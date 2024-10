Tranzacționarea de pe grafic în xStation

Din acest articol, vei afla: Cum deschizi și închizi tranzacțiile direct de pe grafic

Cum deschizi un ordin de limită de pe grafic

Cum setezi și modifici ordinele Stop Loss și Take Profit de pe grafic

Piața Forex și piața OTC în general, sunt unele dintre cele mai dinamice piețe financiare, așa că este de ajutor să știi cum plasezi tranzacțiile cât de rapid posibil. Pentru a-ți oferi posibilitatea de a răspunde cât mai rapid la mișcările pieței, xStation5 are încorporat un modul “Click & Trade”. După ce ai analizat o anumită piață și dorești să plasezi o tranzacție, vei putea face asta din colțul din stânga sus al graficului - unde sunt disponibile butoanele Buy și Sell, alături de opțiunea de a modifica volumul tranzacției. Pentru a deschide o poziție, pur și simplu apeși butonul verde Buy dacă vrei să deschizi poziție long, sau butonul roșu Sell dacă vrei să deschizi o tranzacție short. Poți, de asemenea, să setezi nivelurile de Stop Loss și Take Profit activând iconița SL/TP. Iată un exemplu pentru cum să faci asta. Avem deschis graficul US500 pentru acest exemplu și vom spune că suntem de părere că prețul va crește, deci dorim să-l cumpărăm. În colțul din stânga sus, ajustăm numărul de loturi pentru a alege volumul tranzacției potrivit pentru noi, apoi accesăm butonul SL/TP pentru a-l activa, adăugând un nivel de Stop Loss, și, în final, suntem pregătiți să apăsăm butonul Buy pentru a confirma tranzacția. Fereastra ‘Confirmare’ se va deschide automat. Prin click pe butonul Da, confirmi tranzacția. Dacă bifezi ‘Do not show again’ și apoi apeși Da, vei dezactiva confirmările, iar următoarele tranzacții vor fi plasate imediat după click-ul pe butonul BUY/SELL. Există și alt mod de a deschide o tranzacție de pe grafic. Prin click-dreapta pe butonul mouse-ului când ești pe grafic și o fereastră nouă se va deschide. În această fereastră vei vedea tipurile de ordine disponibile. La click-dreapta pe butonul de deasupra prețului curent vei vedea ordinele Sell Limit și Buy Stop. Pe de altă parte, la click-dreapta sub prețul curent, vei avea opțiunile ordinelor Sell Stop și Buy Limit. La click pe una dintre aceste variante, se va deschide următoarea fereastră, în care poți confirma volumul, prețul și tipul tranzacției tale. Setarea și modificarea ST și TP de pe grafic Acum, tranzacția ta și ordinele Stop Loss și Take Profit sunt vizibile pe grafic și, dacă la un moment dat vei dori să modifici nivelurile Stop Loss sau Take Profit, tot ceea ce trebuie să faci este să le muți cu ajutorul cursorului la nivelurile dorite. Este chiar atât de simplu. După cum observi, xStation 5 va afișa automat și distanța nivelurilor de SL și TP față de prețul curent în pips, dar și valoarea nominală. În orice moment poți dezactiva SL sau TP cu un simplu click pe ‘x’. Închiderea ordinelor de pe grafic Platforma xStation 5 își permite să închizi pozițiile într-un mod foarte rapid direct de pe grafic. Pentru a închide pozițiile tale, la nivelul liniei punctate, care indică prețul de deschidere al tranzacției tale, care este încadrată între liniile de SL și TP, ai linia de ordin cu butonul de inchidere ‘x’ la final. Cu un simplu click pe acel ‘x’, tranzacția ta va fi închisă. Nu întâmplător, fereastra de grafic este partea principală a platformei xStation 5. Nu folosește doar la analiza tehnică, ci în egală măsură folosește și la plasarea și administrarea tranzacțiilor. O bună cunoaștere a acestor caracteristici va fi, cu siguranță, utilă în activitatea ta zilnică de trader.

