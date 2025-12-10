Trigo y maíz caen tras el informe WASDE del USDA

Conclusiones clave El informe WASDE no sorprendió, pero confirmó un escenario de maíz más ajustado y un trigo aún bajo presión, dejando al mercado a la espera de revisiones clave en enero.

Ayer, el USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) publicó el informe WASDE (Perspectivas de la Oferta y Demanda Agrícola Mundial), lo que incrementó la volatilidad en los mercados de materias primas agrícolas. A pesar de un breve repunte en los futuros de maíz, los precios borraron esas ganancias rápidamente, mientras que los futuros de trigo continuaron su tendencia bajista. El USDA recortó las existencias finales de maíz en EE. UU. más de lo que esperaba el consenso del mercado, aunque la cifra aún quedó dentro del rango proyectado por Dow Jones. Esto no fue una sorpresa, pero sí señala una leve mejora después de un año dominado por presiones bajistas del lado de la oferta. Las existencias finales de soya y trigo en EE. UU. permanecieron sin cambios, con el USDA manteniendo ambas hojas de balance estables hacia el cierre del año. Resumen WASDE Las existencias globales de maíz también se redujeron más de lo que anticipaba el mercado, confirmando una tendencia de ajuste en los fundamentos tanto a nivel mundial como en Estados Unidos. Esto proporciona una señal importante y moderadamente positiva para el lado de la demanda.

Las existencias mundiales de trigo aumentaron aproximadamente 3 millones de toneladas, reflejando una mayor producción en Argentina, Canadá y la Unión Europea. El mercado del trigo continúa enfrentando una presión de oferta persistente.

Las exportaciones de maíz de EE. UU. fueron aumentadas en 125 millones de bushels, uno de los componentes clave del informe. Los datos de inspección de exportaciones apuntan a una demanda extranjera excepcionalmente fuerte, y los volúmenes enviados de septiembre a noviembre podrían superar los 800 millones de bushels. Esto marcaría el ritmo más fuerte desde 2007.

Las existencias finales de maíz en EE. UU. se redujeron a 2.0 mil millones de bushels debido a un mayor uso doméstico. No se introdujeron cambios de producción, lo que indica un clásico ajuste impulsado por la demanda.

El USDA no realizó ajustes a los rendimientos ni a la producción de maíz o soya en EE. UU. Esto coincide con el patrón típico del último informe WASDE del año, en el que rara vez se revisan las previsiones de producción.

Las hojas de balance de soya y trigo en EE. UU. permanecieron estables. A nivel global, las existencias de soya aumentaron ligeramente, mientras que las existencias de trigo registraron un incremento más pronunciado.

Las reacciones del mercado fueron moderadas. Los participantes señalaron que el informe no trajo grandes sorpresas, lo cual, en el entorno actual, suele interpretarse como una señal positiva para productores y actores del mercado.

La atención ahora se dirige a las revisiones de enero, con expectativas cada vez mayores de un posible ajuste a la baja en la producción estadounidense para la temporada 2025. De confirmarse, esto podría apoyar los precios de granos de cosecha vieja.

Las condiciones climáticas en Sudamérica siguen siendo un factor clave, ya que tradicionalmente juegan un papel crucial en la dirección del mercado. El mercado también monitorea posibles nuevas compras de exportación por parte de China, particularmente en soya.

Los precios más bajos de los futuros de soya aumentan la probabilidad de compras de importación de carácter oportunista.

El maíz y el trigo continúan débiles, a la espera del próximo catalizador del mercado, que podría surgir con los datos de enero o con cambios en los patrones climáticos en las regiones clave de producción.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.