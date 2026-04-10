📊Comentario del día - El mundo cambia de reglas

Tras un comienzo volátil en la sesión, el mercado de valores cerró al alza el jueves, impulsado por el optimismo de que un acuerdo de alto el fuego temporal en Oriente Medio pudiera mantenerse, lo que indica que lo peor del conflicto podría haber terminado.

Aunque los peores escenarios parecen hoy menos probables, no basta con que los políticos digan que el estrecho de Ormuz está abierto. Los armadores, las aseguradoras y las refinerías deben confiar en que el paso sea rutinario y seguro, y que poco a poco y de manera progresiva restablecer su tránsito habitual.

El telón de fondo ha vuelto, por tanto, a ser favorable para la renta variable, aunque sigue siendo frágil. Todo sigue dependiendo de Oriente Próximo, donde esta noche la balanza volvió a inclinarse del lado de la paz, pese a que solo unas horas antes la situación parecía deteriorarse de nuevo. Donald Trump ha seguido aplicando su estrategia de palo y zanahoria.

La sesión en Europa también registra avances y el mercado parece que empieza a descontar la posibilidad de que se alcance algún tipo de acuerdo durante el fin de semana.

Todo esto ocurre en un momento en que los datos muestran que la inflación sigue creciendo de manera progresiva. El índice de precios de gastos de consumo personal subyacente, que excluye alimentos y productos energéticos, aumentó un 0,4% con respecto a enero. En comparación con el año anterior, el indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente avanzó un 3%. Con estos datos y a la espera de la evolución del conflicto podemos decir que la Reserva Federal tenía un problema de inflación ya antes de la crisis de Oriente Medio.

¿Momento Suez para EEUU?

El debate sobre un posible “momento Suez” para Estados Unidos vuelve a cobrar relevancia. En 1956, la crisis del Canal de Suez evidenció el declive definitivo del Reino Unido como potencia dominante, no tanto por la intervención en sí, sino por la incapacidad de sostener su posición frente a un nuevo orden liderado por Estados Unidos. Hoy, la pregunta es si estamos ante un episodio comparable. La respuesta, por ahora, es más matizada: no hay una potencia única capaz de sustituir a EE.UU., pero sí señales claras de erosión en los pilares de su hegemonía.

Uno de esos pilares es el dólar. El conflicto en Oriente Medio está acelerando dinámicas que ya estaban en marcha: el comercio energético comienza a encontrar vías alternativas, con pagos en yuanes o incluso criptomonedas en puntos clave como el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, los altos precios energéticos presionan a los países importadores, reduciendo su capacidad de demanda y, por tanto, el reciclaje de dólares hacia el sistema financiero estadounidense. En paralelo, los exportadores que operan fuera del circuito tradicional dejan de generar flujos en dólares. No es un colapso, pero sí un proceso de desgaste progresivo que, como en Suez, podría ser más evidente con el paso del tiempo que en el propio momento.

Invertir en guerra o en paz

Ante la incertidumbre actual, Brasil emerge como una de las oportunidades más claras en términos relativos tanto si continuamos en guerra como si se firma de manera definitiva la paz. Su perfil como exportador neto de energía, unido a valoraciones atractivas y a uno de los dividend yield más elevados a nivel global, lo posiciona como un activo defensivo natural en escenarios de tensión prolongada o precios energéticos elevados.

Más que una historia de “comprar el dip”, Brasil representa una apuesta por resiliencia: combina exposición a materias primas con generación de renta, en un entorno en el que los inversores buscan tanto protección como carry, y un beneficio de la debilidad estructural del dólar, en un momento cada vez menos dependiente de la divisa estadounidense y más fragmentando.

¿El retorno de Nvidia?

Las acciones de Nvidia han recuperado impulso en los últimos días, encadenando su racha alcista más prolongada desde finales de 2023, con un avance acumulado superior al 11% en siete sesiones. Después de ciertas dudas sobre el liderazgo de la IA en los mercados financieros, la compañía cotiza a niveles muy atractivos si tenemos en cuenta sus múltiplos de valoración. Nvidia cotiza actualmente en niveles de PER forward no vistos desde 2019 —excluyendo episodios puntuales de dislocación— lo cual pone en valor el potencial de crecimiento de la entidad.

Este rebote se produce en paralelo al repunte del S&P 500, lo que plantea dudas sobre si el fabricante de chips podrá sostener una tendencia independiente del mercado tras meses de comportamiento más errático. A pesar de sólidos resultados y eventos clave como su conferencia GTC, el valor sigue cotizando significativamente por debajo de sus máximos recientes, lo que, podría posicionarlo como uno de los activos con mayor potencial de revalorización dentro del ecosistema de la inteligencia artificial si el apetito inversor por el sector se mantiene.

En paralelo, la compañía está reforzando su liderazgo más allá del hardware mediante una estrategia centrada en el desarrollo de infraestructuras completas de IA y alianzas clave. Acuerdos con empresas como Marvell, Coherent y Lumentum, junto con la expansión de su colaboración con Meta y CoreWeave, reflejan un enfoque orientado a consolidar su papel en la próxima generación de centros de datos y redes de alto rendimiento.

¿Por qué todo el mundo habla de Mythos?

El mercado ha girado momentáneamente su atención desde la geopolítica hacia un desarrollo tecnológico con implicaciones potencialmente igual de profundas. La presentación de Mythos, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Anthropic, marca un punto de inflexión en la carrera tecnológica: no solo mejora de forma significativa las capacidades de programación, sino que introduce un cambio cualitativo en ciberseguridad al ser capaz de identificar —y potencialmente explotar— vulnerabilidades en prácticamente todos los sistemas operativos y navegadores relevantes.

La reacción de las autoridades no se ha hecho esperar: responsables como Scott Bessent y Jerome Powell han convocado de urgencia a los principales bancos de Wall Street, en una señal clara de que este avance ya se percibe como un riesgo sistémico emergente para el sistema financiero.

La cuestión de fondo va más allá de la tecnología en sí. Mythos ilustra hasta qué punto la inteligencia artificial está reduciendo las barreras de entrada a capacidades que antes estaban reservadas a estados o grandes organizaciones: la “democratización” del ciberataque. Si estas herramientas terminan proliferando —algo que parece inevitable—, el equilibrio entre ofensiva y defensa podría romperse de forma abrupta, con implicaciones directas para infraestructuras críticas, mercados financieros y seguridad nacional. En este contexto, la decisión de limitar su acceso a un grupo reducido de grandes corporaciones es un reconocimiento implícito de que estamos entrando en una nueva fase: una en la que la IA deja de ser únicamente un motor de productividad para convertirse también en un factor de riesgo estratégico global.

El trimestre que sacudió los mercados

El primer trimestre de 2026 ha estado marcado por una volatilidad excepcional, impulsada por la combinación de un shock geopolítico en Oriente Medio, el fuerte repunte del petróleo, cambios bruscos en las expectativas de tipos y la consolidación de la inteligencia artificial como motor estructural.

Lo que comenzó como un entorno favorable para la renta variable se deterioró rápidamente tras la escalada del conflicto y el impacto inflacionista del encarecimiento energético. Este contexto obligó a los mercados a reajustar expectativas: los bancos centrales pasaron de posibles recortes a un escenario más restrictivo, el dólar se fortaleció como refugio y aumentó la dispersión entre activos y sectores. Al mismo tiempo, la IA siguió ganando peso como factor transformador, aunque no exento de disrupciones, especialmente en el sector tecnológico.

Más allá de la coyuntura, el trimestre refleja un cambio más profundo: la creciente fragmentación del orden económico global, donde geopolítica, comercio y tecnología se entrelazan, dando lugar a un entorno más complejo, menos predecible y estructuralmente más volátil.

Datos clave del Ibex 35

El Ibex 35 está teniendo una jornada con pocos movimientos y se está quedando algo por detrás del resto de índices europeos. El selectivo español también se ve afectado por la incertidumbre que está generando la tregua.

Sin embargo, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, el Ibex 35 sigue cotizando a un PER forward con los beneficios estimados para los próximos 12 meses un 20% por encima de su media de los últimos 3 años y un 15% de su media de los últimos 5 años. Esto refleja que aunque los inversores tengan dudas sobre la actualidad, siguen confiando en que el selectivo español continúe haciéndolo bien después del conflicto.

En cuanto a valores concretos, hoy vemos un rebote de Grifols, aunque todavía no ha recuperado todo el terreno perdido. Lo cierto es que aunque la compañía podría ver amenazada una de sus fuentes de crecimiento más importantes para este año, parece que los inversores siguen confiando en que la compañía lo hará bien en el futuro, ya que las caídas de los últimos meses podríamos achacar al guidance dado en su presentación de resultados y no tanto a los problemas en Canadá.

Por otro lado, seguimos viendo negatividad en Repsol. Nosotros pensamos que estos movimientos son normales porque el mercado sigue rotando la cartera en función de lo que espera de la tregua y del tránsito de Ormuz. En cualquier caso, parece que lo que hoy impacta en sus precios es la publicación de sus métricas operativas del primer trimestre, donde el margen de refino se ha ubicado un 1,8% por debajo del conseguido en el cuarto trimestre del 2025 a pesar de que los precios del petróleo han sido mayores. En cualquier caso, hablamos de un margen que ha sido el doble de lo que consiguió en el primer trimestre del 2025. Lo que sigue generándonos dudas es la producción propia, que ha caído un 18,1% frente al 1T2025. Aunque los márgenes sean mayores, creemos que Repsol necesita mantener un ritmo de producción estable para convencer al mercado de que los recortes de inversiones anunciados en su plan estratégico no tendrán un serio impacto en el negocio.