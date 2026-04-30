El PIB de EE. UU. cae ligeramente mientras el core PCE repunta

El dólar estadounidense retrocede tras los datos macro publicados hoy, que muestran mayores presiones de precios en la economía estadounidense, mientras que el PIB quedó ligeramente por debajo de lo esperado. Por otro lado, los ingresos personales sorprendieron al alza, aunque el consumo real se situó por debajo del consenso.
Datos clave de Estados Unidos
PIB y precios
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PIB (trimestral anualizado): 2,0% vs 2,3% esperado, 0,5% previo
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Índice de Precios del PIB: 3,6% vs 3,9% esperado, 3,7% previo
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Deflactor del PIB (SA, avance): 3,6% vs 3,6% esperado, 3,7% previo
PCE – inflación
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PCE (avance): 4,5% vs 4,5% esperado, 2,9% previo
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PCE subyacente (avance): 4,3% vs 4,1% esperado, 2,7% previo
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Índice PCE (y/y): 3,5% vs 3,5% esperado, 2,8% previo
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Índice PCE (m/m): 0,7% vs 0,7% esperado, 0,4% previo
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PCE subyacente (y/y): 3,2% vs 3,2% esperado, 3,0% previo
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PCE subyacente (m/m): 0,3% vs 0,3% esperado, 0,4% previo
Consumo e ingresos
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Gasto del consumidor (m/m): 0,9% vs 0,9% esperado, 0,5% previo
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Ingresos personales (m/m): 0,6% vs 0,3% esperado, -0,1% previo
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Consumo real (m/m): 0,2% vs 0,3% esperado, 0,1% previo
Mercado laboral
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Solicitudes iniciales de desempleo: 189K vs 212K esperado, 214K previo
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Solicitudes continuadas: 1,785M vs 1,815M esperado, 1,821M previo
Costes laborales
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Employment Cost Index: 0,9% vs 0,8% esperado, 0,7% previo
Fuente: xStation5
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