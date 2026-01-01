Al adquirir derechos y no la totalidad de la Acción, la inversión en Opciones permite a los inversores multiplicar su poder de inversión, es decir, invertir por un importe determinado tan solo destinando una pequeña fracción del mismo, conocido como Prima. Al pagar la Prima, los inversores adquieren el derecho de comprar o vender un activo a un precio y fecha determinados, sin tener que depositar todo el dinero para llevar a cabo la operación. Esto amplifica la rentabilidad potencial ya que pequeños cambios de precios en el activo pueden generar cambios mucho mayores en el porcentaje de ganancias de la Opción.

Sin embargo, esto también incrementa el riesgo. Si el mercado se mueve en el sentido contrario a tu posición, puedes llegar a perder el importe destinado como Prima. Por todo ello, las Opciones te permiten amplificar los beneficios, pero también las pérdidas.