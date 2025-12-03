Los PMI de servicios de Francia y Alemania superan las previsiones

Solventes PMIs en las principales economías de la Eurozona en lo que supone la publicación más importante de la jornada para el BCE.
Lecturas del PMI en Francia (mes de noviembre)
PMI de servicios de Francia (HCOB) : 51,4. Previsión de 50,8. Valor anterior de 48,0.
PMI compuesto de Francia (HCOB) : 50,4. Previsión de 49,9. Valor anterior de 47,7.
Lecturas del PMI en Alemania (mes de noviembre)
PMI de servicios de Alemania (HCOB): 53,1. Previsión de 52,7. Valor anterior de 54,6.
PMI compuesto de Alemania (HCOB): 52,4. Previsión de 52,1. Valor anterior de 53,9.
El sector servicios francés volvió a crecer en noviembre, en lo que supone su primera expansión desde agosto de 2024. La actividad y los nuevos pedidos aumentaron, impulsados por la estabilización de la demanda de exportación y la reducción de la cartera de pedidos. Sin embargo, el empleo disminuyó, el optimismo se mantiene débil y las empresas informaron de un poder de fijación de precios limitado a pesar de una inflación más rápida de los costes de los insumos. El repunte es alentador, pero su durabilidad sigue siendo incierta.
El sector servicios alemán continuó expandiéndose en noviembre, con un aumento de la actividad y los nuevos pedidos por tercer mes consecutivo, aunque el crecimiento se desaceleró con respecto a octubre. El empleo repuntó ligeramente, la cartera de pedidos disminuyó y las presiones inflacionarias se suavizaron. A pesar de la resiliencia de la demanda, la debilidad de los pedidos extranjeros y la cautela empresarial ponen de relieve los desafíos actuales del sector.
El euro-dólar repunta tras retroceder desde la resistencia clave de 1,165. Los datos suponen un alivio parcial tras un rendimiento del sector manufacturero menor de lo esperado el mes pasado, lo que generó inquietud sobre los fundamentos de la recuperación económica en curso en la Eurozona. Los datos de cambios de empleo de ADP de hoy en EE.UU. serán cruciales para una posible ruptura de la consolidación en curso.
Cotización de euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
