Ha sido presentado recientemente un nuevo documento que regula y controla la exportación de los chips más avanzados de Estados Unidos ante una comisión de la Cámara de Representantes. Titulado "Garantía de Acceso e Innovación para la Inteligencia Artificial Nacional" (GAIN, por sus siglas en inglés), este documento, desarrollado por el gobierno estadounidense, busca consolidar la ventaja del país en la carrera por la potencia informática para la IA.

¿Cómo afecta esto al sector de la IA?

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, no expresó preocupación por las crecientes restricciones a la demanda impuestas por el gobierno. Enfatizó la importancia del desarrollo de la IA en Estados Unidos y el imperativo estratégico de ganar la "carrera de la IA" frente a China. Sin embargo, no se mostró optimista al respecto, señalando, entre otras cosas, los menores costes energéticos en China, que le otorgan una ventaja significativa.

Dentro del Partido Republicano y el Senado, se está formando un sector cada vez más numeroso y reivindicativo de representantes del gobierno estadounidense, que se muestra hostil hacia China y sus intentos por alcanzar a Estados Unidos en el desarrollo de la IA, entre otras cosas. El debate interno se ha intensificado tras las negociaciones entre Trump y Xi, las cuales, a pesar de su carácter infructuoso, generaron preocupación entre algunos miembros del círculo de Trump después de que este considerara exportar chips de Blackwell a China.

Amazon y Microsoft, entre otras empresas, han manifestado su apoyo a la nueva legislación. Esto está justificado, ya que las empresas tecnológicas estadounidenses tienen un interés directo en limitar el crecimiento de China en el mercado de la IA y la computación avanzada. Las empresas tecnológicas estadounidenses han aprendido claramente de los mercados de vehículos eléctricos y energías renovables, comprendiendo la necesidad de protegerse de China en lugar de tender puentes, incluso si esto requiere intervenciones gubernamentales invasivas.

La Ley de IA "GAIN" tiene como objetivo introducir un sistema de licencias restrictivas para la venta de circuitos integrados avanzados con el fin de verificar exhaustivamente a los compradores potenciales. Si bien actualmente, principalmente los circuitos de Nvidia se clasifican de esta manera, el proyecto de ley propone la posibilidad de ampliar de forma flexible las entidades y los productos sujetos a restricciones.

Ante las restricciones impuestas tanto por China como por Estados Unidos, la directiva de la empresa asegura que las previsiones de crecimiento actuales no tienen en cuenta la demanda potencial de China.

Fuente: xStation5