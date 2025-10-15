Miran apunta a nuevos recortes por parte de la Fed🗽

Conclusiones clave El miembro de la Fed, Miran, señala dos recortes adicionales de tipos este año.

Según Miran, el mercado inmobiliario será desinflacionario en los próximos meses.

El cierre del gobierno presiona la economía estadounidense y el mercado laboral se debilita.

Elegido por Donald Trump, Stephen Miran, miembro de la Fed, señala la necesidad de recortes adicionales de tipos, lo que abre el camino a los dos recortes de tipos este año. Al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense, Bessnet, señaló la posibilidad de una tregua arancelaria más prolongada con China. A continuación, el desglose de las declaraciones de Miran Comentarios de Miran Dos recortes más este año suena realista. El mercado laboral se ha debilitado claramente.

Ahora hay más riesgo a la baja que hace una semana.

Es difícil conocer con exactitud el tipo de interés neutral.

Es aún más urgente alcanzarlo rápidamente ahora.

La diferencia entre mi opinión y la del resto del FOMC radica en la velocidad con la que se alcanzará el tipo de interés neutral.

La Fed debe considerar la introducción de un nuevo riesgo extremo.

La tensión entre EE. UU. y China es potencialmente importante para las perspectivas.

Con el cambio en el balance de riesgos, es más urgente alcanzar una política monetaria más neutral.

Preveo una desinflación sustancial dentro de un año; también en el mercado inmobiliario en los próximos meses. Cotización del euro-dólar Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.