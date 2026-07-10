Apertura americana: los mercados se estabilizan al cierre de una semana volátil. Meta presiona al sector de semiconductores (10.07.2026)

Wall Street se encamina hacia el fin de semana con un tono relativamente tranquilo, mientras la volatilidad disminuye de forma evidente tras una serie de sesiones turb...

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