Comentarios de Barkin y Bowman de la Fed sobre la economía y los tipos de interés de EE. U

Los miembros de la Reserva Federal, Raphael Bostic y Michelle Bowman, comentaron hoy sobre la política de tasas de interés y las condiciones económicas de EE. UU. Sus comentarios fueron sorprendentemente moderados. Podemos asumir que el riesgo de estanflación se extiende a toda la economía estadounidense.

Bostic:

“En este momento, creo que la tasa real neutral ronda el 1,25 %. Es posible que la tasa neutral esté subiendo”.

“Los riesgos para el empleo son comparables al riesgo de inflación”.

“La percepción sobre los riesgos para el empleo ha aumentado considerablemente”.

“Lo que oímos de las empresas es que no están contratando ni despidiendo”.

“La desaceleración del mercado laboral se debe en parte a la oferta y la demanda”.

“Debemos prestar mucha atención a la percepción del consumidor”.

“Creo que se avecina más inflación”.

“Las empresas están sintiendo presiones de costos y limitaciones para no repercutirlas”.

“Hasta ahora, el impacto de los aranceles sobre la inflación ha sido más moderado de lo esperado”.

“Deberíamos preocuparnos por la inflación, dado el tiempo que lleva por encima del objetivo”.

“Podría apoyar un rango objetivo de inflación del 1,75% al ​​2,25% en algún momento en el futuro”.

“Estaría abierto a usar un rango objetivo de inflación”.

Bowman:

“Preveo 3 recortes en total para 2025”.

“Opiniones sobre la economía y la política monetaria”.

“Me preocupa que la debilidad del mercado inmobiliario pueda provocar una caída acelerada de los valores”.

“El mercado laboral podría deteriorarse rápidamente en los próximos meses”.

“El impacto de los aranceles en la inflación se atenuará; por lo demás, la inflación está cerca del objetivo”.

“Si las condiciones de la demanda no mejoran, las empresas podrían comenzar a despedir trabajadores”.

“Espero que el recorte de la semana pasada sea un primer paso hacia una tasa más neutral si la economía evoluciona como se espera”.

“Es importante que la reciente declaración incluyera una visión prospectiva de futuros recortes”.

Me preocupa que la Fed esté retrasada en cuanto a la debilidad del mercado laboral; la política podría tener que ajustarse más rápidamente si los riesgos se materializan.

Apoyé un recorte de un cuarto de punto, pero es importante que la Fed ahora apoye proactivamente el mercado laboral.