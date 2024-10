2022.10.24 - Turbulențe în sectorul aviatic, pe fondul crizei economice – scenarii posibile

Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacității de rafinare și a situației financiare a companiilor aeriene. Totuși, cererea puternică determină câteva dintre cele mai importante companii aeriene europene să emită o perspectivă financiară optimistă pentru tot anul 2023, pe fondul cererii puternice, determinată și de stilul de lucru la distanță, dezvoltat în perioada post-pandemică, constată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Sectorul aerian a fost unul dintre cele mai afectate de pandemie, activitatea fiind în totalitate suspendată pentru anumite perioade de timp. Totuși, pe măsură ce statele au renunțat la restricții și viața cotidiană a început să revină la normal, se previziona o redresare rapidă a sectorului. Cum au afectat noile probleme apărute, precum inflația și teama de recesiune, perspectivele din acest sector? Până în prezent, companiile oferă semnale optimiste. United Airlines a raportat rezultate pentru al treilea trimestru care au depășit previziunile analiștilor și au impulsionat acțiunile companiilor aeriene, săptămâna trecută. De asemenea, compania a oferit o prognoză optimistă pentru al patrulea trimestru. Astfel, firma se așteaptă ca tendințele puternice de redresare după pandemie să continue să depășească presiunile recesiunii de pe plan macroeconomic. Călătoriile aeriene se află încă în faza de recuperare post pandemică. Varianta de lucru hibrid, atât de la birou, cât și de la distanță, le oferă clienților libertatea și flexibilitatea de a călători mai des pentru petrecerea timpului liber. De asemenea, provocările externe de aprovizionare vor limita oferta din industrie pentru anii următori. Rezultatele United continuă începutul pozitiv al sezonului de câștiguri din sectorul aerian. Delta Air Lines a început sezonul de raportare al sectorului pe 13 octombrie, transportatorul anunțând venituri semnificativ mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului 2019. Transportatorul a oferit și o perspectivă mai bună decât se aștepta pentru al patrulea trimestru. Veniturile American Airlines Group din al treilea trimestru au crescut cu 13% față de aceeași perioadă din 2019, înainte de apariția pandemiei, în ciuda faptului că transportatorul a zburat cu 9,6% mai puțin. Directorul general al companiei susține că nivelul cererii a rămas puternic și este clar că clienții din SUA și din alte părți ale lumii continuă să aprecieze călătoriile aeriene și capacitatea de a se reconecta după pandemie. Cererea globală în creștere CEO-ul Delta a afirmat că, deși sunt conștienți de factorii de risc macroeconomici, industria călătoriilor înregistrează o redresare contraciclică. Acest aspect este foarte interesant. Cererea globală continuă să crească pe măsură ce consumatorii își modifică componența cheltuielilor, orientându-se către experiențe în detrimentul consumului de bunuri. Companiile reiau călătoriile și granițele internaționale continuă să se redeschidă. Perspectivele economice prezic pe scară largă recesiuni atât în SUA, cât și în Europa. Agenția de rating S&P Global prognozează o contracție care va începe în Europa în această toamnă și în SUA în prima jumătate a anului 2023. Inflația ridicată, criza energetică, dolarul american puternic și alți factori contribuie la perspectivele economice slabe. Dar, chiar dacă S&P și alții au prezentat perspective ajustate descendent, companiile aeriene și alte companii din industria de turism au spus în mod repetat că au observat o scădere mică sau inexistentă a cererii sau a rezervărilor. Delta continuă să înregistreze o cerere puternică, atât pe piața internă din SUA, cât și pentru zborurile transatlantice pentru toamnă. Rezervările Delta care provin din partea companiilor au revenit la aproximativ 80% din nivelurile din 2019, la sfârșitul lunii septembrie, și se așteaptă să crească în intervalul 80-85%, în timpul celui de-al patrulea trimestru. Cele mai recente date de la Biroul de Statistică al Muncii din SUA arată că tarifele aeriene au crescut cu 42,9% în septembrie, comparativ cu anul trecut. Directorii Delta au „distrus” orice semn de optimism că tarifele ar putea scădea semnificativ în al patrulea trimestru. Având în vedere că cererea puternică de călătorii se așteaptă să continue, compania aeriană prognozează o creștere procentuală în intervalul 10-15% a veniturilor unitare în comparație cu 2019. Creșterea veniturilor unitare, care măsoară suma pe care o companie aeriană o câștigă per pasager per milă, echivalează direct cu tarife de zbor mai mari. Zboruri mai puține și mai scumpe Mixul amplu de factori negativi îngreunează capacitatea de prognoză a companiilor, ceea ce duce la lipsa unui consens cu privire la cererea viitoare din sector. În această vară, transportatorii americani au zburat cu aproximativ 15% mai puțin decât au planificat la începutul anului, potrivit grupului Airlines for America (A4A). Acest aspect împreună cu prețurile ridicate ale combustibilului și ratele dobânzilor au dus la o creștere puternică a costului de operare a unui singur zbor, în comparație cu 2019. Cel mai aglomerat aeroport din Europa, Londra Heathrow, a prezentat o imagine negativă a industriei, spunând că „perspectivele cererii rămân incerte”, deoarece turbulențele economice, un nou val pandemic și escaladarea crizei din Ucraina ar putea provoca perturbări în sectorul aviatic. Totuși, sectorul este așteptat să continue să se dezvolte. Cea de-a 31-a ediție anuală a Global Business Aviation Outlook prognozează până la 8.500 de noi livrări de avioane în valoare de 274 de miliarde de dolari, între 2023 și 2032, ceea ce este în creștere cu 15% atât în livrări, cât și în cheltuieli față de aceeași prognoză pe 10 ani realizată în urmă cu un an. În acest an, operatorii chestionați au raportat planuri de achiziție de noi avioane la egalitate cu nivelurile din 2019, nivelurile de creștere a flotei dublându-se față de intențiile raportate anul trecut. În ultimele săptămâni, câteva dintre cele mai importante companii aeriene europene au emis o perspectivă financiară optimistă pentru întregul an, pe fondul cererii puternice. Totuși, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, Eurocontrol, a publicat luni o prognoză revizuită în sens descendent, care indică faptul că, în scenariul cel mai probabil, traficul aerian în Europa nu va reveni la nivelurile din 2019 până în 2024. Prognoza anterioară a Eurocontrol, emisă în iunie, arăta o redresare cu un an mai devreme. Instituția a afirmat că, deși s-a observat o cerere puternică în această vară, tendința a fost afectată de capacitatea sectorului de a face față creșterii rapide, cât și de impactul războiului din Ucraina. Drept urmare, se prognozează înregistrarea a aproximativ 9,3 milioane de zboruri în acest an, cu 49% mai multe decât în 2021, dar totuși cu 16% mai puține decât în 2019. Riscuri semnificative Totuși, 2023 este așteptat să aducă o revenire a traficului la aproximativ 92% față de nivelul din 2019, dar există încă riscuri semnificative care ar putea afecta redresarea. Scenariul actualizat de creștere pesimistă a traficului ia în considerare efectul mai multor riscuri negative, inclusiv faptul că unele dintre lipsurile de personal experimentate în vara anului 2022 vor apărea din nou în 2023, afectând capacitatea companiilor aeriene și a aeroporturilor. Mai mult, o serie de țări europene vor intra în recesiune în 2023, ceea ce va cauza o reducere a cererii de călătorii. Totuși, companiile aeriene anticipează un sezon de vacanță puternic. Pentru a se pregăti, companiile aeriene și-au recalibrat orarele de zbor și au făcut tot posibilul pentru a suplimenta personalul. În schimb, un potențial val pandemic de iarnă va tensiona probabil și mai mult aeroporturile și companiile aeriene care au fost deja afectate de lipsa forței de muncă în timpul verii. Creșterea tarifelor aeriene testează toleranța călătorilor. Totuși, această tendință ar putea să fie departe de a se încheia și biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacității de rafinare și a situației financiare a companiilor aeriene. Deși poate părea paradoxal, consumatorii au continuat să-și mărească cheltuielile pentru biletele de avion chiar și în contextul creșterii prețului la combustibil și în pofida inflației care erodează puterea de cumpărare a gospodăriilor și a temerilor de recesiune. Rezervările au rămas rezistente, în ciuda inflației ridicate și a ratelor dobânzilor în creștere, deoarece consumatorii refuză să renunțe la vacanțe, iar unii chiar găsesc noi modalități de a călători datorită politicilor mai relaxate a lucrului de la birou. CEO-ul United Airlines a afirmat că munca hibridă a modificat semnificativ tendințele de călătorie, ceea ce a făcut ca luna septembrie, o lună în mod normal departe de vârfuri să fie a treia cea mai bună lună din istoria companiei. Totuși, nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că, în Europa, criza energetică începe să își arate impactul asupra gospodăriilor, în special în rândul celor cu venituri mici și medii.

