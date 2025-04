El cobre corrige un 0,5%, pero acumula un alza del 11,3% en el año🔎

Los contratos de cobre registran hoy una ligera correcci贸n del 0,5%, aunque la tendencia general de este metal industrial suma un 11,3% desde inicios de a帽o, coloc谩ndolo casi a la par del oro, que ha alcanzado nuevos m谩ximos con un avance del 14,75% en el mismo per铆odo. En la bolsa de Nueva York, el precio del cobre subi贸 a 5 d贸lares por libra, aunque futuras alzas depender谩n de la evoluci贸n de las tensiones arancelarias y factores internos en econom铆as clave como China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El cobre sigue el repunte del oro en 2025 El principal factor detr谩s del reciente aumento en el precio del cobre no ha sido un incremento en la demanda, sino factores geopol铆ticos. En febrero de 2025, bajo la administraci贸n del expresidente Donald Trump, se inici贸 una investigaci贸n sobre el impacto de las importaciones de cobre en la seguridad econ贸mica de EE. UU.. La dependencia estadounidense del cobre importado (45% del consumo total) ha generado especulaci贸n sobre la posible inclusi贸n del metal en la pol铆tica comercial de Trump. Aunque actualmente los aranceles del 25% sobre metales (acero y aluminio) no aplican al cobre, el secretario de Comercio de EE. UU., H. Lutnick, ha se帽alado que es cuesti贸n de tiempo antes de que el metal sea agregado a la lista. 驴Podr谩 la demanda sostener el aumento de precios? El futuro del cobre sigue siendo incierto, dado el panorama mixto del crecimiento econ贸mico. El metal es considerado un bar贸metro de la actividad econ贸mica, especialmente en sectores como automoci贸n, construcci贸n y electr贸nica. Sin embargo, la industria, especialmente en Europa, a煤n enfrenta desaf铆os para recuperar su dinamismo. Adem谩s, existen preocupaciones respecto a China, el mayor importador de cobre del mundo, cuyo papel es clave en la formaci贸n de precios. Una demanda d茅bil y el impacto negativo de los aranceles en el crecimiento econ贸mico podr铆an debilitar las bases de la actual tendencia alcista del cobre.

