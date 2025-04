¿Cuánto se juega Puig con los aranceles?

Las acciones de Puig (PUIG.ES) siguen en descenso y la negatividad no se aparta del valor. En concreto, en el día de hoy cae más de un 3% y ya vale un 40% menos desde el precio al que salió a cotizar y prácticamente la mitad de sus máximos. Sin embargo, ¿afectan los aranceles a Puig? Los aranceles amenazan a Puig Hace poco el CEO de Puig afirmó en una entrevista que no pensaba que los aranceles tuvieran un gran impacto en sus cuentas, debido a la flexibilidad para subir precios. Sin embargo, aunque esta afirmación tenga sentido, en sus últimos resultados vimos un incremento considerable de los gastos en publicidad del 16%, perjudicando al margen operativo. De hecho, este aumento vino principalmente de sus segmentos de maquillaje y cuidados para la piel, los cuales se estaban expandiendo en Estados Unidos. Esto nos hace pensar que las subidas de precios en estos productos no serán tan fáciles, por lo que habría que tener en cuenta qué impacto tienen estos aranceles en los ingresos totales del grupo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puig no reporta sus ingresos de Estados Unidos, pero sabemos que es su principal mercado de un total de 1.715 millones de euros. Los otros dos mercados son Brasil y México e incluso siendo conservadores pensamos que al menos un 10% de los ingresos totales de Puig provienen de Estados Unidos. Por tanto, hablaríamos de que incluso aunque el segmento de fragancias no esté tan expuesto a los aranceles, es probable que el impacto en los ingresos pueda rondar el 5% de sus ingresos. Más allá de este impacto directo de los aranceles, también habría que sumarle la ralentización de la demanda por una potencial recesión, o al menos el deterioro de la confianza del consumidor que estamos viendo en el corto plazo. En este caso, estos sectores son pocos sensibles al ciclo, por lo que el impacto total no debería afectar a más del 10% de sus ingresos. Las acciones de Puig cotizan con descuento Si bien es un impacto que puede llegar a ser material, las negociaciones aún están en las fases iniciales y pensamos que podríamos llegar a una solución general en los próximos meses. Además, si nos fijamos en otros comparables de Puig, vemos como cotiza a un múltiplo considerablemente bajo. Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg Sus principales comparables son L'Óreal e Interparfurms, con los que esa diferencia de múltiplos se amplifica, a pesar de que ambas compañías también experimentaron una contracción de sus márgenes operativos en 2024. Si le aplicamos el múltiplo al que cotiza Interparfurms, las acciones de Puig deberían valer 21€, mientras que si le aplicamos el de L'Óreal estaríamos hablando de que el precio objetivo de las acciones de Puig sería de 27,6€. En nuestra opinión, podríamos ver un descuento frente a L'Óreal, debido a que esta empresa es la lider del mercado. Sin embargo, pensamos que el múltiplo que merece Puig es superior a las 15 veces beneficios.

