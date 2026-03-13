Cierre de mercado: La semana termina con el Brent en 100 dólares y los índices en rojo

- Los índices bursátiles cierran la semana en negativo, mientras el Brent se mantiene por encima de 100 dólares.
- Los datos macro de EE. UU. muestran inflación estable pero crecimiento económico más débil.
- El dólar se fortalece, mientras varias materias primas y metales registran caídas.
- Los índices bursátiles cierran la semana en negativo, mientras el Brent se mantiene por encima de 100 dólares.
- Los datos macro de EE. UU. muestran inflación estable pero crecimiento económico más débil.
- El dólar se fortalece, mientras varias materias primas y metales registran caídas.
A pesar de un optimismo moderado y cauteloso al inicio de la sesión, el sentimiento en Wall Street se deterioró a medida que avanzaba la jornada. Las pequeñas ganancias iniciales se transformaron en caídas más significativas. Los futuros del Nasdaq y del Russell registran las mayores pérdidas, cercanas a 0.8%. El S&P 500 y el Dow Jones cierran la semana con un desempeño algo mejor, aunque también en negativo, con descensos de aproximadamente 0.7% y 0.4%, respectivamente.
Estados Unidos decidió suspender temporalmente la aplicación de sanciones contra algunos petroleros rusos, a través del Departamento del Tesoro. Las declaraciones de la administración estadounidense sobre la situación en Irán continúan siendo inconsistentes. Sin embargo, una parte importante del mercado parece aferrarse a la esperanza de que el Pentágono mantiene la situación relativamente bajo control y que el cierre del estrecho de Ormuz sería temporal. En este contexto, las especulaciones sobre una posible invasión terrestre de Irán están apareciendo con mayor frecuencia.
Datos macroeconómicos de Estados Unidos
La inflación PCE se situó cerca de las expectativas del mercado. El Core PCE subió hasta 3.1%, mientras que el PCE general se moderó a 2.8%. El gasto personal también superó las previsiones, alcanzando 0.4% en enero.
Por su parte, el PIB del cuarto trimestre en términos trimestrales (QoQ) se situó en 0.7%, apenas la mitad de la previsión de 1.4%. La desaceleración económica también se refleja en los pedidos de bienes duraderos, que registraron 0% de crecimiento en enero.
Noticias corporativas
Adobe cae alrededor de 6% después de que el CEO de la compañía anunciara su intención de dejar el cargo sin nombrar sucesor.
Europa
Las preocupaciones por los precios de la energía y posibles subidas de tasas están presionando a la baja a los índices europeos. El STOXX 600 finaliza la sesión con una caída de 0.6%.
El crecimiento económico del Reino Unido continúa desacelerándose y alcanza 0.8% interanual. La producción industrial y manufacturera británica también se situó por debajo de las expectativas. En Francia, la inflación resultó menor de lo esperado, con 0.9% interanual.
Las acciones de Zalando subieron 6% tras resultados sólidos y una guía superior a lo esperado.
Mercado de divisas
En el mercado Forex, el dólar estadounidense se fortalece de forma notable, ya que las preocupaciones por la inflación parecen pesar más que los temores sobre el crecimiento económico.
El dólar neozelandés (NZD) y el dólar australiano (AUD) se encuentran entre las divisas con peor desempeño frente al dólar, con caídas cercanas al 1%. El euro, el dólar canadiense y la libra esterlina retroceden alrededor de 0.7%.
Materias primas
En materias primas agrícolas, el trigo sube alrededor de 2%, mientras que el café cae más de 2%. En el sector energético, el petróleo sigue en niveles elevados. El Brent termina la semana por encima de 100 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza alrededor de 95 dólares. El gas natural (NATGAS) cae más de 3%.
Tanto los metales industriales como los metales preciosos registran caídas. Entre los metales industriales, las mayores pérdidas corresponden al aluminio (−2.8%) y al níquel (más de −2%). En los metales preciosos, platino y plata registran las mayores caídas, de alrededor de 4%. La plata (SILVER) se mantiene cerca de 80 dólares por onza, el oro (GOLD) alrededor de 5,000 dólares, y el platino (PLATINUM) cerca de 2,000 dólares.
Criptomonedas
El sentimiento de riesgo parece moderadamente favorable para el mercado cripto. Bitcoin sube más de 1% e intenta alcanzar el nivel de 71,000 dólares. Ethereum avanza alrededor de 1.7%, cotizando cerca de 2,100 dólares.Solana muestra un desempeño aún mejor, con un alza de 3% y precios en torno a 88 dólares.
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