Tranzacționare NASDAQ - Cum să investești în indicele NASDAQ (US100)?

Timp de citire: 11 minute(s)

Nasdaq (US100) este unul dintre cei mai urmăriți indici bursieri, atât de investitori cât și de analiștii din întreaga lume, listat alături de indicii industriali Dow Jones (US30) și S&P (US500).

Datorită numărului mare de companii din sectorul tehnologic, inclusiv companii relativ tinere și în faza de dezvoltare dinamică, Nasdaq este uneori privit ca un indicator al sentimentului investitorilor și al stării generale a pieței de tehnologie. Indicele este format din cele mai mari 100 de companii de tehnologie listate pe piața din SUA. NASDAQ este cunoscut pentru volatilitatea sa ridicată și pentru mișcări mai ample decât ale altor indici mari precum Dow Jones sau S&P 500. Acest lucru se datorează faptului că activele riscante, cum ar fi acțiunile companiilor de tehnologie, tind să fie foarte volatile și să atragă capital speculativ. În plus, creșterea progresivă a adoptării tehnologiei pe diverse continente poate fi considerată un alt factor care provoacă o astfel de dinamică. Prin urmare, tranzacționarea pe NASDAQ este percepută ca riscantă, dar se bucură de o popularitate enormă în întreaga lume. În acest articol vei afla ce este NASDAQ, cum să începi să tranzacționezi pe acest activ și care este cel mai bun moment pentru a deveni interesat de tranzacționarea indicelui bursier NASDAQ (US100). Ce este indicele NASDAQ? Nasdaq este a doua cea mai mare bursă de valori din lume după New York Stock Exchange (NYSE). Giganții tehnologici precum Apple, Google, Microsoft și Amazon sunt listați pe bursa NASDAQ. NASDAQ a fost înființată în 1971 și de atunci numărul companiilor listate pe NASDAQ a crescut la aproape 4.000, incluzând multe dintre cele mai mari corporații de astăzi. Valoarea tuturor acestor companii fluctuează, desigur, în funcție de economia mondială, în consecință, cotația indicelui fluctuează și ea. Nasdaq a făcut istorie când a introdus ideea unei burse electronice în 1971, idee care a atras imaginația multor investitori. La acea vreme, NASDAQ a fost prima bursă electronică care a permis investitorilor să cumpere și să vândă printr-un sistem electronic bazat pe computere, spre deosebire de platforma fizică de tranzacționare a Bursei de Valori din New York (NYSE). De aceea, NASDAQ are o reputație prestigioasă ca bursă inovatoare, motiv pentru care multe companii de tehnologie aleg să își mute listările pe NASDAQ. Numele indicelui NASDAQ este un acronim pentru National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Se referă la origini, când bursa a fost fondată de Asociația Națională a Comercianțilorde Valori Mobiliare (NASD - National Association of Securities Dealers), predecesoarea actualei Autorități de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA). Cum funcționează indicele NASDAQ? NASDAQ este un indice modificat ponderat în funcție de capitalizare. Ponderile acțiunilor din indice se bazează pe capitalizarea lor de piață, anumite reguli limitând influența celor mai mari componente. Astfel, ca bază, cu cât capitalizarea unei companii este mai mare, cu atât este mai mare ponderea acesteia în indicele NASDAQ, în timp ce, indicele nu include companiile din sectorul financiar. NASDAQ are standarde stricte pe care companiile trebuie să le îndeplinească pentru a fi indexate: Să fie listate exclusiv pe NASDAQ.

O ofertă publică a companiei pe piața din SUA timp de cel puțin trei luni.

Volumul mediu zilnic de tranzacționare de minim 200.000 de acțiuni.

Rapoartele trimestriale și anuale să fie publicate în mod regulat și atent.

Să nu fie inițiată nici o procedură de faliment. Componența indicelui NASDAQ-100 se modifică, desigur, în cazul delistării (mutarea pe o altă bursă, fuziuni, preluări, faliment, excluderea din indice de către NASDAQ din cauza neîndeplinirii cerințelor), dar indicele este și reechilibrat, o dată pe an, în decembrie. Bursa NASDAQ analizează apoi companiile listate comparându-le cu altele din afara indicelui, reclasifică companiile și face ajustări. NASDAQ poate fi, de asemenea, reechilibrat trimestrial, dar numai în circumstanțe excepționale: Când o companie valorează 24% din indice

Când companiile cu o pondere de 4,5% ,sau mai mult, reprezintă 48%, sau mai mult,din indice Indicele se reechilibrează anual, după reechilibrarea trimestrială doar când: O companie valorează 15% din indice

Cele mai mari cinci companii după capitalizarea bursieră au o pondere de 40%, sau mai mult, în indicele NASDAQ Există două filtre pe care NASDAQ le folosește pentru a determina valorile de piață ale companiilor pentru revizuirea anuală: Prețul acțiunilor din ultima zi de tranzacționare din octombrie.

Totalul acțiunilor anunțate public din ultima zi de tranzacționare din noiembrie. Acele companii care se clasează în primele 100, dintre toate companiile eligibile din index, în timpul evaluării anuale sunt păstrate în indice. Companiile aflate pe pozițiile 101-125 sunt păstrate doar dacă au fost în primele 100 în anul precedent. Dacă nu reușesc să treacă înapoi în primele 100 în evaluarea anuală din anul următor, acestea sunt îndepărtate. Acele companii care nu se află în top 125 sunt întotdeauna abandonate, indiferent de poziția lor în anul precedent. Indicele elimină, de asemenea, o companie dacă nu echivalează cu cel puțin 0,1% din ponderea indicelui la sfârșitul a două luni consecutive. Prin urmare, acest lucru se poate întâmpla în orice moment. Companiile care sunt excluse din indice sunt înlocuite cu cele cu cea mai mare valoare de piață care nu sunt încă în indice. Anticiparea acestor schimbări poate duce la modificări ale prețurilor acțiunilor companiilor afectate. De obicei, investitorii reacționează pozitiv la știrea că listarea unei companii a fost mutată la NASDAQ. NASDAQ anunță întotdeauna public toate modificările indicelui, indiferent de momentul în care acestea au loc, prin comunicate de presă cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de modificare. Tipuri de poziții pe indicele NASDAQ Când dorești să tranzacționezi indicele NASDAQ, poți deschide 2 tipuri de poziții: o poziție short (de vânzare în lipsă) sau o poziție long (de cumpărare). Este important să ne amintim că știrile majore care pot afecta sănătatea economiei tind să crească volatilitatea pieței, iar indicele NASDAQ este extrem de sensibil la acestea. Poziția pe care alegi să o deschizi va depinde, prin urmare, de perspectiva ta privind sănătatea generală a economiei și de direcția sectorului tehnologic. Poziția long pe indicele NASDAQ Poziția de cumpărare – long - este deosebit de populară atunci când piața este într-o dispoziție bună și investitorii se simt în siguranță, sau când există circumstanțe externe care pot aduce sentimentul pozitiv înapoi pe piață. Acesta este momentul în care o revenire poate fi deosebit de dinamică. Într-o astfel de situație, dacă presupui că economia poate experimenta o îmbunătățire a sentimentului investitorilor în urma unui eveniment economic sau politic, poți lua o poziție long pe indicele NASDAQ. De obicei, investitorii cu apetit la risc se întorc foarte repede la investițiile lor odată ce optimismul reapare pe piață. Dacă într-adevăr sentimentul pieței se îmbunătățește, predicția ta va fi corectă și vei face un profit mizând pe creșterea cotației indicelui NASDAQ. În schimb, dacă ar fi să iei o poziție long și piața se teme de o scădere, poziția ta ar înregistra probabil o pierdere. Poziția short pe indicele NASDAQ Poziția de vânzare – short - este deosebit de populară atunci când există teamă și incertitudine pe piață sau când există circumstanțe externe care ar putea determina revenirea sentimentului negativ. Într-o astfel de situație, dacă presupui că economia poate experimenta o deteriorare bruscă a sentimentului investitorilor în urma unui anunț economic sau politic, poți lua o poziție short pe indicele NASDAQ. În acest fel, poți derula strategii de tranzacționare pentru anumite evenimente mondiale care ar putea crește sau reduce semnificativ volatilitatea prețului activului. Dacă frica este într-adevăr prezentă pe piață, predicția ta va fi corectă și vei obține un profit mizând pe o scădere a prețului indicelui NASDAQ. În schimb, dacă ai luat o poziție short și nu este de așteptat ca piața să scadă, poziția ta va înregistra probabil o pierdere. Cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea pe indicele NASDAQ Indicele NASDAQ tinde să facă mișcări mult mai ample decât alți indici din SUA, datorită naturii companiilor listate pe această bursă. Acestea sunt în mare parte companii de tehnologie, dintre care unele sunt abia la început pe drumul către profitabilitate, la fel cum, alte companii ca Tesla sau Amazon străbat acest drum de mulți ani. Datorită acestui fapt, în perioadele de panică sau situații instabile din lume, investitorii renunță, de obicei,la activele riscante pentru o perioadă de timp și apelează la investiții mai stabile sau la numerar. Cu toate acestea, indicele este predispus la reveniri foarte dinamice ale prețului atunci când sentimentul pozitiv reapare pe piață. Acest lucru poate fi atribuit factorilor macroeconomici care îi determină pe investitori să se întoarcă la investiții în tehnologie care stimulează dezvoltarea umană. Între timp, indicele NASDAQ este cel care include listările multor companii transparente și ambițioase, care oferă soluții inovatoare. Prin urmare, nu este deloc surprinzător faptul că tendința capitalului este de a reveni pe acțiunile de tehnologie, care sunt în mod inerent mai volatile decât acțiunile bancare sau cele ale companiilor din sectorul industrial. Indicele NASDAQ față de S&P 500, Comparație istorică grafică a prețurilor. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare. Orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc În ciuda riscului și a volatilității mai mari, indicele NASDAQ oferă de obicei randamente mai mari chiar și decât indicele S&P 500. Prin urmare, se poate spune că unii investitori pe indicele NASDAQ acceptă o volatilitate mai mare în avantajul unor randamente potențial mai mari. Este, cu siguranță, un moment bun pentru a fi interesat de tranzacționarea pe indicele NASDAQ în perioadele de panică, perioade care provoacă vânzare puternică a acțiunilor companiilor de tehnologie. Ulterior, un număr mare de investitori contrarianți, care anticipează o inversare a tendinței, pot lua poziții long importante în așteptarea unei reveniri a prețului. În mod similar, în cazul euforiei, când indicele se află la maxime istorice, investitorii motivați de aversiunea la risc pot căuta o perioadă de slăbiciune pe piețele globale pentru a lua poziții short pe indicele NASDAQ, mizând pe viitoare declinuri. Momente interesante pentru a începe tranzacționarea pe indicele NASDAQ sunt atunci când cele mai mari companii din indice își publică rezultatele financiare trimestriale sau rezultatele pentru întregul an, precum și când au loc evenimentele mondiale care pot provoca o volatilitate ridicată, cum ar fi întâlnirile FED, întâlnirile politice majore, sau diverse crize militare. Cum să începi tranzacționarea indicelui NASDAQ (US100)? Tranzacționarea indicelui NASDAQ este disponibilă în platforma xStation și poți începe tranzacționarea acestuia cu ajutorul CFD-urilor (contracte pentru diferență) pe instrumentul US100, folosindu-te responsabil de potențialul efectului de levier. Tranzacționând indicele NASDAQ poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Investițiile cu efect de levier pot fi benefice pentru un trader, deoarece, pentru a deschide o tranzacție, acesta nu are nevoie de toată suma necesară deschiderii unei poziții, însă, de asemenea, implică un risc ridicat deoarece cu cât valoarea tranzacției este mai mare, cu atât pierderile potențiale pot fi mai mari. Indicele NASDAQ este un instrument de interes pentru traderii activi, care au un apetit la risc ridicat. Datorită efectului de levier de 1:20, vei avea nevoie de o marjă de doar 5% pentru a deschide o poziție. De exemplu, folosind 1.000 USD, poți deschide o poziție în valoare de 20.000 USD. Datorită instrumentelor CFD cu efect de levier, veniturile potențiale ale poziției pot fi, de asemenea, ridicate, dar, în aceeași măsură potențialele pierderile pot fi majore. Tranzacționarea CFD-urilor pe indicele NASDAQ (US100) oferă traderilor posibilitatea de a deschide atât poziții short (de vânzare) cât și poziții long (de cumpărare). Pozițiile short oferă investitorilor posibilitatea de a obține profit atunci când prețul activului scade. Dacă dorești să afli mai multe despre CFD-uri și efectul de levier financiar, poți citi informații AICI. Singurele costuri pe care le suporți pentru o astfel de tranzacționare sunt spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare ASK și prețul de vânzare BID) și punctele de swap. În funcție de dimensiunea poziției tale, costul spread-ului poate fi foarte mic. Punctele swap sunt costurile pe care le suportă brokerul pentru a finanța pozițiile cu efect de levier; swap-urile sunt taxe zilnice pentru poziția deschisă pe instrumentul indicele NASDAQ (US100). Prin tranzacționarea CFD-urilor pe indicele NASDAQ poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Efectul de levierul este un instrument cu risc ridicat și poate produce atât pierderi, cât și multiplicarea profiturile unui trader intraday. Tranzacționarea indicelui NASDAQ (US100) este speculativă, iar pentru traderii activi doar fluctuațiile prețului contează pentru acest instrument. Acest tip de contract este un acord financiar care plătește diferența de preț de decontare dintre tranzacția deschisă și cea închisă fără nicio livrare fizică a instrumentului tranzacționat. Tranzacționarea online îți permite să începi tranzacționarea pe NASDAQ din confortul casei tale, cu comisioane zero și spread-uri reduse. De asemenea, datorită lichidității pieței NASDAQ poți închide poziția cu un singur click, în orice moment când piața este deschisă. Acesta este motivul pentru care tranzacționarea online pe indicele NASDAQ (US100) are atât de multe avantaje și este acum din ce în ce mai populară. Investiții în acțiunile NASDAQ Tranzacționarea cu efect de levier pe indici implică, desigur, un risc ridicat, dar pozițiile bine luate pot oferi randamente foarte mari pentru o astfel de investiție. Pentru investitorii care nu sunt foarte activi și preferă doar investiții pasive în indicele NASDAQ, oferim și ETF-uri care oferă expunere pe indicele NASDAQ din SUA, cum ar fi iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQQ.UK sau Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Poți citi mai multe despre investiția în ETF-uri AICI. De asemenea, oferim acțiuni ale companiilor listate pe NASDAQ, inclusiv Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US sau Matterport MTTR.US și multe alte companii de tehnologie. Prețul indicelui NASDAQ (US100) Indicele NASDAQ este bine cunoscut ca un instrument foarte volatil, iar prețul poate face mișcări semnificative în orice moment. De aceea, urmărirea cotației indicelui NASDAQ este foarte importantă pentru investitori. În platforma xStation, oferim cotații în timp real pentru contractele futures pe indicele NASDAQ, prin instrumentul US100. Orele de tranzacționare indicele NASDAQ (US100) Dar care este orarul de tranzacționare pe indicele NASDAQ (US100)? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii intraday. Tranzacționarea pe indicele US100 este disponibilă 5 zile pe săptămână, de luni până joi de la 00:05 CET până la 23:00 CET, cu o scurtă pauză între 22:15 CET și 22:30 CET și vineri de la 00:05 CET până la 22:00 CET. Tranzacționarea pe indicele US100 nu este disponibilă în weekend pe platforma noastră. Prețul US100 este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea activă a indicelui NASDAQ (US100) este în perioadele de volatilitate foarte mare, când traderii simt emoții extreme și volume mari intră pe piață. Când frica sau lăcomia sunt prezente, volumul indicelui NASDAQ crește. Această situație este o oportunitate importantă pentru traderii cu un apetit la risc ridicat, care folosesc efectul de levier pentru a obține profituri mari, atât pe pozițiile long cât și pe pozițiile short. Creșterea fricii ar putea fi influențată de publicarea de știri din aria politică sau date macroeconomice negative. Indicele NASDAQ este unul dintre cele mai volatile instrumente. Indicele este format din companii de tehnologie din SUA care tind să fie foarte volatile și să atragă capital speculativ mare. Când frica crește și este direct legată de probleme macroeconomice și politice, spre exemplu, informații despre politica monetară a FED sau informații despre un conflict global sau criză politică, prețurile acțiunilor companiilor de tehnologie încep să scadă. Acest lucru se întâmplă de obicei pentru că investiția în sectorul tehnologic este percepută ca o investiție riscantă și în momentele de criză investitorii își închid pozițiile pe activele riscante. Acești factori pot crea un sentiment de teamă, iar acesta este întotdeauna un semn de mișcări mari pe indicele NASDAQ. Dar mișcările ascendente ale prețurilor indicelui NASDAQ pot fi la fel de dinamice atunci când investitorii cred că economia se stabilizează; simțindu-se în siguranță, investitorii revin la pozițiile pe activele riscante.

