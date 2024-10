2023.05.11 - Claudiu Cazacu: Zborul către profit: liniile aeriene speră la rezultate bune în sezonul de vară

Semnele pentru călătoriile cu avionul în sezonul de vară din emisfera nordică se anunță promițătoare. Conform datelor IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), traficul a crescut cu 52,4% în martie 2023 față de anul anterior. Creșterea în această perioadă a fost mai pronunțată pe segmentul internațional, cu 68,9% față de 34,1% pe segmentul domestic.

„Motorul turbo a fost piața asiatică, redeschiderea Chinei oferind un salt fabulos de 283,1% liniilor aeriene din zona Asia-Pacific. Factorul de încărcare a ajuns la 84,5%, al doilea cel mai înalt, față de 84,8% în regiunea nord-americană. Europa, cu 79,4%, a avut poziția penultimă în top după acest criteriu. Regiunea Africii a funcționat cu un factor de încărcare de 72,7%, dar a postat o creștere a traficului de 71,7% în martie față de martie 2022, comparativ cu 38,5% în situația Europei”, explică Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România. Dorința de vacanțe „clasice” sau cererea de călătorii de business e completată de trenduri noi precum hrănirea curiozității nomazilor digitali sau turismul pentru sănătate și echilibru mental. Potrivit unui studiu al Morning Consult, în SUA, 31% dintre părinți au avut în vedere între motivele de a călători sănătatea mentală, iar 16% pe cea fizică, față de 20% și, respectiv, 9% ale celor care nu sunt părinți. Investitorii în liniile aeriene din SUA nu au fost, însă, convinși: de la începutul anului până la închiderea de miercuri, 10 mai, un fond al sectorului, ETF-ul JETS a adăugat 6% la cotații, sub avansul de 8% al indicelui bursier S&P500. Acțiunile individuale au arătat trasee diferite. În aceeași perioadă, Southwest a pierdut 10,3%, Delta Airlines a câștigat 3,7%, iar American Airlines a crescut cu 12,6%. Debutul de an a fost puternic, cu o creștere de peste 20% a ETF-ului JETS, însă cotația s-a ajustat începând cu luna martie, piețele fiind îngrijorate de nivelul ridicat al datoriilor din sector și de efectele problemelor din sectorul bancar asupra economiei. În Europa, datele din 9 mai postate de Eurocontrol arată media traficului aerian pe ultimele 7 zile cu doar 7,1% față de perioada din 2019, recuperând aproape jumătate din diferență față de situația la data de 9 martie anul acesta. Acțiunile europene din sector au o performanță mai ridicată față de cele din SUA: Lufthansa a avansat cu 17% de la începutul anului până pe 10 mai, Air France - KLM cu 17,9% iar compania care deține, între altele, și British Airways, cu 19,7%. Dinamica se înscrie în tendința generală a burselor europene, care au oferit randamente superioare celor americane anul acesta. În segmentul low-cost, investitorii au zâmbetul și mai larg: Ryanair a acumulat 33,6%, Easyjet 49,8%, iar Wizzair 60,9%, revenirea fiind susținută de nivelurile coborâte la care ajunseseră acțiunile la finele anului trecut. Ryanair, care a transportat cu 12,7% mai mulți pasageri în aprilie 2023 comparativ cu aprilie 2022, a ajuns la un grad de ocupare de 94%, mult peste media regiunii, depășind cu 1,8 puncte chiar și Wizzair – unde datele sunt disponibile doar pentru martie. Ryanair are în vedere o creștere a flotei, comandând 150 de avioane Boeing 737 MAX 10, cu opțiunea de a adăuga alte 150. Comanda ar ajunge astfel la un preț de listă de 40 de miliarde de dolari, avioanele urmând a fi livrate după 2027. Prețul petrolului în scădere și interesul crescut pentru călătorii – factori cheie care oferă speranțe industrei aeriene într-o perioadă fragilă a economiei. Industria, împovărată de datorii sau suferind de pe urma unor dificultăți structurale, privește totuși cu speranță la un an profitabil, primul după 2019. Investitorii au luat deja notă, deși marja de profit a fost estimată de IATA în decembrie anul trecut la doar 0,6%, față de 3,1% în 2019. La nivel global, traficul aerian se situează la 88% din nivelul de referință din martie 2019, ceea ce înseamnă că există încă un spațiu considerabil pentru creștere. Cu un preț al petrolului în scădere notabilă față de anul trecut și un interes ridicat pentru călătorii, transpus în volume mai mari și încărcare mai bună, sectorul de transport aerian oferă unele speranțe investitorilor în perioada următoare. Peisajul este, însă, eterogen, cu diferențe vizibile regionale, de segment țintă, și chiar intra-segment. Pentru a beneficia de disponibilitatea piețelor de a le oferi încredere, în ciuda inflației și dobânzilor ridicate, ar fi nevoie să fie evitate șocuri pe prețul petrolului sau în privința creșterii economice.

