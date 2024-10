Depozitul minim - ce înseamnă?

Introducere Deschiderea unui cont de brokeraj este un pas important care permite investitorilor să achiziționeze active individuale pentru portofoliul lor cu speranța că vor genera un profit generos. Cu toate acestea, mulți investitori începători sunt confuzi cu privire la depozitul minimul necesar pentru a deschide un cont, deoarece companiile au această politică reglementată diferit. Multe firme de brokeraj au facilitat investițiile cu sume reduse, în timp ce altele necesită un capital semnificativ. În acest articol, vom discuta despre depozitul minim și cerințele pentru clienții XTB în acest sens.

Ce este un depozit minim? Un depozit minim este cea mai mică sumă necesară pentru a deschide un cont la o instituție financiară, cum ar fi o bancă sau o firmă de brokeraj. Mai poate fi numită și depunere inițială. Depunerea minimă înseamnă că va trebui să transferi această sumă (minimă) în contul tău de brokeraj, din contul tău bancar, pentru a putea începe tranzacționarea. La XTB nu există regula unui depozit minim sau inițial și nici nu percepem o taxă atunci când depui fonduri în contul de tranzacționare, indiferent de valoarea acestora. Trebuie avute în vedere doar situațiile când apar costuri percepute de banca sau entitatea financiară pe care o utilizezi pentru a transfera fondurile. Sursa: XTB Ai nevoie de mulți bani pentru a deveni investitor? Mulți oameni stau departe de investiții din cauza fondurilor insuficiente. Unii brokeri cer o anumită sumă de bani pentru a deschide un cont cu scopul de a genera venituri care acoperă costurile de administrare și alte costuri asociate cu mentenanța contului respectiv. Cu toate acestea, în prezent, majoritatea firmelor de brokeraj, inclusiv XTB, încearcă să faciliteze deschiderea unui cont pentru micii investitori care nu au foarte mulți bani disponibili. Foarte multe firme de investiții au decis să limiteze sau să elimine complet depunerile minime necesare pentru deschiderea unui cont de tranzacționare, ceea ce înseamnă că în prezent este posibil să deschizi un cont de brokeraj și să începi să investești chiar și cu sume reduse. Desigur, s-ar putea să te întrebi dacă acest lucru are sens, deoarece asta înseamnă că nu ai prea mulți bani pentru a cumpăra active. Mulți brokeri au venit cu diverse soluții la această problemă, implementând o serie de schimbări în ultimii ani, care au făcut investițiile practice chiar și pentru investitorii mici. De exemplu, au introdus microloturile (la CFD-uri) sau acțiunile fracționate. Cu toate acestea, investitorii cu fonduri reduse în cont ar trebui să acționeze întotdeauna cu prudență și să evite instrumentele riscante, cum ar fi CFD-urile, care pot duce foarte rapid la pierderi care depășesc depozitul inițial. Este recomandat să avem mereu disponibilă în contul de tranzacționare o sumă adecvată de numerar care să poată fi ”folosită” de tranzacțiile cu CFD-uri în caz că acestea nu evolueze în favoarea noastră. Astfel ne protejăm de apelurile în marjă. La XTB, un depozit mai mare este asociat, printre altele, cu posibilitatea de obținere a statutului de Client Profesionist, ceea ce oferă numeroase beneficii. Poți găsi mai multe informații despre statutul de Client Profesional aici. Există un depozit minim? XTB nu impune o sumă minimă a depozitului inițial. În practică, asta înseamnă că poți deschide un cont de investiții și poți începe să tranzacționezi, respectiv să realizezi și prima depunere, oricând te simți tu pregătit. Singurele ”limitări” pe care trebuie să le luăm în calcul apar în cazul dimensiunii minime a ordinelor (pentru Acțiuni și ETFs cu deținere) și în cazul necesarului de marjă pentru tranzacțiile cu CFD-uri. Persoanele interesate de investiții au responsabilitatea de a se documenta cu privire la detaliile despre necesarul de marjă pentru deschiderea unei tranzacții pe un anumit instrument financiar (aspect reglementat), precum și despre dimensiunea minimă a unui ordin. Pe scurt, XTB nu cere o depunere minimă la deschiderea contului de investiții. Depunerea de fonduri este necesară pentru momentul când se dorește începerea investițiilor. Poți transfera fonduri folosind direct platforma XTB sau conectându-te la Client Office. Ai la dispoziție o serie de modalități de depunere, inclusiv card de credit, card de debit sau transfer bancar. Sursa: XTB De asemenea, este important să amintim că utilizarea contului demo nu necesită depuneri de fonduri de niciun fel. Poți obține mai multe informații despre contul demo urmând acest link.

