Pe lângă instrumentele de analiză tehnică disponibile în xStation 5, această platformă deține și instrumente de analiză fundamentală. Printre acestea se numără: Sentiment de piață, Statistici de performanță, Stocks Screener, Adâncimea pieței (cont PRO) și Top mișcări, fluxul de comentarii audio, fluxul de știri și calendarul macroeconomic. Toate acestea sunt caracteristici ale platformei xStation care pot fi accesate cu ușurință.

Poți folosi platforma xStation 5 în timp ce asculți Trader’s Talk, un feed audio care oferă comentarii despre piață și detalii despre datele care se publică. Calendarul macroeconomic este foarte folositor investitorilor care tranzacționează pe știri. Toate aceste caracteristici puse la un loc te ajuta să deții controlul investițiilor tale mai ușor.

Odată ce deschizi calendarul macroeconomic vei observa că oferă și informații despre impactul în piață, fapt care te ajută să măsori posibila volatilitate pe care publicarea unui anumit indicator ar putea să o provoca. Marcajul roșu indică cel mai semnificativ impact în piață, în timp ce portocaliu semnalizează un impact mediu în piață. Publicările care au un impact redus asupra pieței sunt colorate cu gri. Adițional, poți vizualiza și estimările pentru viitoare publicări, precum și cifrele raportate în trecut. Prin Trader’s Talk poți asculta transmisii directe, precum și știri de ultimă oră. Aceste mesaje conțin analizele celor mai recente evoluții economice. Profită de analize concrete, știri și comentarii care îți permit să îți ajustezi strategiile. Calculatorul încorporat în xStation 5 îți permite să activezi atât ordine instant, cât și ordine în așteptare. Selectează volumul tranzacției, iar valoarea contractului și a marjei blocate sunt calculate automat. Poți seta ordine de Stop Loss și Take Profit, iar profitul și pierderea vor fi calculate automat în moneda contului. În partea de jos a calculatorului sunt afișate automat și costul spread-ului în pips și în moneda contului, precum și valoarea unui pip. Aceste caracteristici te ajută să îți administrezi contul mai bine și să ajustezi costurile conform strategiei tale.

