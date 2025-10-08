El Banco de Nueva Zelanda recorta los tipos de interés

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones inflacionarias internas están disminuyendo. La inflación subyacente, excluyendo los precios administrados, es consistente con la meta, aunque el IPC general se mantiene cerca del límite superior del rango del 1% al 3%. Además, la inflación del IPC probablemente se situó en torno al 3,0% en el tercer trimestre de 2025, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y los servicios regulados. Con un claro exceso de capacidad en la economía y una transmisión de políticas más sólida (tasas de préstamos mayoristas, hipotecarios y corporativos más bajas), el Banco prevé que la inflación se acerque al 2% en el primer semestre de 2026.

El desempleo sigue siendo preocupantemente alto y, según el Directorio del RBNZ, plantea un riesgo mayor que el de que la inflación del IPC se mantenga en el límite superior del rango de tolerancia del Banco. La mayoría de los miembros concluyó que un recorte de 50 puntos básicos está justificado para contrarrestar una brecha prolongada de demanda y apoyar la actividad económica. El Banco dejó abierta la posibilidad de una mayor flexibilización monetaria si las condiciones lo justifican.

Situación macroeconómica de Nueva Zelanda

Los indicadores macroeconómicos se mantienen dispares, pero tienden a la baja. El PIB del segundo trimestre de 2025 se contrajo un 0,9% intertrimestral, frente a las expectativas de una caída del 0,3% (debido en parte a factores estacionales). Las limitaciones de la oferta, como la escasez de energía, el impacto del clima en la agricultura y los cuellos de botella industriales, han frenado la producción. A nivel nacional, los precios de la vivienda se mantienen estables, mientras que la inversión residencial y empresarial se mantiene débil, aunque la bajada de los tipos de interés está empezando a impulsar el gasto de los hogares y debería reducir gradualmente los costes del servicio de la deuda.

Reacción del mercado

Los mercados incorporaron de inmediato una perspectiva más moderada. El dólar neozelandés es la divisa más débil del G10 en la sesión de hoy, con una caída del 1,0%. El par NZD/USD cayó a su mínimo en seis meses, en los 0,5740 USD. Los swaps ya descuentan por completo otro recorte de 25 puntos básicos en noviembre (hasta el 2,25 %) y asignan una probabilidad significativa a una tasa terminal del 2,00 %.

Cotización del NZD/USD

Fuente : Plataforma de XTB