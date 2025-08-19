Arcelormittal lidera los avances del Ibex 35

La evolución de la sesión vuelve a estar marcada por las negociaciones por la paz en Ucrania. En esta ocasión el arranque del día es generalmente positivo debido a nuevas señales de progreso hacia un acuerdo, lo cual está ayudando a mejorar la confianza de los inversores.
Movimientos destacados en el Ibex 35
El Ibex 35 consigue cotizar ligeramente al alza, gracias al impulso de compañías ligadas a materias primas y entidades financieras. Entre todas ellas destaca una vez más Arcelormittal. Parece claro que la acerera es la empresa del Ibex que más se está jugando estos días en las reuniones en Washington y su futuro en bolsa dependerá en cierta medida de la paz en Ucrania.
En el lado opuesto encontramos a Indra, que sufre al igual que le ocurre al resto del sector de la defensa ante la expectativa de limitar el número de los nuevos contratos que puedan recibir en el medio plazo.
Otro de los valores que más sufre en el día es Grifols. La compañía farmacéutica viene de encadenar varias sesiones al alza, después de repartir un atractivo dividendo y los inversores aprovechan para tomar beneficios.
Tensa calma en Wall Street
Los futuros de las acciones estadounidenses están bajando a medida que comienzan las publicaciones de beneficios de las empresas minoristas más grandes del país, lo que pone el foco en los consumidores estadounidenses mientras los mercados rondan niveles récord.
Los inversores están centrando su atención en los resultados de los gigantes estadounidenses del consumo. Home Depot publicará sus resultados el martes, seguidos por Target y Walmart a finales de esta semana, en busca de pistas sobre el impacto de los aranceles.
La atención también se centrará en la Reserva Federal a finales de esta semana, con su presidente, Jerome Powell, presentando un nuevo marco de políticas en la reunión de Jackson Hole para alcanzar los objetivos de inflación y empleo.
En el resto de mercados, encontramos pocos movimientos. Las materias primas cotizan sin grandes cambios salvo en el caso del petróleo que sufre de nuevo las preocupaciones sobre un incremento en la oferta y las amenazas de EEUU a los compradores de Rusia. Mientras tanto el bitcoin consolida sus actuales niveles a la espera del evento de Jackson Hole, y nuevos catalizadores que le ayuden en la búsqueda de sus nuevos máximos.
