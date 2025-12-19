Resumen diario: Wall Street sube con ánimo navideño

El ánimo navideño domina claramente a Wall Street hoy. El Nasdaq 100 registra un alza superior al 1%, el S&P 500 avanza cerca de 0,8% y el Dow Jones sube alrededor de 0,6%. La sesión de hoy confirma un optimismo gradual entre los inversionistas.

Los índices europeos también cerraron mayoritariamente al alza. El FTSE 100 del Reino Unido subió 0,6%, el DAX de Alemania avanzó 0,4% y el IBEX 35 de España registró un alza de 0,2%. El CAC 40 de Francia fue el de peor desempeño, con un incremento apenas marginal.

Sin duda, el principal hito del día fue la decisión del Banco de Japón de elevar la tasa de interés a 0,75%, el nivel más alto en tres décadas. Este movimiento marca un cierre simbólico de la era de tasas ultra bajas, aunque las tasas reales siguen siendo negativas.

En el mercado cambiario, los movimientos más relevantes se observaron en el par USD/JPY, que registró un fuerte avance tras la decisión del Banco de Japón.

Las ventas minoristas del Reino Unido en noviembre resultaron más débiles de lo esperado. Las ventas totales registraron una caída mensual de 0,1% y las ventas subyacentes también se ubicaron por debajo de las proyecciones. El crecimiento interanual igualmente decepcionó, reflejando un consumo moderado en la economía británica.

Las ventas minoristas de Canadá en octubre también sorprendieron negativamente. Las ventas totales mostraron una caída cercana a 0,2% mensual, mientras que las ventas subyacentes —que excluyen estaciones de servicio y autos— retrocedieron alrededor de 0,5%. Estas cifras apuntan a un debilitamiento de la demanda del consumidor y representan una señal negativa para la economía canadiense.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre se ubicó en 52,9 puntos, por debajo del pronóstico de 53,3. Las expectativas de inflación subieron a 4,2%, lo que sugiere una actitud moderada entre los consumidores estadounidenses.

En el mercado de metales preciosos, la plata lidera las alzas del día, con un avance cercano a 2,6% hasta alrededor de 67 dólares por onza. El platino sube cerca de 3,1% hasta poco menos de 1.980 dólares, el paladio avanza alrededor de 1,5% hasta los 1.710 dólares, mientras que el oro suma poco menos de 0,5%, cotizando en torno a 4.350 dólares por onza.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin sube más de 1,7%, manteniéndose por encima de los 87.000 dólares, mientras que Ethereum avanza cerca de 5%, moviéndose en torno a los 3.000 dólares.