Bitcoin alcanza su máximo en dos semanas

Las noticias regulatorias y financieras impulsan la recuperación , incluyendo el anuncio de una posible “exención de innovación” por parte del regulador estadounidense y la decisión de Vanguard de permitir la negociación de productos basados en criptomonedas.

Bitcoin repunta 2,6% hasta su nivel más alto en dos semanas , tras una racha de volatilidad marcada por ventas masivas, tensiones macroeconómicas y declaraciones corporativas que presionaron al mercado cripto.

El Bitcoin extiende sus repuntes, alcanzando su máximo de dos semanas mientras el mercado de criptomonedas busca una recuperación sostenida de la venta masiva que duró semanas.

La criptomoneda más grande del mundo sube en la sesión de hoy un 2,6%, alcanzando aproximadamente los 94.000 dólares su nivel intradía más alto desde el 17 de noviembre. Ether y otras criptomonedas importantes también subieron.

El mercado de activos digitales se mantiene inestable tras una fuerte caída que comenzó a principios de octubre, pocos días después de que Bitcoin alcanzara un récord de más de 126.000 dólares. Desde entonces, se ha perdido más de un billón de dólares en valor de mercado de criptomonedas.

Movimientos importantes en el bitcoin de esta semana

Los inversores han tenido una semana complicada. El precio de las criptomonedas se desplomó el lunes tras los comentarios del director ejecutivo de Strategy, Phong Le, quien afirmó que podrían recurrir a la venta de la criptomoneda si fuera necesario para pagar deudas. Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, anunció posteriormente que establecería una reserva de 1.400 millones de dólares para tener efectivo disponible.

Tampoco ayudaron las palabras del gobernador del Banco de Japón, que alimentó las expectativas de una subida de tipos en el país nipón. Los inversores japoneses, grandes exportadores de capital en el mundo, podrían verse atraídos por rentabilidades más altas de los bonos locales que les llevase a vender activos de riesgo como las acciones americanas o criptomonedas.

Bitcoin luego recuperó terreno el martes, con los inversores señalando el plan del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, de revelar las medidas detrás de una "exención de innovación" para las empresas de activos digitales, y la decisión de Vanguard Group de permitir que los ETF y los fondos mutuos que contienen principalmente criptomonedas se negocien en su plataforma.

El último repunte ha provocado liquidaciones de apuestas bajistas por valor de alrededor de 400 millones de dólares en todos los tokens en las últimas 24 horas, según muestran los datos de Coinglass.