Google Quantum Echoes: un avance revolucionario en computación cuántica

Conclusiones clave El algoritmo Quantum Echoes de Google, ejecutado en el chip Willow, logró una ventaja de 13.000 veces sobre la supercomputadora más rápida del mundo, completando en poco más de dos horas un cálculo que habría tomado 3,2 años. La relevancia de este avance radica en su capacidad para verificar resultados mediante experimentos cuánticos reales, lo que allana el camino hacia aplicaciones comerciales prácticas en un plazo de cinco años, como el descubrimiento de fármacos o la ciencia de materiales. El anuncio tuvo un impacto bursátil limitado de corto plazo (subida momentánea del 1,5 %), pero Alphabet se consolida como una apuesta sólida en el ámbito cuántico a largo plazo, con un PER de 26, lo que representa una amenaza competitiva para firmas más pequeñas como Rigetti Computing.

Google anuncia un avance revolucionario con el algoritmo Quantum Echoes Google presentó hoy un algoritmo innovador, Quantum Echoes, con resultados publicados en la revista Nature. El algoritmo, ejecutado en el chip cuántico Willow, demostró una ventaja 13.000 veces superior a la de la supercomputadora más rápida del mundo. Cálculos que a la supercomputadora Frontier le habrían tomado 3,2 años fueron completados por Willow en poco más de dos horas. ¿Qué hace que este avance sea diferente? A diferencia de demostraciones previas del llamado "quantum advantage", Quantum Echoes permite verificar resultados mediante comparación directa con experimentos cuánticos reales. Este es un paso crucial hacia las aplicaciones prácticas de la tecnología cuántica. Aplicaciones potenciales Según Hartmut Neven, director de Google Quantum AI, la tecnología podría tener aplicaciones comerciales en los próximos cinco años en áreas como: Descubrimiento de fármacos y modelado de estructuras moleculares

Ciencia de materiales (por ejemplo, mejores baterías para vehículos eléctricos)

Espectroscopía de RMN (resonancia magnética nuclear) en química y biología Implicaciones para las acciones de Alphabet El anuncio anterior del chip Willow (diciembre de 2024) impulsó las acciones de Alphabet entre 5 % y 7 %, agregando más de 100 mil millones de dólares a su capitalización bursátil. Actualmente, GOOGL cotiza en un rango de aproximadamente $250–$255, lo que representa un aumento del 52 % interanual y del 33 % desde inicios de 2025. Para los inversores a largo plazo, Alphabet sigue siendo una de las opciones más atractivas para exponerse al sector cuántico, al combinar logros tecnológicos de vanguardia con una posición financiera sólida y una valoración relativamente atractiva (PER: 26). La acción de la compañía subió momentáneamente alrededor de un 1,5 % tras el anuncio, pero luego reanudó su caída. Vale la pena destacar el desempeño de otra empresa de computación cuántica, Rigetti Computing. Las acciones subieron con fuerza en septiembre, pero comenzaron a perder valor a partir de mediados de octubre. Alphabet, con su producto, representa una amenaza potencialmente importante para Rigetti, considerando el potencial de inversión del gigante.

Fuente: xStation5

