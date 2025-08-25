Bitcoin enfrenta nuevos obstáculos en su escalada de precios 📉

Los mercados globales abren la sesión de hoy con un clima dispar. Los futuros de Wall Street caen ligeramente, mientras que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube un 1,5% tras las fuertes caídas de la semana pasada. El dólar estadounidense se fortalece a medida que los inversores asimilan nuevamente las implicaciones de Jackson Hole para la política monetaria de la Reserva Federal.

La toma de beneficios tras el repunte eufórico del viernes está arrastrando las criptomonedas a la baja:

Bitcoin ha caído desde los 118.000$ antes del fin de semana a poco menos de 112.000$ durante las operaciones del lunes.

Ethereum ha bajado más de un 5%, situándose por debajo de los 4.600$ a pesar de las entradas positivas en los ETFs. Esta caída se produce tras nuevos máximos históricos alcanzados la semana pasada.

Esta semana hay varias publicaciones económicas clave en EE. UU., a las que las criptomonedas podrían ser sensibles.

Según Bailey, asesor de Trump, el "mercado bajista de criptomonedas" aún está "a años de distancia". A pesar de los comentarios positivos sobre el sector, los mercados siguen inciertos sobre su futuro impulso. Los informes periódicos de ventas de Bitcoin por parte de las llamadas "ballenas" aumentan la presión de venta directa y la incertidumbre sobre la continuación del repunte general de las criptomonedas.

Precio del Bitcoin

El Bitcoin continúa su tendencia alcista a medio plazo, pero enfrenta nuevos obstáculos. El precio no logró superar la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja), que ahora actúa como resistencia clave. Como resultado, Bitcoin cotiza cerca del precio de compra promedio de los tenedores a corto plazo (Precio Realizado STH), actualmente en torno a los 109.000$. Por lo tanto, la zona de 110.000$ es el nivel de soporte crítico para hoy.

Fuente : Plataforma de XTB

Precio del Ethereum

Ethereum se negocia dentro de un canal de precios ascendente, con un límite inferior cercano a los 4.100$. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección más profunda. Por ahora, a pesar de la toma de beneficios tras las recientes subidas, la tendencia se mantiene alcista. Paradójicamente, la consolidación de Bitcoin podría impulsar el interés en Ethereum.

Fuente : Plataforma de XTB

Entradas en ETFs de Bitcoin y Ethereum

La actividad de los ETFs de acumulación de Bitcoin se ha ralentizado notablemente. El viernes pasado se registraron salidas netas de más de 20 millones de dólares, con BlackRock como principal vendedor en las últimas sesiones. En cambio, Ethereum atrajo más de 300 millones de dólares en entradas netas durante el último día de negociación de la semana. En esta fase del mercado, los inversores parecen más dispuestos a tomar posiciones más audaces en Ethereum, con la esperanza de obtener mayores rentabilidades a corto plazo. Mientras tanto, Bitcoin sigue luchando por superar de forma sostenible la barrera de los 120.000 dólares.

Fuente: Bloomberg Finance L.P, XTB Research