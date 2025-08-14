Almirall sube con fuerza en bolsa

Las acciones de Almirall han arrancado la jornada con una notable subida, cerca del 3%, impulsadas por la revisión al alza del precio objetivo realizada por la firma de análisis Jefferies, que ha elevado su estimación desde los 17 euros hasta los 17,50 euros por acción. Además, mantiene su recomendación de ‘comprar’, lo que refuerza la confianza del mercado en el potencial de crecimiento de la biofarmacéutica catalana.

Según los analistas de la firma neoyorquina, este nuevo precio objetivo implica un potencial de revalorización del 64 % respecto al nivel actual de cotización, lo que ha despertado el interés de los inversores y ha provocado un repunte inmediato en el valor de los títulos.

Dermatología, el motor de crecimiento

Jefferies destaca especialmente el papel de la franquicia de dermatología en Europa, que “continúa fortaleciéndose con el crecimiento de Ebglyss”, el innovador tratamiento de Almirall para la dermatitis atópica de moderada a grave. Los estrategas ven el año 2025 como un punto de inflexión para la compañía, anticipando un fuerte impulso en las ventas gracias al desempeño de este producto clave.

Este respaldo por parte de una firma de prestigio como Jefferies consolida la posición de Almirall como uno de los valores más prometedores del sector farmacéutico europeo. Si el rendimiento de Ebglyss cumple con las expectativas, la compañía podría estar a las puertas de una transformación significativa en su perfil comercial.

A esta mejora de recomendación se suma la publicación de unos resultados semestrales positivos, con un beneficio neto de 15,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 28,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales alcanzaron los 500,1 millones de euros, con un crecimiento del 7 %, superando las previsiones del mercado.

Con el respaldo de Jefferies y unos resultados que reflejan una evolución sólida del negocio, Almirall se posiciona como uno de los valores más atractivos del sector farmacéutico europeo