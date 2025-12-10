Cacao salta 25% tras recortes en el superávit global

Nuevo Flujo de Capital: A partir de enero, los futuros de cacao de Nueva York serán incluidos en el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM, por sus siglas en inglés), lo que podría generar hasta $2,000 millones en compras pasivas de fondos, sumándose a inventarios bajos en EE. UU. y menores llegadas a puertos en Costa de Marfil.

Cambio Fundamental: Organismos clave como la ICCO (Organización Internacional del Cacao) y Rabobank redujeron de forma significativa sus previsiones de superávit para las temporadas 2024/25 y 2025/26, apuntando a un mercado más ajustado y respaldando el fuerte movimiento alcista.

Explosivo Rally: El cacao ha subido más de 25% desde el mínimo del 25 de noviembre, superando los $6,000 y probando la media móvil de 75 periodos cerca de $6,350, impulsado por recortes drásticos en las previsiones de superávit global.

Conclusiones clave Explosivo Rally: El cacao ha subido más de 25% desde el mínimo del 25 de noviembre, superando los $6,000 y probando la media móvil de 75 periodos cerca de $6,350, impulsado por recortes drásticos en las previsiones de superávit global.

Cambio Fundamental: Organismos clave como la ICCO (Organización Internacional del Cacao) y Rabobank redujeron de forma significativa sus previsiones de superávit para las temporadas 2024/25 y 2025/26, apuntando a un mercado más ajustado y respaldando el fuerte movimiento alcista.

Nuevo Flujo de Capital: A partir de enero, los futuros de cacao de Nueva York serán incluidos en el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM, por sus siglas en inglés), lo que podría generar hasta $2,000 millones en compras pasivas de fondos, sumándose a inventarios bajos en EE. UU. y menores llegadas a puertos en Costa de Marfil.

El cacao extendió su rally de dos semanas, subiendo más de 6% hoy. Desde el 25 de noviembre ya supera el 25% de ganancia. El precio probó niveles de $5,000, superó los $6,000 y actualmente testea la media móvil de 75 periodos cerca de $6,350, alcanzando máximos de cuatro semanas. Además, rompió el rango de la mayor corrección vista desde el inicio de la tendencia bajista de agosto. Pronósticos Revisados Reviven el Mercado Las revisiones recientes de organizaciones clave indican un superávit global de cacao mucho menor al anticipado originalmente: La ICCO (Organización Internacional del Cacao)) el 28 de noviembre redujo su pronóstico de superávit global de cacao para la temporada 2024/25 a solo 49,000 toneladas desde una estimación previa de 142,000 toneladas. Al mismo tiempo, redujo su estimación de producción a 4.69 millones de toneladas desde 4.84 millones de toneladas. Rabobank también recortó su pronóstico de superávit global para la temporada 2025/26, reduciéndolo a 250,000 toneladas desde su proyección de noviembre de 328,000 toneladas. ING indicó recientemente que el exceso de oferta en la temporada 25/26 se espera en 175,000 toneladas, un nivel significativamente menor que el pronóstico revisado de Rabobank. Soporte Técnico y Fundamental Además de las revisiones de pronósticos, los futuros de cacao en Nueva York están ganando fuerza debido a factores específicos del mercado: Índice BCOM: Los futuros de cacao serán incluidos en el Índice de Materias Primas Bloomberg a partir de enero. Según estimaciones de Citigroup, este evento podría atraer hasta $2 mil millones en compras de fondos pasivos de materias primas que siguen el índice, apoyando sin duda los precios actuales.

Los futuros de cacao serán incluidos en el a partir de enero. Según estimaciones de Citigroup, este evento podría atraer hasta en compras de fondos pasivos de materias primas que siguen el índice, apoyando sin duda los precios actuales. Inventarios en Reducción: Los inventarios de cacao monitoreados por ICE en puertos de EE. UU. cayeron el martes al nivel más bajo en casi nueve meses (1,672,131 sacos).

Los inventarios de cacao monitoreados por ICE en puertos de EE. UU. cayeron el martes al (1,672,131 sacos). Menores Llegadas en Costa de Marfil: La disminución de entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, también actúa como factor de soporte. Datos gubernamentales del lunes mostraron que las llegadas hasta el 7 de diciembre alcanzaron 804,288 TM, lo que representa una caída del 1.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, cabe destacar que el ritmo semanal reciente de entregas ha sido significativamente mayor que en años anteriores.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.