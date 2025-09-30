Crece la demanda de infraestructura especializada en IA

CoreWeave, empresa especializada en proporcionar infraestructura para proyectos de inteligencia artificial, ha firmado un acuerdo de 14.200 millones de dólares con Meta. El acuerdo plurianual implica la entrega de potencia informática para respaldar el desarrollo y el entrenamiento de modelos avanzados de IA dentro del ecosistema Meta.

Esta colaboración forma parte de una tendencia más amplia de creciente demanda de infraestructura especializada en IA. CoreWeave, como uno de los líderes en el segmento neocloud (empresas que alquilan el acceso a los chips más avanzados), está consolidando rápidamente su posición en este sector. En los últimos meses, la empresa ha ampliado significativamente su base de clientes, consiguiendo no solo Meta, sino también OpenAI, entre otros.

Gracias a estos nuevos contratos, la empresa se está volviendo menos dependiente de su anterior principal fuente de ingresos: Microsoft. Esta diversificación es una respuesta estratégica a la rápida evolución del mercado, donde cada vez más actores invierten fuertemente en el desarrollo de sus propias soluciones de IA. Solo este año, Meta planea invertir hasta 72.000 millones de dólares en centros de datos e infraestructura informática.

Al igual que sus competidores, CoreWeave financia su crecimiento principalmente mediante la emisión de deuda, una práctica cada vez más común en este sector. Recientemente, otras empresas como Meta y Oracle han tomado medidas similares, recaudando miles de millones de dólares para financiar el desarrollo de infraestructura relacionada con la IA.

Fuente: xStation5