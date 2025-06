Investiții în companii mari sau investiții în companii mici?

Timp de citire: 12 minute(s)

Sursa Foto: Adobe Stock Photos

Investițiile sunt mai complexe decât par. Investitorii avizați evaluează companiile mici cu potențial de randament ridicat, dar cu o creștere volatilă și incertă prin comparație cu marile companii care oferă o stabilitate mai mare și un risc mai scăzut. Analizează riscurile versus recompense. Analiza noastră detaliată îți permite să iei o decizie de investiție fiind bine informat.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Principalele aspecte Potențialul de creștere: Companiile mici oferă adesea un potențial de creștere mai ridicat, dar acesta este însoțit de un risc mai mare. Companiile mari oferă randamente stabile și un risc mai scăzut. Cu toate acestea, există un grup de companii mari, care are afaceri în creștere, și care surclasează multe dintre companiile mai mici. Volatilitatea: Prețurile acțiunilor companiilor care au capitalizare mică sunt, de obicei, mai volatile decât prețurile acțiunilor companiilor care au capitalizare mare. În ultimul deceniu, din 2014 până în 2024, companiile mari din SUA au depășit în mod semnificativ performanța companiilor mici, în special în sectorul tehnologic. Lichiditatea: Companiile mari oferă, în general, o lichiditate mai mare, ceea ce face ca vânzarea și cumpararea de acțiuni să fie mai ușoare. Cu toate acestea, pentru investitorii de retail care investesc, de obicei, sume mai mici de bani, lichiditatea mai scăzută poate să nu fie o problemă majoră. Plata dividendelor: Este mult mai probabil ca marile companii să plătească dividende, în timp ce companiile mici ar putea reinvesti profiturile pentru a-și alimenta creșterea. Pe de altă parte, există și o serie de companii mari, în creștere, care reinvestesc profiturile sau finanțează programe de răscumpărare. Imaginează-ți că navighezi pe un ocean vast format de piețele bursiere, unde fiecare alegere în materie de investiții este echivalentul alegerii unui vas pentru călătoria ta. Ar trebui să te îmbarci pe nava de croazieră mare și stabilă care reprezintă companiile mari, oferind stabilitate și dividende sigure? Sau îți place mai mult barca de viteză, agilă și rapidă a companiilor mici, cu un potențial de creștere palpitant, dar mai predispusă la a fi afectată de apele agitate? Acest ghid explorează diferențele dintre investițiile în companii mari și cele în companii mici, ajutându-te să stabilești un parcurs care să se alinieze obiectivelor tale financiare și propriei toleranțe la risc. Investițiile în companii mici versus investițiile în companii mari Sursa Foto: Adobe Stock Photos Potențialul de creștere Companii mici: Adesea denumite acțiuni cu capitalizare mică, aceste companii au, de obicei, o capitalizare de piață cuprinsă între 300 de milioane și 2 miliarde de dolari. Acestea au un potențial de creștere semnificativ, deoarece se află în primele etape de dezvoltare sau doresc să se extindă pe noi piețe. Cu toate acestea, acest potențial ridicat de creștere vine la pachet cu un risc și o volatilitate mai mari.

Adesea denumite acțiuni cu capitalizare mică, aceste companii au, de obicei, o capitalizare de piață cuprinsă între 300 de milioane și 2 miliarde de dolari. Acestea au un potențial de creștere semnificativ, deoarece se află în primele etape de dezvoltare sau doresc să se extindă pe noi piețe. Cu toate acestea, acest potențial ridicat de creștere vine la pachet cu un risc și o volatilitate mai mari. Companii mari: Cunoscute ca acțiuni cu capitalizare mare, aceste companii au o capitalizare de piață de peste 10 miliarde de dolari. Acestea au o poziție bine stabilită și un istoric de câștiguri și de dividende stabile, în creștere. Teoretic, potențialul lor de expansiune pe termen lung este, în general, mai scăzut în comparație cu cel al companiilor mici, însă dezvoltarea tehnologiei poate oferi o multitudine de oportunități de monetizare, chiar și pentru firme mari precum Apple, Amazon, Microsoft sau Nvidia. Volatilitatea Companii mici: Acțiunile cu capitalizare mică pot fi foarte volatile din cauza sensibilității lor la condițiile de piață și din cauza stabilității lor financiare de obicei mai scăzute. Acestea pot oferi randamente substanțiale în timpul creșterilor pieței, dar pot suferi pierderi semnificative în timpul perioadelor de criză.

Acțiunile cu capitalizare mică pot fi foarte volatile din cauza sensibilității lor la condițiile de piață și din cauza stabilității lor financiare de obicei mai scăzute. Acestea pot oferi randamente substanțiale în timpul creșterilor pieței, dar pot suferi pierderi semnificative în timpul perioadelor de criză. Companii mari: Prețul acțiunilor cu capitalizare mare tinde să fie mai puțin volatil. Prezența stabilită pe piață și echilibrul financiar oferă o protecție împotriva fluctuațiilor pieței, ceea ce le face să fie o investiție mai sigură în timpul perioadelor de incertitudine economică. Lichiditatea Companii mici: Acțiunile companiilor mici pot avea volume de tranzacționare mai mici, ceea ce duce la o lichiditate mai redusă. Acest lucru poate face ca vânzarea sau cumpărarea de acțiuni să fie mai dificile, fără a afecta semnificativ prețul acțiunilor.

Acțiunile companiilor mici pot avea volume de tranzacționare mai mici, ceea ce duce la o lichiditate mai redusă. Acest lucru poate face ca vânzarea sau cumpărarea de acțiuni să fie mai dificile, fără a afecta semnificativ prețul acțiunilor. Companii mari: Acțiunile societăților cu capitalizare mare au, în general, o lichiditate ridicată datorită volumelor de tranzacționare mai mari. Acest lucru face ca intrarea și ieșirea din poziții să fie mai ușoare, fără un impact substanțial asupra prețului acțiunilor. Plata dividendelor Companii mici: Aceste companii mai degrabă își reinvestesc profiturile pentru a-și alimenta creșterea și extinderea, decât pentru a plăti dividende. Investitorii în acțiuni cu capitalizare mică caută mai degrabă câștiguri de capital decât venituri.

Aceste companii mai degrabă își reinvestesc profiturile pentru a-și alimenta creșterea și extinderea, decât pentru a plăti dividende. Investitorii în acțiuni cu capitalizare mică caută mai degrabă câștiguri de capital decât venituri. Companii mari: Este mult mai probabil ca societățile cu capitalizare să platească dividende regulate, oferind un flux de venit constant pentru investitori. Acest lucru poate fi deosebit de atractiv pentru cei care caută stabilitatea veniturilor. Randamentele totale ale indicilor Russel2000 și Magnificent7. Comparație din ianuarie 2016, ROI în % Din ianuarie 2016 până în iunie 2024 cele mai mari companii americane de tehnologie cunoscute sub numele de “Magnificent 7” (Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Tesla). Istoria modernă a S&P500 dovedește că, uneori, investiția în companii mari poate fi chiar mai profitabilă decât căutarea de acțiuni cu capitalizare medie și mică. Reține că performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Avantaje și dezavantaje Atunci când vine vorba de investiții pe piața bursieră, înțelegerea avantajelor și a dezavantajelor investițiilor în companiile cu capitalizare mică sau cu capitalizare mare poate fi importantă pentru procesul decizional. Iată o privire mai detaliată asupra avantajelor și dezavantajelor investițiilor în ambele tipuri de acțiuni. Companiile cu capitalizare mică Avantaje: Potențial ridicat de creștere: Companiile cu capitalizare mică au adesea un spațiu semnificativ de creștere, pe măsură ce își extind cota de piață și dezvoltă noi produse. Acestea pot oferi randamente substanțiale dacă au succes. Oportunități subevaluate: Aceste companii sunt uneori trecute cu vederea de investitorii instituționali mari, ceea ce poate duce la prețuri subevaluate ale acțiunilor. Investitorii pricepuți pot găsi oportunități de a cumpăra din timp, înainte de a se ajunge la o recunoaștere mai largă a pieței. Inovație și agilitate: Companiile cu capitalizare mică sunt, de obicei, mai agile și mai inovatoare, fiind capabile să se adapteze rapid la schimbările pieței și să profite de tendințele emergente. Nișă de piață: Acestea companii operează adesea pe nișe de piață cu o concurență mai redusă, ceea ce le permite să-și dezvolte o poziție puternică și să crească rapid. Dezavantaje: Volatilitate ridicată: Prețurile acțiunilor cu capitalizare mică sunt mai volatile și pot înregistra oscilații semnificative, crescând riscul pentru investitori. Resurse limitate: Aceste companii pot avea resurse financiare și operaționale limitate, ceea ce le face să fie mai vulnerabile la recesiunile economice și la presiunile concurenței. Lichiditate mai redusă: Acțiunile cu capitalizare mică tind să aibă volume de tranzacționare mai mici, ceea ce poate face ca vânzarea și de acțiuni să fie mai dificile și poate avea un impact asupra prețului acțiunilor. Risc mai mare: Rata de eșec pentru companiile cu capitalizare mică este, în general, mai mare în comparație cu cea a companiilor cu capitalizare mare. Este posibil ca acestea să nu aibă istoricul stabilizat și stabilitatea financiară necesare pentru a trece peste perioadele dificile. Companiile cu capitalizare mare Avantaje: Stabilitate și fiabilitate: Companiile cu capitalizare mare sunt bine poziționate și au un istoric de câștiguri și de performanțe stabile. Acest lucru le face să fie o investiție mai sigură, în special în timpul recesiunilor economice. Dividende regulate: Este mult mai probabil ca marile companii să plătească dividende cu regularitate, oferind un flux de venit constant pentru investitori. Lichiditate ridicată: Acțiunile cu capitalizare mare au, de obicei, volume mari de tranzacționare, ceea ce facilitează cumpărarea și vânzarea de acțiuni fără a afecta semnificativ prețul acțiunilor. Recunoașterea mărcii: Companiile cu capitalizare mare au adesea o recunoaștere puternică a mărcii și o prezență puternică pe piață, ceea ce contribuie la stabilitatea lor și la un profil de risc mai scăzut. Diversificare: Aceste companii tind să aibă fluxuri de venituri diversificate, reducând dependența lor de un singur produs sau o singură piață. Dezavantaje: Potențial de creștere mai scăzut: Companiile cu capitalizare mare au, în general, un potențial de creștere mai scăzut comparativ cu cele care au capitalizare mică. Dimensiunea lor substanțială face ca atingerea aceluiași nivel de expansiune rapidă să fie mai dificilă. Saturația pieței: Acestea ar putea să aibă deja o penetrare semnificativă a pieței, lăsând mai puțin loc pentru o creștere exponențială în comparație cu cele care au o capitalizare mai mică. Mai puțină agilitate: Companiile cu capitalizare mare pot fi mai puțin agile și mai lente în a inova din cauza dimensiunii lor și din cauza proceselor deja stabilite, putând pierde noi oportunități sau tendințe. Diluarea randamentelor: Numărul mare de acțiuni în circulație al societăților cu capitalizare mare poate duce uneori la o diluare a randamentelor, afectând valoarea totală pentru acționari. Înțelegerea riscurilor Atunci când investești pe piața bursieră, este esențial să înțelegi riscurile specifice asociate diferitelor tipuri de societăți. Investițiile în companiile cu capitalizare mică, cât și în cele cu capitalizare mare vin cu propriul set de provocări și cu potențiale capcane. Iată o analiză aprofundată a riscurilor implicate de investițiile în fiecare dintre aceste tipuri de societăți. Investițiile sunt întotdeauna riscante, iar în ambele cazuri, atât pentru companiile cu capitalizare mare cât și pentru cele cu capitalizare mică, acest lucru se vede clar. Am menționat mai jos principalii factori de risc. Riscurile investiției în companii cu capitalizare mică 1. Volatilitate ridicată Explicație: Acțiunile cu capitalizare mică tind să fie mai volatile din cauza dimensiunii lor și a volumelor de tranzacționare mai mici. Acest lucru înseamnă că prețurile acțiunilor lor pot suferi fluctuații semnificative pe perioade scurte, ceea ce face ca investiția să fie mai dificilă din punct de vedere psihologic, nu tranzacționarea acestora.

Acțiunile cu capitalizare mică tind să fie mai volatile din cauza dimensiunii lor și a volumelor de tranzacționare mai mici. Acest lucru înseamnă că prețurile acțiunilor lor pot suferi fluctuații semnificative pe perioade scurte, ceea ce face ca investiția să fie mai dificilă din punct de vedere psihologic, nu tranzacționarea acestora. Impact: Volatilitatea crescută a prețurilor poate duce la câștiguri substanțiale, dar și la pierderi semnificative, ceea ce face ca investițiile în acțiunile companiilor cu capitalizare mică să fie mai imprevizibile și mai riscante. În timpul oscilațiilor mari ale prețurilor acțiunilor, încrederea investitorilor în creșterea lor viitoare este testată constant. 2. Resurse limitate și concurenți Explicație: Companiile cu capitalizare mică au adesea mai puține resurse financiare și operaționale în comparație cu firmele mai mari. Acest lucru le poate afecta capacitatea de a investi în proiecte noi, de a gestiona datoriile și de a face față recesiunilor economice. Mai mult, multe dintre companiile mici au concurenți mai mari, ceea ce îngreunează evoluția în afaceri.

Companiile cu capitalizare mică au adesea mai puține resurse financiare și operaționale în comparație cu firmele mai mari. Acest lucru le poate afecta capacitatea de a investi în proiecte noi, de a gestiona datoriile și de a face față recesiunilor economice. Mai mult, multe dintre companiile mici au concurenți mai mari, ceea ce îngreunează evoluția în afaceri. Impact: Resursele limitate pot face ca societățile cu capitalizare mică să fie mai vulnerabile la presiunile pieței și la ciclurile economice, ceea ce poate duce la rate mai mari de neplată sau de eșec. De asemenea, concurenții puternici și mari pot pune presiune pe afaceri, marje și fluxuri de numerar. 3. Lichiditate mai scăzută Explicație: Volumele mai mici de tranzacționare înseamnă că acțiunile cu capitalizare mică pot fi mai greu de cumpărat și vândut fără a afecta prețul acțiunilor. Această lipsă de lichiditate poate face ca intrarea sau ieșirea rapidă din poziții mari să fie dificile. Acest factor înseamnă, de asemenea, că o tranzacție instituțională relativ mică poate duce la scăderea sau creșterea rapidă a prețului acțiunilor.

Volumele mai mici de tranzacționare înseamnă că acțiunile cu capitalizare mică pot fi mai greu de cumpărat și vândut fără a afecta prețul acțiunilor. Această lipsă de lichiditate poate face ca intrarea sau ieșirea rapidă din poziții mari să fie dificile. Acest factor înseamnă, de asemenea, că o tranzacție instituțională relativ mică poate duce la scăderea sau creșterea rapidă a prețului acțiunilor. Impact: Investitorii se pot confrunta cu spread-uri bid-ask mai mari, costuri de tranzacționare mai ridicate și cu dificultăți în vânzarea acțiunilor la prețurile dorite, în special în perioade de stres pe piață. Cu toate acestea, pentru investitorii de retail este deosebit de importantă abordarea traderilor instituționali, care face ca acțiunile mai puțin lichide să fie mai vulnerabile și mai volatile. 4. Risc mai mare de eșec Explicație: Companiile cu capitalizare mică se află adesea în primele etape ale ciclului lor de viață, ceea ce le face mai să fie mai predispuse la eșecuri din cauza concurenței, a managementului defectuos sau a condițiilor economice. Cu toate acestea, unele dintre ele sunt foarte sănătoase din punct de vedere financiar, dar modelele de afaceri eșuate sau planurile de expansiune pot duce la scăderea semnificativă a prețului unei acțiuni.

Companiile cu capitalizare mică se află adesea în primele etape ale ciclului lor de viață, ceea ce le face mai să fie mai predispuse la eșecuri din cauza concurenței, a managementului defectuos sau a condițiilor economice. Cu toate acestea, unele dintre ele sunt foarte sănătoase din punct de vedere financiar, dar modelele de afaceri eșuate sau planurile de expansiune pot duce la scăderea semnificativă a prețului unei acțiuni. Impact: Riscul de faliment al companiei sau de probleme operaționale semnificative este mai mare, putând duce chiar la pierderea totală a investiției pentru acționari. 5. Asimetria informațiilor Explicație: Societățile cu capitalizare mică beneficiază de mai puțină acoperire din partea analiștilor și de mai puțină atenție din partea mass-mediei, rezultând astfel mai puține informații disponibile publicului. Acesta poate fi un catalizator ascendent, dar și descendent, din cauza dificultăților în obținerea informațiilor importante.

Societățile cu capitalizare mică beneficiază de mai puțină acoperire din partea analiștilor și de mai puțină atenție din partea mass-mediei, rezultând astfel mai puține informații disponibile publicului. Acesta poate fi un catalizator ascendent, dar și descendent, din cauza dificultăților în obținerea informațiilor importante. Impact: Investitorilor le poate fi dificil să efectueze o evaluare aprofundată, crescând riscul de a lua decizii de investiții slab informate. Investitorii de retail ar trebui să găsească societăți care oferă un serviciu de relații cu investitorii (IR) de înaltă calitate pentru a analiza mai bine activitatea acestora. Riscurile investiției în societăți cu capitalizare mare 1. Potențial de creștere mai scăzut Explicație: Societățile cu capitalizare mare sunt adesea bine stabilizate, cu o penetrare semnificativă a pieței, lăsând mai puțin loc pentru o creștere viitoare rapidă și pe termen lung. În cele din urmă, multiplicatorii de evaluare ai acestora pot scădea din cauza acestui factor.

Societățile cu capitalizare mare sunt adesea bine stabilizate, cu o penetrare semnificativă a pieței, lăsând mai puțin loc pentru o creștere viitoare rapidă și pe termen lung. În cele din urmă, multiplicatorii de evaluare ai acestora pot scădea din cauza acestui factor. Impact: Deși oferă randamente stabile, potențialul de apreciere substanțială a capitalului este limitat în comparație cu oportunitatea oferită de societățile cu capitalizare mică, ceea ce poate duce la randamente generale mai mici pentru investitorii orientați spre creștere și pe termen lung. 2. Saturația pieței Explicație: Societățile cu capitalizare mare pot opera pe piețe mature, având oportunități limitate de extindere. Pe de altă parte, societățile cu capitalizare redusă, în special cele de pe piețele emergente, pot beneficia de oportunități economice legate de creșterea organică a țării.

Societățile cu capitalizare mare pot opera pe piețe mature, având oportunități limitate de extindere. Pe de altă parte, societățile cu capitalizare redusă, în special cele de pe piețele emergente, pot beneficia de oportunități economice legate de creșterea organică a țării. Impact: Saturația pieței poate limita creșterea veniturilor și profitabilitatea, afectând în timp performanța acțiunilor companiei. Cu toate acestea, nu este garantat că o companie mare nu va debuta pe piețele în creștere; uneori, companiile mari își îmbunătățesc saturația, în timp ce societățile cu capitalizare mici nu o îmbunătațesc. 3. Creșterea controlului de reglementare Explicație: Datorită mărimii și influenței lor, companiile cu capitalizare mare sunt adesea supuse unor niveluri mai ridicate de supraveghere de reglementare și control public.

Datorită mărimii și influenței lor, companiile cu capitalizare mare sunt adesea supuse unor niveluri mai ridicate de supraveghere de reglementare și control public. Impact: Modificările de reglementare, costurile de conformitate și problemele juridice pot prezenta unele riscuri pentru operațiunile și rentabilitatea societăților cu capitalizare mare. 4. Flexibilitate redusă Explicație: Companiile mari pot fi mai puțin agile în a răspunde la schimbările de pe piață și la inovație din cauza structurilor și proceselor lor deja stabilite. De asemenea, este mai greu de gestionat o organizație cu mii de angajați.

Companiile mari pot fi mai puțin agile în a răspunde la schimbările de pe piață și la inovație din cauza structurilor și proceselor lor deja stabilite. De asemenea, este mai greu de gestionat o organizație cu mii de angajați. Impact: Adaptarea mai lentă la noile tendințe și tehnologii poate împiedica creșterea și le poate face vulnerabile în fața concurenților mai agili. Pe de altă parte, companiile mari și eficiente pot conta pe o primă în evaluări. 5. Diluarea randamentelor Explicație: Companiile cu capitalizare mare pot avea un număr substanțial de acțiuni în circulație, ceea ce poate dilua câștigurile și valoarea dividendelor per acțiune.

Companiile cu capitalizare mare pot avea un număr substanțial de acțiuni în circulație, ceea ce poate dilua câștigurile și valoarea dividendelor per acțiune. Impact: Această diluare poate afecta randamentul general al investițiilor, făcând ca obținerea unor câștiguri de capital semnificative sau creșterea dividendelor să fie dificile. 6. Riscuri de expunere globală Explicație: Multe societăți cu capitalizare mare operează la nivel global, ceea ce le expune la riscuri geopolitice, la fluctuații valutare și la condiții economice internaționale. De exemplu, un grup important de companii tehnologice din SUA este dependent în totalitate de livrările de semiconductori din Taiwan.

Multe societăți cu capitalizare mare operează la nivel global, ceea ce le expune la riscuri geopolitice, la fluctuații valutare și la condiții economice internaționale. De exemplu, un grup important de companii tehnologice din SUA este dependent în totalitate de livrările de semiconductori din Taiwan. Impact: Instabilitatea politică, geopolitica, tensiunile comerciale și modificările reglementărilor externe pot afecta negativ operațiunile internaționale și profitabilitatea companiilor cu capitalizare mare. Concluzie Atât investițiile în companii cu capitalizare mică, cât și în cele cu capitalizare mare prezintă riscuri distincte care trebuie analizate cu atenție. Societățile cu capitalizare mică oferă un potențial ridicat de creștere, dar acesta este însoțit de o volatilitate mai mare, de probleme de lichiditate și de un risc mai mare de eșec. Companiile cu capitalizare mare oferă stabilitate și randamente constante, dar se pot confrunta cu un potențial de creștere mai scăzut, controale de reglementare și cu riscuri prin expunerea globală. Prin înțelegerea acestor riscuri, investitorii își pot orienta mai bine opțiunile de investiții și pot construi un portofoliu echilibrat, ajustat la risc, care să corespundă obiectivelor lor financiare și propriei toleranțe la risc. Rezumat Alegerea între investițiile în companiile mici și investițiile în companiile cu capitalizare mare, implică punerea în balanță a potențialului de randament ridicat cu riscul și stabilitatea investițiilor. Companiile mici oferă oportunități interesante de creștere, dar sunt însoțite de o volatilitate mai mare și de o lichiditate mai redusă. În schimb, companiile mari oferă randamente stabile, lichidități mai mari și dividende regulate, ceea ce le face o alegere mai sigură pentru investitorii conservatori. Prin înțelegerea acestor diferențe, poți lua decizii în cunoștință de cauză care să se alinieze obiectivelor tale de investiții și propriei toleranțe la risc.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Ce definește o societate cu capitalizare mică? O societate cu capitalizare mică are, de obicei, o capitalizare de piață cuprinsă între 300 de milioane de dolari și 2 miliarde de dolari. De ce acțiunile companiilor cu capitalizare mică sunt mai volatile? Acțiunile companiilor cu capitalizare mică sunt mai sensibile la condițiile pieței și au, de obicei, o stabilitate financiară mai scăzută, ceea ce le face să fie mai predispuse la fluctuații semnificative ale prețurilor. De asemenea, cu cât lichiditatea și capitalizarea de piață sunt mai reduse, cu atât este nevoie de mai puțin capital pentru a afecta prețul acțiunilor. Cu toate acestea, investitorii orientați spre valoare și contracarare se pot concentra pe identificarea de companii mici, cu afaceri puternice la evaluări mai reduse din cauza ineficienței pieței. E posibil ca unii dintre investitorii mari să nu fie interesați de sectorul cu capitalizare redusă, lăsând rolul de a investi timpuriu altor investitori. Companiile cu capitalizare mare plătesc dividende? Da, este mai probabil ca societățile cu capitalizare mare să plătească dividende regulate datorită câștigurilor lor constante și datorită prezenței stabilizate pe piață. Dar politica de dividende este proprie fiecărei companii. Uneori, și companiile mici plătesc dividende, în timp ce unele dintre companiile cu capitalizări mari nu plătesc aceste beneficii. Cum diferă lichiditatea între companiile mici și cele mari? Acțiunile cu capitalizare mare au, în general, o lichiditate mai mare datorită volumelor mai mari de tranzacționare, ceea ce face ca vânzarea și cumpărarea de acțiuni să fie mai ușoare. Acțiunile cu capitalizare mică au o lichiditate mai scăzută, ceea ce poate duce la modificări semnificative ale prețurilor în timpul tranzacționării. În ce tip de societate ar trebui să investesc pentru a beneficia de potențialul de creștere? Companiile cu capitalizare mică oferă, de obicei, un potențial mai mare de creștere a afacerilor prin comparație cu societățile cu capitalizare mare. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, deoarece unele companii cu capitalizare redusă nu vor ajunge să crească în cele din urmă din cauza unui număr de provocări, în timp ce companiile mari pot deveni din ce în ce mai mari. Investiția în societățile cu capitalizare redusă vine, de obicei, cu un risc crescut (concurenți în creștere) și cu volatilitate, care pot afecta investitorii din punct de vedere psihologic, ducând la panică și euforie. Cu toate acestea, fiecare dintre companiile care astăzi sunt mari, a fost cândva o companie mică, iar unii investitori pe termen lung ar putea câștiga bani mizând pe acest tip de expansiune.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."