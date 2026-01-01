  
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
Acciones
ETFs
Opciones
CFDs
Más de 140 Opciones sobre Acciones y ETFs
Apalancamiento

Descubre la inversión con Opciones

Invierte en Opciones Vanilla sobre Acciones y ETFs de Índices, Materias Primas y Criptomonedas

Invierte en Opciones sobre Acciones y ETFs de Índices, Materias Primas y Criptomonedas

Hazte Cliente
Descarga la app

Las Opciones son un producto complejo y difícil de entender. Consulte los KIDs (DFI)

Las Opciones son un producto complejo y difícil de entender. Consulte los KIDs (DFI)

Desde 1€

¿Quieres proteger tu cartera o tomar exposición a algún activo? Ten el riesgo bajo control y decide la cantidad máxima a invertir desde 1€

Interfaz sencilla

Accede a todas tus posiciones de Opciones Call y Put desde la misma App

Apertura de cuenta 100% online

Invierte en Acciones, ETFs, Opciones, Planes de Inversión o recibe interés en cuenta

Multiplica tu poder de inversión

Puedes aprovechar el apalancamiento en mercados alcistas y bajistas. Ahora bien, si la dirección no va como esperas, aumenta el riesgo de pérdidas (limitadas a la prima). Recuerda que las Opciones son un Producto complejo.

Hazte Cliente  Descarga la app 
Ten el riesgo bajo control

Las Opciones Vanilla son Instrumentos Financieros complejos, pero permiten limitar tu riesgo al importe que pagaste al abrir la posición (la Prima)

Invertir

¿Cómo funcionan las Opciones?

Hazte Cliente

Elige entre más de 140 Acciones y ETFs e indica si crees que el precio del activo va a subir o a bajar

Descarga la app 

Puedes ajustar el tiempo a vencimiento o el precio, así como revisar en cualquier momento el potencial beneficio o pérdida

Descarga la app 

Confirma todos los detalles y paga la Prima (el máximo riesgo que asumes como comprador de la Opción)

Descarga la app 

No tienes por qué esperar a vencimiento: puedes cerrar tu posición cuando quieras.

Horario de negociación: desde las 15:30h CET. Próximamente, horario ampliado al mercado europeo

Descarga la app 
Oferta

Invierte en más de 140 Opciones

Hazte Cliente
Descarga la app
Ver la lista completa 
Ver la lista completa 
Seguridad

Nuestros clientes son la prioridad

Empieza a invertir Descarga la app
+ de 2 millones de Clientes

del grupo XTB en todo el mundo

+ de 5 millones

de descargas de la App

+ de 20

Años de experiencia en mercados financieros

100.000 EUR

De protección de capital

CNMV

Supervisado en España desde 2008

2FA

Acceso seguro con verificación en dos pasos

Noticias

Mantente al día con nuestras últimas noticias del mercado

Ver las noticias de todos los mercados 
Leer 
Leer 
Leer 
Formación

Explora nuestra base de Artículos Formativos

Ver todos los artículos de formación 

Tiempo de lectura: minutos

Tiempo de lectura: minutos

Tiempo de lectura: minutos
FAQ

¿Tienes más preguntas?

Hemos preparado respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros Clientes. Si no encuentras lo que buscas, ponte en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente.

Contactar con Atención al Cliente 

La inversión en Opciones y la compra de Acciones funcionan de forma distinta. Cuando compras Acciones, estás adquiriendo una parte real de una empresa, convirtiéndote en copropietario. En cambio, cuando inviertes con Opciones, adquieres el derecho de comprar o vender un activo a un precio fijado previamente y dentro de un plazo concreto.

Al adquirir derechos en vez del activo directamente, puedes multiplicar tu poder de inversión y, para una inversión de una misma cuantía, necesitar menos capital que si comprases directamente las Acciones

La pérdida máxima al comprar una Opción está limitada al importe que pagaste en concepto de Prima. Si el mercado no se mueve a tu favor y la Opción pierde todo su valor, solo perderás esa prima, nada más. Esto significa que tu riesgo máximo está perfectamente definido desde el primer momento de la inversión. Aunque puedes llegar a perder el importe invertido en la Prima, nunca deberás más dinero del que invertiste inicialmente. Esto hace que la inversión en Opciones sea una forma efectiva de controlar el riesgo.

Al adquirir derechos y no la totalidad de la Acción, la inversión en Opciones permite a los inversores multiplicar su poder de inversión, es decir, invertir por un importe determinado tan solo destinando una pequeña fracción del mismo, conocido como Prima. Al pagar la Prima, los inversores adquieren el derecho de comprar o vender un activo a un precio y fecha determinados, sin tener que depositar todo el dinero para llevar a cabo la operación. Esto amplifica la rentabilidad potencial ya que pequeños cambios de precios en el activo pueden generar cambios mucho mayores en el porcentaje de ganancias de la Opción.
Sin embargo, esto también incrementa el riesgo. Si el mercado se mueve en el sentido contrario a tu posición, puedes llegar a perder el importe destinado como Prima. Por todo ello, las Opciones te permiten amplificar los beneficios, pero también las pérdidas.

Sí. Las opciones permiten invertir en ambos sentidos del mercado (alcista y bajista). Si crees que el precio va a subir, puedes comprar una Opción call (derecho a comprar). Si crees que va a bajar, puedes comprar una Opción put (derecho a vender). Así puedes intentar beneficiarte tanto en mercados alcistas como bajistas, sin necesidad de haber adquirido el activo directamente.

El precio de una Opción (Prima) depende de varios factores clave. Entre ellos los principales son el precio del activo subyacente y la fecha de vencimiento. En el precio de la opción también influye, aunque en menor medida, la volatilidad del activo. El tiempo hasta vencimiento juega un papel clave en las Opciones ya que a medida que se va reduciendo, estas pierden valor (lo que se llama “decaimiento temporal”). Por el contrario, cuanta más volatilidad, mayor suele ser el precio de la opción, porque hay más posibilidades de que sea rentable.

Es el precio fijado en el contrato al que puedes comprar (call) o vender (put) el activo. Es clave porque determina si la opción será rentable o no según el precio de mercado.

Estos términos indican la relación entre el precio del activo y el precio de ejercicio:

In-the-money (ITM): la opción ya tiene valor

Call: el precio del activo está por encima del precio de ejercicio (strike)
Put: el precio del activo está por debajo del precio de ejercicio (strike)

At-the-money (ATM): el precio del activo está muy cerca del precio de ejercicio (Strike)

Out-of-the-money (OTM): la opción no tiene valor intrínseco

Call: el precio del activo está por debajo del precio de ejercicio (strike)
Put: el precio del activo está por encima del precio de ejercicio (strike)

Esto influye en el precio de la opción y en sus probabilidades de beneficio.

Depende del tipo de opción:

Americanas: se pueden ejercer en cualquier momento antes del vencimiento
Europeas: solo en la fecha de vencimiento

En XTB, las opciones son de tipo americano.

Puedes utilizar Opciones para proteger tus inversiones en Acciones, Índices o Materias Primas y Cripto frente a posibles pérdidas. Si ya posees Acciones, ETFs de Índices o Materias Primas y Cripto y te preocupa una posible caída del precio, una forma de protegerlo es comprando Opciones put. Una opción Put te otorga el derecho, aunque no la obligación, de vender tus Acciones o ETFs a un precio previamente fijado (precio de ejercicio o strike) antes de una fecha determinada. Si el precio de la Acción o ETF cae por debajo de ese nivel, el valor de la Opción put aumenta, lo que puede compensar las pérdidas de tu cartera. Por el contrario, si el precio de la Acción o ETF sube, la Opción puede expirar sin valor, pero seguirás beneficiándote de la revalorización de las Acciones o ETFs. Esta estrategia funciona como un seguro: el coste de la Opción es el precio que pagas por protegerte frente a caídas, manteniendo al mismo tiempo el potencial de ganancia si el precio sube.

El valor temporal de una Opción es la cantidad adicional que el comprador paga por encima de su valor intrínseco actual, y refleja la posibilidad de que la opción llegue a ser más rentable antes de su vencimiento. En términos sencillos, cuanto más tiempo queda hasta la fecha de expiración, mayor es el valor temporal, ya que existe más margen para que el precio del activo subyacente evolucione a tu favor. A medida que se acerca el vencimiento, este valor disminuye progresivamente hasta llegar a cero.

Las Opciones pueden liquidarse principalmente de dos formas: mediante entrega física o mediante liquidación por diferencias. La entrega física implica la transferencia real del activo subyacente cuando se ejerce la Opción, como la entrega de Acciones al comprador en una Opción call. En cambio, en la liquidación por diferencias no se produce dicha entrega; en su lugar, se intercambia la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de mercado en el momento del vencimiento.

Todas las Opciones disponibles en la plataforma de XTB se liquidan exclusivamente por diferencias, lo que significa que no hay entrega física del activo subyacente. En su lugar, se calcula la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de mercado, y el importe resultante se abona o se carga en la cuenta del inversor. Este enfoque simplifica el proceso de liquidación, evita la transferencia de activos y permite una gestión más ágil de las posiciones.