Utilizarea Expert Advisors (EA) și a altor instrumente unice ale platformei MT4

Timp de citire: 3 minute(s)

Platforma de tranzacționare MT4 este una dintre cele mai populare platforme de tranzacționare ale lumii. Aceasta platformă oferă o multitudine de instrumente de analiză tehnică incluzând indicatori, oscilatori, Fibonacci, Gann și multe altele. Unul dintre beneficiile platformei Metatrader 4 este comunitatea MT4, care te poate ajuta nu numai pentru a adăuga instrumente noi, ci îţi oferă acces şi la Expert Advisors.

Deschiderea unui cont de investiții pe MT4 nu mai este disponibilă Îți amintim că XTB nu va mai permite deschiderea de conturi noi pe platforma MT4. Singura platformă disponibilă pentru deschiderea de cont este xStation. În cazul în care ai întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne contactezi.

Descoperă avantajele platformei XTB făcând clic aici. Unde pot găsi mai multe instrumente de analiză tehnică? Unul dintre avantajele unice ale platformei MT4 este ca nu limitează utilizatorul la instrumentele de analiză care sunt disponibile în versiunea implicită a platformei. Și acest lucru se întâmplă datorită Comunității MQL4, un forum online care oferă instrumente de analiză tehnică atât contra-cost cât și gratuite. Poți acesa gratuit mai multe instrumente astfel: 1. Când ești logat în platformă, selectează tab-ul 'Code Base' din partea de jos a platformei. Astfel vei putea vizualiza o listă cu numeroase instrumente de analiză tehnică ce pot fi adăugate gratuit în platformă. 2. Pentru a găsi mai multe informații despre un anume instrument de analiză sau pentru a îl descărca, dublu-click pe instrumentul dorit. Astfel se va deschide o nouă pagină unde pot fi găsite toate informațiile relevante despre descărcarea și activarea acestuia. Instrumentele de analiză tehnică care nu sunt gratuite pot fi accesate astfel: 1. Când ești logat în platformă, selectează tab-ul 'Market' din partea de jos a platformei. Astfel vei putea vizualiza o listă cu numeroase instrumente de analiză tehnică care pot fi adăugate contra-cost în platformă, deși în această listă pot fi incluse și câteva instrumente gratuite. 2. Pentru a găsi mai multe informații despre un anume instrument de analiză sau pentru a îl descărca, dublu-click pe instrumentul dorit. Astfel se va deschide o nouă pagină unde pot fi găsite toate informațiile relevante, incluzând informații despre versiunile demo sau modalitatea de achiziționare. Adăugarea și utilizarea de instrumente noi de analiză tehnică Odată ce ai selectat un instrument de analiză adițional, următorul pas este adăugarea acestuia în platformă. Înainte de a începe utilizarea acestor instrumente adiționale, mai întâi trebuie salvate în folderul corect. Acest folder va avea denumiri diferite în funcție de tipul de cont ales, dar să presupunem că ai ales un cont de tip Standard. Atunci folderul va fi numit ”MetaTrader Float”. Următorul folder care va trebui deschis este „MQL4„. Odată ce acest folder este deschis, salvarea noului instrument de analiză depinde de tipul instrumentului, și anume, daca acesta este indicator, script sau expert. Dacă acesta este un indicator, atunci trebuie salvat în folderul Indicatori, daca este script, în folderul Scripts, dacă este expert, în folderul Experts. După ce instrumentul de analiză a fost salvat, îl vei putea găsi în platforma de tranzacționare deschizând fereastra Navigator. Acest tab mai poate fi deschis fie apăsând CTRL+N pe tastatura, fie găsind opțiunea Navigator în tab-ul View. Odată ce acest tab este deschis, instrumentul de analiză va fi găsit în secțiunile script-uri, experți sau indicatori. În final, urmează activarea instrumentului de analiză în platformă. Odată ce l-ai găsit, îl poți pune pe grafic cu drag&drop. Va apărea o fereastră nouă în care poți ajusta toți parametrii înainte de a apăsa OK. Instrumentul tău ar trebui acum să fie activat - dacă nu ești sigur, pentru confirmare caută numele instrumentului și un smiley-face în colțul din dreapta sus al graficului. Comunitatea MQL4 Comunitatea MQL4 community poate fi accesată vizitând www.mql4.com. Această comunitate a fost creată astfel încât traderii să poată împărtăși și descărca instrumente adiționale de analiză tehnică, script-uri și semnale, precum și pentru a oferi traderilor un forum online pentru discuții, strategii și alte aspecte de interes.

