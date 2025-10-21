El Dax 40 busca asentar el soporte de 24.300 puntos

Los índices bursátiles europeos se mantienen cerca de máximos históricos, con el EuroStoxx 50 subiendo 2 décimas tras la disminución de las preocupaciones sobre el sector bancario y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La mayoría de los principales índices cotizan sin grandes cambios. Por su parte, el Dax 40 sube un 0,15% mientras el sentimiento del mercado se mantiene dispar debido al incremento del número de publicaciones de resultados trimestrales.

Fuente: xStation

Cotización del Dax 40

El Dax 40 allana el camino para probar el nivel de soporte clave establecido por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). Esto muestra que, a pesar de los mensajes más favorables entre Estados Unidos y China, los inversores siguen preocupados por la incertidumbre geopolítica o están reanudando el cierre de posiciones largas tras una serie de repuntes largos y dinámicos. Sin embargo, por el momento, el índice mantiene una tendencia alcista técnica, observando el patrón de precios por encima de las EMA de 50 y 100 días. El RSI, durante los últimos 14 días, ha caído por debajo de los 70 puntos, hasta la zona de los 52 puntos, un valor relativamente neutral que no indica condiciones de sobreventa ni de sobrecompra.

Noticias corporativas en Europa

Unilever (ULVR.UK) ha revisado su calendario de escisión de Magnum debido al cierre del gobierno estadounidense. Estos retrasos podrían afectar la valoración de los activos de la compañía y la confianza de los inversores en el mercado de bienes de consumo de alta rotación (FMCG).

Stellantis (STLA.IT) – El director general de la compañía ha confirmado públicamente su compromiso con el mercado italiano a pesar de las dificultades con la demanda de automóviles, lo que podría ser clave para estabilizar el precio de las acciones de la marca.

Leonardo (LDO.IT) anunciará una empresa conjunta de 10.000 millones de euros con Airbus (AIR.DE) y Thales (HO.FR), lo que podría traducirse en un aumento significativo del potencial y la valoración a largo plazo de la compañía en el sector aeroespacial y de defensa.

Atos (ATO.FR) prevé unos ingresos anuales superiores a los 8.000 millones de euros, frente a las expectativas del mercado de 8.230 millones de euros, lo que representa una señal positiva para los accionistas de esta empresa de servicios informáticos.

Los inversores están volviendo a las empresas europeas del sector sanitario, que han repuntado alrededor de un 10% desde sus mínimos de septiembre, impulsadas por los acuerdos de precios de Pfizer y AstraZeneca con la administración Trump, que han aliviado las preocupaciones sobre la presión regulatoria. Según los analistas de Barclays y HSBC, las bajas valoraciones y la mejora del impulso de las ganancias crean margen para un mayor crecimiento, especialmente con la estabilización del euro y el repunte de las importaciones estadounidenses. A pesar de los riesgos persistentes en la política de precios de los medicamentos y los márgenes, el sector sigue considerándose el más infravalorado de Europa, con una mejora prevista en los resultados para el cuarto trimestre. Según los analistas de Rathbones y Edmond de Rothschild, las empresas que ofrezcan un sólido crecimiento de las ventas y planes de desarrollo concretos serán clave para los inversores, a medida que el mercado vuelve a centrarse en los fundamentales. Al mismo tiempo, el sector sigue siendo un beneficiario defensivo de la rotación de capital hacia industrias estables como los bienes de consumo y los servicios públicos.