DAX40: Anta Sports y Li Ning exploran realizar una oferta por Puma

Los índices europeos registran ligeras ganancias durante la primera fase de la sesión del jueves: el Eurostoxx sube un 0,06 %, el DAX un 0,2 % y el CAC 40 un 0,07 %. Los inversores de todo el mundo centran hoy la atención en las noticias corporativas de Europa y los acontecimientos geopolíticos, dado el festivo en EE. UU. y la ausencia de actividad en Wall Street.
Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation
Gráfico diario del DAX 40.
Fuente: Plataforma de XTB
Durante la sesión del jueves, el DAX está probando la zona de control cerca de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada), que siguen actuando como una barrera que indica una tendencia bajista a corto plazo para el instrumento. Hasta que el DAX supere esta zona, es probable que la tendencia actual se mantenga.
Noticias de empresas del DAX 40 y europeas:
En el contexto del mercado, cabe destacar la espectacular subida de hoy de las acciones de Puma (PUM.DE), que han repuntado más de un 13% tras los rumores de una posible adquisición. Según Bloomberg, el gigante chino de ropa deportiva Anta Sports está explorando la posibilidad de presentar una oferta de compra de la marca alemana, posiblemente en asociación con un fondo de capital privado. Sin embargo, la especulación no termina aquí, ya que otras empresas asiáticas, como la china Li Ning y la japonesa ASICS, también podrían mostrar interés. Aunque Li Ning ha negado oficialmente estar llevando a cabo "negociaciones sustanciales", el mercado reaccionó con euforia ante la perspectiva de una fusión, viéndola como una oportunidad para revertir la tendencia bajista de este año en el precio de las acciones de Puma. Este aumento es una señal importante del continuo interés de los inversores por los bienes de consumo en Europa, a pesar del difícil entorno macroeconómico.
Las acciones de Puma están probando hoy la media móvil exponencial (EMA) de 100 días.
Fuente: xStation
Los analistas de JPMorgan han elevado su recomendación para Deutsche Boerse (DB1.DE) de "neutral" a "sobreponderar", considerando que el precio actual de la acción es muy atractivo. Los expertos enfatizan que el mercado no aprecia plenamente la calidad y la amplia diversificación del negocio de la operadora bursátil alemana. Esto apunta a una infravaloración de la compañía, que, a pesar de su sólida posición en el mercado, cotiza por debajo de su potencial.
Según el Financial Times, la empresa italiana de defensa Leonardo (LDO.IT) se prepara para presentar un innovador sistema de defensa aérea llamado "Michelangelo Dome". La nueva solución busca responder a la creciente demanda de sistemas avanzados de defensa antimisiles en Europa, integrando las últimas tecnologías para detectar y neutralizar amenazas. El lanzamiento de este sistema podría fortalecer la posición de la compañía en licitaciones clave de defensa de la OTAN, lo que constituye una señal importante para los inversores que siguen de cerca el sector de defensa.
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
Intel sube por rumores de chips para Apple
Tras el feriado, Wall Street inicia la sesión al alza
Tres mercados a seguir la próxima semana (28.11.2025)
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.