profituri mai mari. Într-un astfel de scenariu, în care perspectivele pentru companii și economie în general se îmbunătățesc, este așteaptă ca și bursa să înregistreze creșteri. Pe de altă parte, inflația ridicată este văzută ca fiind negativă pentru indicii bursieri. Explicația este destul de simplă - dacă prețurile cresc prea repede, băncile centrale ar putea lua în considerare majorarea ratelor dobânzilor, iar rate de dobândă mai mari înseamnă că există mai multe alternative la investițiile în acțiuni. Factori fundamentali și mărfurile În ceea ce privește mărfurile, analiza fundamentală se bazează pe creșterea sau scăderea nivelurilor de cerere și ofertă. De aceea, investitorii evaluează constant rapoartele cheie care reflectă cererea globală pentru anumite mărfuri, precum și rapoartele privind oferta sau stocurile. Relația cheie care dictează prețurile mărfurilor poate fi descrisă prin două formule simple: Cerere > Ofertă → Prețul crește Cerere < Ofertă → Prețul scade Aprovizionarea cu anumite mărfuri este strict dependentă de factori precum vremea, greve, tehnologie sau politica guvernamentală. În ceea ce privește piața petrolului, oferta este afectată și de grupul OPEC. În afară de aceasta, investitorii acordă atenție datelor privind stocurile care indică nivelul cererii, de exemplu, o creștere mai mare decât așteptată a stocurilor indică o cerere mai slabă și poate fi văzută ca fiind negativă pentru prețul mărfurilor. De asemenea, trebuie remarcat faptul că mărfurile majore sunt evaluate în dolari americani, așadar, în general, prețurile mărfurilor tind să scadă atunci când USD se apreciază. Drept urmare, ratele de dobândă din Statele Unite au o mare importanță pentru prețurile mărfurilor astfel, dacă este anticipată creșterea ratelor de dobândă, atunci sunt șanse mari ca dolarul dolarul să câștige câștige teren. Factori fundamentali și piața FX Piața valutară este afectată de diverse rapoarte economice. În general, există două scenarii ușor de înțeles care prezintă modul în care monedele locale reacționează la datele economice: creșterea ocupării forței de muncă → vânzări cu amănuntul puternice → creșterea inflației → creșterea ratelor dobânzilor → pozitiv pentru monedă scăderea ocupării forței de muncă → vânzări cu amănuntul slabe → scăderea inflației → scăderea ratelor dobânzii → negativ pentru monedă Primul caz ar putea fi asociat cu o economie în plină expansiune care, în cele din urmă, duce la rate mai mari ale dobânzii, ceea ce este pozitiv pentru monedă. Al doilea caz ar putea fi asociat cu o creștere economică mai lentă sau chiar cu recesiune - acest lucru ar trebui să ducă la rate mai mici ale dobânzii, aspect negativ pentru monedă. Amintește-ți că pe piața valutară compari întotdeauna o monedă cu alta. Datele economice pentru Japonia ar putea fi bune, dar dacă datele pentru Statele Unite sunt și mai bune, dolarul american poate câștiga în fața yenului japonez (creștere USDJPY). Prin urmare, trebuie să cauți cele mai puternice și mai slabe monede. Rapoarte economice cheie de urmărit NFP (non-farm payrolls sau salarii din sectorul non-agricol) - numărul de persoane angajate în Statele Unite în luna precedentă - o cifră mai mare decât cea așteptată este considerată pozitivă pentru monedă (USD în acest caz). Evident, fiecare țară are propriul raport de angajare.

date de sondaj de la companii. În general, valori peste pragul de 50 sunt văzute ca fiind pozitive pentru monedă și piața de valori, dar ai putea fi atent și la direcția de schimbare a indicatorului (creșterea PMI este considerată pozitivă). Indicatorii PMI pentru sectorul serviciilor - date de sondaj de la companii. În mod similar cu indicatorii PMI pentru sectorul manufacturier, valori peste pragul de 50 sunt văzute ca fiind pozitive pentru valută și bursă, în timp ce valorile sub pragul de 50 sunt văzute ca având un impact negativ. Direcția modificării este, de asemenea, crucială. Exemple de tranzacții bazate pe analize fundamentale Exemplul 1 - US100 Caz: un trader suspectează că datele despre PIB din Statele Unite vor fi raportate peste estimările analiștilor.

un trader suspectează că datele despre PIB din Statele Unite vor fi raportate peste estimările analiștilor. Reacție: se anticipează că indicii SUA vor crește după publicarea cifrelor despre PIB.

se anticipează că indicii SUA vor crește după publicarea cifrelor despre PIB. Explicație: un semn al optimismului investitorilor cu privire la perspectivele economiei. Un investitor decide să deschidă o poziție “long” pe US100 - un CFD cu activ suport pe un indice care este compus din acțiunile celor mai mari 100 de companii americane de tehnologie cotate pe piața organizată. Pentru a deschide o poziție long (de cumpărare), un trader ar trebui să aleagă un volum adecvat și să acționeze click pe butonul verde care poate fi găsit în colțul din stânga sus al graficului - o execuție instantanee este cea mai rapidă modalitate de a plasa orice tranzacție. Butonul verde arată întotdeauna un preț la care poți activa o poziția de cumpărare. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanță anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Pentru a intra“long” pe US100, poți acționa click pe butonul verde, care reprezintă cumpărarea contractului (zona marcată cu o săgeată este modulul încorporat „Click & Trade”). Sursa: xStation5 Exemplul 2 - DE30 Caz: un investitor estimează că datele privind ocuparea forței de muncă din Germania vor fi raportate sub așteptări.

un investitor estimează că datele privind ocuparea forței de muncă din Germania vor fi raportate sub așteptări. Reacție: se așteaptă ca acțiunile cotate la bursa germană să scadă.

se așteaptă ca acțiunile cotate la bursa germană să scadă. Explicație: îngrijorări cu privire la piața muncii care reflectă de obicei „starea” economiei. Un trader decide să deschidă o poziție “short” pe DE30 - un CFD cu activ suport pe un indice care reflectă cele mai mari 40 de acțiuni germane cotate pe piața organizată. Dacă presupunerile sale sunt corecte și prețul acțiunilor scade după publicarea datelor privind piața muncii, poziția va deveni profitabilă. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanță anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Investitorii pot deschide poziții “short” direct din fereastra „Market Watch” a platformei xStation 5. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să acționezi click pe butonul „SELL”. Alternativ, poți miza pe creșterea unor indici - apoi acționezi click pe butonul „BUY”. Aceste poziții funcționează exact în același mod, ceea ce înseamnă că poți miza atât pe aprecierea, cât și pe deprecierea diferitelor instrumente financiare. Sursa: xStation5 Exemplul 3 – Petrol Caz: un investitor presupune că stocurile de petrol din SUA vor crește mai mult decât se așteptă analiștii, ceea ce implică o cerere mai slabă.

un investitor presupune că stocurile de petrol din SUA vor crește mai mult decât se așteptă analiștii, ceea ce implică o cerere mai slabă. Reacție: piața mărfurilor ar trebui să considere un astfel de fenomen ca fiind negativ pentru prețurile petrolului.

piața mărfurilor ar trebui să considere un astfel de fenomen ca fiind negativ pentru prețurile petrolului. Explicație: datele ar implica o cerere mai mică de petrol Un investitor decide să deschidă o poziție “short” pe OIL.WTI, mizând că prețul WTI va scădea. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanță anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Pentru a intra “short”pe OIL.WTI, poți acționa click pe butonul „SELL”, plasând astfel un ordin. Evident, nu este nevoie să deții nici un instrument de bază în timpul tranzacționării CFD-urilor - doar mizezi pe scenariul că prețul petrolului va scădea. Sursa: xStation5 Exemplul 4 - Aur Caz: Rezerva Federală a majorat rata dobânzii pe fondul inflației mai mari decât așteptările.

Rezerva Federală a majorat rata dobânzii pe fondul inflației mai mari decât așteptările. Reacție: dolarul SUA se întărește și prețul aurului scade.

dolarul SUA se întărește și prețul aurului scade. Explicație: Ratele mai mari ale dobânzii în Statele Unite și un USD mai puternic sunt, în general, considerate negative pentru prețul aurului (și al altor mărfuri importante). Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanță anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Exemplul 5 - EURUSD Caz: Inflația în Statele Unite crește de la 3% la 4%, în timp ce piețele se așteptau la 3,5% - inflația crește într-un ritm mai rapid decât se anticipase.

Inflația în Statele Unite crește de la 3% la 4%, în timp ce piețele se așteptau la 3,5% - inflația crește într-un ritm mai rapid decât se anticipase. Reacție: dolarul SUA se consolidează și perechea EURUSD scade de la 1.1880 la 1.1830.

dolarul SUA se consolidează și perechea EURUSD scade de la 1.1880 la 1.1830. Explicație: Inflația mai mare înseamnă că Fed ar putea lua în considerare rate mai mari ale dobânzii - acest lucru este de obicei pozitiv pentru monedă (USD în acest caz). Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanță anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Rezumat Piețele reacționează la multe date economice care au un impact extraordinar asupra elementelor fundamentale - iar fundamentele au un rol dominant în modelarea prețurilor activelor. Prin urmare, investitorii acordă o mare atenție calendarului economic și încearcă să îl folosească în timpul sesiunilor de tranzacționare. Noțiunile fundamentale sunt importante în analizarea pieței, cu toate acestea, în procesul decizional ar trebui luați în considerare mai mulți factori, și cu toate acestea o mișcare specifică a pieței nu poate fi anticipată cu exactitate.

