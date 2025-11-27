DAX40: Anta Sports y Li Ning exploran realizar una oferta por Puma

Los índices europeos registran ligeras ganancias durante la primera fase de la sesión del jueves: el Eurostoxx sube un 0,06 %, el DAX un 0,2 % y el CAC 40 un 0,07 %. Los inversores de todo el mundo centran hoy la atención en las noticias corporativas de Europa y los acontecimientos geopolíticos, dado el festivo en EE. UU. y la ausencia de actividad en Wall Street.

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Gráfico diario del DAX 40.

Fuente: Plataforma de XTB

Durante la sesión del jueves, el DAX está probando la zona de control cerca de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada), que siguen actuando como una barrera que indica una tendencia bajista a corto plazo para el instrumento. Hasta que el DAX supere esta zona, es probable que la tendencia actual se mantenga.

Noticias de empresas del DAX 40 y europeas:

En el contexto del mercado, cabe destacar la espectacular subida de hoy de las acciones de Puma (PUM.DE), que han repuntado más de un 13% tras los rumores de una posible adquisición. Según Bloomberg, el gigante chino de ropa deportiva Anta Sports está explorando la posibilidad de presentar una oferta de compra de la marca alemana, posiblemente en asociación con un fondo de capital privado. Sin embargo, la especulación no termina aquí, ya que otras empresas asiáticas, como la china Li Ning y la japonesa ASICS, también podrían mostrar interés. Aunque Li Ning ha negado oficialmente estar llevando a cabo "negociaciones sustanciales", el mercado reaccionó con euforia ante la perspectiva de una fusión, viéndola como una oportunidad para revertir la tendencia bajista de este año en el precio de las acciones de Puma. Este aumento es una señal importante del continuo interés de los inversores por los bienes de consumo en Europa, a pesar del difícil entorno macroeconómico.

Las acciones de Puma están probando hoy la media móvil exponencial (EMA) de 100 días.

Fuente: xStation

Los analistas de JPMorgan han elevado su recomendación para Deutsche Boerse (DB1.DE) de "neutral" a "sobreponderar", considerando que el precio actual de la acción es muy atractivo. Los expertos enfatizan que el mercado no aprecia plenamente la calidad y la amplia diversificación del negocio de la operadora bursátil alemana. Esto apunta a una infravaloración de la compañía, que, a pesar de su sólida posición en el mercado, cotiza por debajo de su potencial.

Según el Financial Times, la empresa italiana de defensa Leonardo (LDO.IT) se prepara para presentar un innovador sistema de defensa aérea llamado "Michelangelo Dome". La nueva solución busca responder a la creciente demanda de sistemas avanzados de defensa antimisiles en Europa, integrando las últimas tecnologías para detectar y neutralizar amenazas. El lanzamiento de este sistema podría fortalecer la posición de la compañía en licitaciones clave de defensa de la OTAN, lo que constituye una señal importante para los inversores que siguen de cerca el sector de defensa.





