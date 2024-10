2022.10.13 - Radu Puiu: Vremuri incerte pentru aurul negru

Anul 2022 a fost caracterizat de niveluri ridicate de volatilitate și agitație a piețelor de capital.

Reducerea producției anunțată de OPEC, încetarea excesului de aprovizionare din SUA, reducerea producției și în Rusia pot alimenta creșterea prețurilor pe piața petrolului. Acești trei factori majori au fost identificați și analizați de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Totuși, au fost unele active care au avut un parcurs mai agitat decât altele. Petrolul a făcut parte din această categorie, devenind extrem de ușor influențabil în fața fluxurilor de știri. Începutul anului aducea o cotație europeană a petrolului Brent în zona de 78 de dolari per baril, pentru ca, la o distanță de aproximativ două luni, să fie atins cel mai ridicat nivel din 2008, la 133 de dolari per baril. Creșterea agresivă, de peste 70%, a fost o urmare a izbucnirii conflictului din Ucraina și a valului de incertitudine referitoare la nivelul ofertei, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei de către statele occidentale, consideră analistul XTB România. Corecții puternice pe piața petrolului Pe piața petrolului nu a predominat doar o tendință de creștere, existând corecții importante. Astfel, sfârșitul lunii septembrie a marcat atingerea celui mai redus nivel de peste 8 luni, temerile tot mai accentuate legate de o potențială recesiune afectând așteptările investitorilor cu privire la această piață. Testarea zonei de 82 de dolari per baril a reprezentat o depreciere de peste 38% față de nivelurile din martie. Întreaga dinamică a ,,aurului negru” ne arată numărul ridicat de factori ce pot influența această piață, chiar și de la o zi la alta, în funcție de așteptările investitorilor. Contextul extrem de incert va continua să planeze asupra pieței petrolului. Investitorii ce au participat la o conferință Barclays au estimat că prețurile țițeiului din SUA (cotația WTI) vor fi în medie între 80 și 100 de dolari per baril anul viitor, sugerând o perspectivă mai puternică decât arată prețurile contractelor futures. Recent, Goldman Sachs, companie globală de top de investiții, și-a redus prognoza privind prețul petrolului pentru 2023 din cauza așteptărilor unei cereri mai slabe și a unui dolar american mai puternic. Aceasta a spus că problemele actuale cu privire la aprovizionarea la nivel mondial nu au făcut decât să consolideze așteptările de creștere pe termen lung. Deficit pe piața mondială a petrolului Astfel, divizia de cercetare a mărfurilor de la Goldman a redus prognoza pentru anul viitor cu 17,5 dolari per baril, în medie, chiar dacă anticipează un deficit pe piața mondială a petrolului în al patrulea trimestru din 2022 și din 2023. A revizuit estimarea prețului petrolului în jos cu 19 USD per baril, în medie, pentru perioada cuprinsă între al patrulea trimestru din 2022 și al patrulea trimestru din 2023. De asemenea, previzionează că cererea globală de petrol va crește în 2023 cu 2,0 milioane de barili pe zi (bpd) la prețurile curente, față de o prognoză anterioară de 2,5 milioane bpd. Dei poate fi surprinzător faptul că petrolul include în preț niveluri atât de scăzute de creștere, acest lucru reflectă părăsirea amplă a piețelor de către investitorii care au ,,fugit” de volatilitatea extremă a prețurilor din această primăvară. Pe de altă parte, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a subliniat problemele economice și ale cererii în Statele Unite și Europa, precum și limitele activității din China legate de pandemie, drept principalele motive pentru a care a decis reducerea producției. În Raportul lunar al pieței de petrol (MOMR), OPEC a revizuit în scădere estimarea privind creșterea globală de petrol pentru 2022 cu 460.000 bpd, invocând blocajele din China cauzate de pandemie, problemele economice din statele dezvoltate și presiunile inflaționiste extinse. OPEC estimează ca cererea mondială să avanseze cu 2,6 milioane bpd în acest an, până la o medie de 99,7 milioane bpd. În mod similar, cartelul și-a redus prognoza de creștere a cererii de petrol pentru 2023 cu 360.000 bpd, așteptând o creștere de 2,3 milioane bpd anul viitor. Consecințe posibile ale majorării cererii Majorarea cererii ar urma să fie influențată de același set de factori. În ceea ce privește prognozele de preț, părerile continuă să fie foarte variate. Astfel, analiștii Morgan Stanley și Rystad Energy estimează că prețurile ar putea atinge zona de 100 de dolari per baril în acest trimestru. Contractul futures Brent ar putea să depășească această zonă, se așteaptă Goldman Sachs Pe de altă parte, Standard Chartered spune că nu se mai așteaptă ca cererea globală de petrol de anul viitor să depășească maximele istorice din 2019 și și-a redus previziunile de creștere a cererii împreună cu prognoza pentru PIB-ul din SUA. În urma deciziei OPEC+ de a reduce producția cu 2 milioane de barili pe zi în noiembrie, Standard Chartered și-a revizuit estimările pentru piața petrolieră, prognozând o creștere a cererii de petrol pentru 2023 la 1,26 milioane de barili pe zi, ceea ce reprezintă o reducere de 900.000 bpd de la începutul anului. Analiștii de la Standard Chartered estimează doar o „relaxare treptată a restricțiilor pandemice din China”, ceea ce va determina un ritm mai redus al creșterii cererii de petrol. În același timp, instituția se teme cu privire la recesiune și la o potențială contracție a PIB-ului SUA. Departamentul de Energie al SUA și-a redus așteptările atât pentru producție, cât și pentru cererea din Statele Unite și la nivel global. Acum vede o creștere de doar 0,9% a consumului din SUA în 2023, în scădere față de previziunile anterioare de creștere de 1,7%. La nivel mondial, departamentul vede consumul în creștere cu doar 1,5%, în scădere față de o previziune anterioară de creștere de 2%. Reducerea cererii de țiței contribuie la creșterea stocurilor de petrol și de produse petroliere. Stocurile de petrol brut din SUA au crescut cu aproximativ 7,1 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 7 octombrie, potrivit datelor API, ceea ce a reprezentat o surpriză majoră față de creșterea așteptată de 1,7 milioane de barili. Creșterea prețurilor alimentată de 3 factori majori În prezent, există trei factori majori care sunt definitorii pentru piața petrolului și care pot alimenta creșterea prețurilor, subliniază analistul XTB România. Primul este anunțul recent al OPEC privind reducerea producției. Cartelul ar reduce producția de petrol cu două milioane de barili pe zi – o lovitură majoră pentru piața mondială a energiei, deoarece OPEC+ furnizează aproximativ 40% din consumul mondial de petrol. Totuși, trebuie să subliniem că organizația deja întâmpina probleme în creșterea producției la obiectivele anterioare. Dacă ținem cont de noul obiectiv de producție din noiembrie și de producția actuală, atunci OPEC+ ar trebui chiar să crească producția cu aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi pentru a respecta cotele! Cu toate acestea, multe dintre statele OPEC nu sunt capabile să crească producția. În al doilea rând, eliberarea rezervelor strategice de petrol din SUA va lua sfârșit, excesul de aprovizionare pe care SUA l-a adus pe piață începând din aprilie urmând să dispară. În cele din urmă, există șanse crescute de întreruperi în aprovizionarea Rusiei. Exporturile rusești de petrol au scăzut înainte de embargoul asupra petrolului rusesc impus de Uniunea Europeană, care urmează să înceapă până la sfârșitul anului. Rusia a amenințat că va reduce producția de petrol, ca răspuns la plafonul planificat al prețului petrolului rusesc de către țările G7. Dacă Kremlinul trece printr-o reducere a producției, aceasta va pune mai multă presiune asupra ofertei globale de petrol, fapt ce ar putea împinge prețurile și mai sus. Cele trei elemente sunt așteptate să devină active în acest sfârșit de an, iar mixul lor ar putea exercita o presiune de creștere asupra prețurilor. Chiar și cu o perspectivă de creștere prudentă, piața petrolului rămâne extrem de restrânsă, cu stocuri scăzute aproape de minime istorice și capacitate neutilizată a OPEC. Partea de ofertă este așteptată să conducă din nou prețurile între sfârșitul perioadei de eliberare a SPR (Rezerva strategică de petrol) din SUA și scăderea așteptată a producției Rusiei de la sfârșitul acestui an, se mai arată în analiza casei de brokeraj pe burse internaționale XTB.

