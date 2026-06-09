- Los inversores vuelven a centrar la atención en los datos macroeconómicos tras la desescalada en Oriente Medio
- Los índices comienzan a estabilizarse tras las caídas registradas el viernes
- Los inversores esperan el dato de inflación de Estados Unidos, que se publicará el miércoles
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- Los índices comienzan a estabilizarse tras las caídas registradas el viernes
- Los inversores esperan el dato de inflación de Estados Unidos, que se publicará el miércoles
La relajación de las tensiones en Oriente Medio permite a los inversores volver a centrar su atención en los datos macroeconómicos de las principales economías. Sin embargo, el inicio de la semana no está especialmente cargado en este sentido, y los datos más importantes del día ya se han publicado.
Datos macroeconómicos
Lunes
Los pedidos de fábrica en Alemania decepcionaron con fuerza, registrando una caída mensual del 3,8% en abril. Es otro dato que no invita al optimismo sobre el crecimiento económico del bloque común.
La decisión de tipos del BCE y la rueda de prensa de Christine Lagarde están programadas para el jueves. Si Lagarde destaca cuellos de botella económicos, el euro podría verse presionado.
Según una encuesta de la Fed de Nueva York, las expectativas de inflación a un año en EE. UU. cayeron ligeramente del 3,6% al 3,5%. Aun así, los mercados esperan con impaciencia el IPC del miércoles.
Martes
La producción industrial alemana fue ligeramente mejor que el consenso, aliviando las preocupaciones generadas por los pedidos de fábrica del lunes. La caída interanual fue solo del 0,5%.
China registró un repunte sorprendentemente fuerte del comercio:
-
Exportaciones de mayo: +14,1% interanual
-
Importaciones: +27,4% interanual Aun así, el superávit comercial aumentó.
Calendario macroeconómico
Martes
Miércoles (mañana)
Calendario de resultados
Europa
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Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (Before Market Open)
-
Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (After Market Close)
EE. UU.
-
J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO
-
Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC
-
Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC
3 mercados a vigilar
Euro (EUR)
La moneda común espera la reunión del BCE del jueves. El mercado da por hecho el primer recorte de tipos del ciclo, por lo que la atención se centrará en la rueda de prensa de Lagarde.
NASDAQ 100
Tras la caída del viernes, los índices estadounidenses empiezan a estabilizarse. Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de una corrección más profunda. Las noticias desde Oriente Medio siguen siendo clave.
Corona noruega (NOK)
La divisa escandinava sigue muy expuesta a los cambios en el sentimiento de mercado y a la alta volatilidad de las materias primas energéticas. Mañana por la mañana afronta otro reto con la publicación del IPC de mayo.
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