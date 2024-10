2022.11.24 - Claudiu Cazacu: Un sfârșit de an volatil pentru „aurul negru” – scenarii posibile pe piața petrolului

Timp de citire: 3 minute(s)

„Felul în care va funcționa efectiv procesul de fixare a unui preț-limită pentru petrolul rusesc transportat pe mare induce incertitudini suplimentare pentru oferta de pe piața petrolului, care se adaugă celor referitoare la evoluția măsurilor de închidere a unor regiuni în China, ori la mersul economiilor comprimate de inflație și tendința de creștere a dobânzilor. În aceste condiții, discuțiile despre scenariile de viitor trebuie să ia în considerare benzi de eroare considerabil mai groase decât în mod normal.” arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Petrolul tranzacționat în SUA a început anul la 75,69 dolari/baril, și a închis la 77,94 dolari pe baril sesiunea de miercuri, 23 noiembrie. Diferența modestă dintre aceste două capturi temporale ascunde povestea lucrurilor care s-au petrecut într-un an cu dislocări geopolitice masive. Oscilații majore au ținut traderii în alertă, dar au fost completate de turnuri surprinzătoare. Astfel, prima parte a anului a adus, pe seama izbucnirii conflictului din Ucraina, creșteri masive, cu un vârf de peste 130 de dolari/baril. În schimb, de la jumătatea lui iunie s-a observat un trend descendent, indus de reașezarea așteptărilor și sentimentului traderilor, dolarul tot mai puternic, așteptările referitoare la încetinirea economiei globale, o resetare a fluxurilor de petrol și erodarea consumului adusă de restricțiile din China. Luni, informațiile despre o majorare a producției de către OPEC+ au generat alte scăderi, însă Arabia Saudită a negat, ulterior, informațiile. Prețurile au desenat un „canion”, scăzând brusc, păstrând o perioadă nivelul coborât, și revenind apoi, la fel de rapid, pe seama dezmințirilor. E un semn al sensibilității pieței, indiferent de sens, și o avertizare că apele liniștite ale prezentului nu sunt o garanție a comportamentului viitor al pieței. Miercuri, petrolul a înregistrat o nouă scădere de peste 3% pentru Brent și peste 4% pentru WTI. Stocurile de petrol au scăzut cu 1,1 mil. de barili mai puțin decât estimările, iar cele de benzină au crescut neașteptat cu 3,1 mil. barili în SUA. Un alt factor de presiune descendentă, alături de menținerea restricțiilor în China: discuțiile despre instituirea unui plafon al prețurilor pentru țițeiul rusesc. Acesta urmează a fi stabilit, dar este văzut în zona 65-70 de dolari/baril potrivit unui oficial european, unele estimări anterioare mergând chiar spre 60 dolari/baril. În perspectivă apropiată, începând din decembrie, piața ar putea deveni și mai volatilă. Data de 5 decembrie e foarte importantă în calendarele investitorilor: nu doar că ar putea oferi claritate în privința prețului-plafon pentru petrolul rusesc, transportat pe mare, dar e ziua așteptată pentru impunerea embargo-ului european. Importuri din Rusia de 1,1 mil. de barili pe zi urmează să intre sub embargo, potrivit estimărilor IEA (Agenția Internațională pentru Energie). Nu e clar în ce măsură va fi Rusia capabilă să redirecționeze petrolul spre state precum India, Turcia sau China, ale căror importuri s-au stabilizat recent. Față de previziunile de acum câteva luni, însă, mediul economic e diferit: așteptările de recesiune, fie și de scurtă durată, s-au înmulțit, venind inclusiv dinspre oficiali ai băncilor centrale, fie din Europa ori din SUA. Indicatorii de tip PMI oferiți de Markit, atât în industrie, cât și în servicii, se aliniază acestei tendințe, și sugerează contracție atât în Germania ori, la nivel agregat, în zona Euro, dar și în Marea Britanie și SUA. Față de așteptări, datele din sectorul industrial din Germania au fost sensibil mai bune, contribuind la un nivel mai optimist și pentru întreaga zonă Euro, dar au rămas în regiunea care indică o scădere a activității. În acest timp, SUA a înregistrat o alunecare semnificativă și neașteptată atât pentru domeniul serviciilor cât și cel industrial. Economiile slăbite consumă mai puțin, în timp ce, sub povara inflației, consumatorii devin mai atenți la deplasări, optimizând utilizarea vehiculelor sau căutând soluții de transport alternativ, cu efect asupra consumului de petrol, dar și a anticipărilor pentru consumul viitor. Deși explicabilă post-factum, scăderea prețului petrolului, atât WTI cât și Brent, a constituit o surpriză, cu atât mai mare cu cât se află în contrast puternic cu salturile pronunțate din primele luni ale anului, și sancțiunile impuse Rusiei urmează să se înăsprească în curând. Sentimentul actual de piață este unul relativ pesimist. Piața petrolului este cunoscută, însă, pentru potențialul de a se răzgândi brusc. Ar putea fi luna decembrie una cu episoade de creștere pentru petrol? Dolarul american s-a oprit din apreciere, înregistrând recent o alunecare, și aprovizionarea pieței cu carburanți, în special motorină, ar putea forța desenarea unor noi lanțuri de aprovizionare. Dincolo de mediul actual, care justifică prin prisma economiei reale îngrijorarea arătată de traderii de petrol pe piață, raportul risc/recompensă s-ar putea modifica, susținând și opinii mai optimiste. Astfel, unii participanți la piață ar putea vedea riscuri la adresa ofertei, creând posibilitatea unor episoade și, posibil, chiar a unei tendințe mai susținute de tip ascendent, depinzând de factori dificil de anticipat în prezent, în luna decembrie, este concluzia analistului XTB România

