El Dax 40 cae por debajo de la zona de soporte clave

Los índices bursátiles europeos registraron importantes caídas durante la sesión bursátil del jueves. Los contratos del índice alemán, el Dax 40 han bajado más del 1,23%, mientras que los del Eurostoxx 50 han bajado un 0,85%. En cuanto a los datos, la atención de los inversores se centrará en los numerosos discursos de los banqueros de la Reserva Federal y en los datos del PIB de EE. UU. Los datos sobre los pedidos de bienes duraderos también podrían ser importantes.

Noticias de empresas:

H&M (HMB.SE) reportó resultados del tercer trimestre de 2025 muy por encima de las expectativas del mercado, lo que se tradujo en un aumento del 12% en el precio de sus acciones, el mayor incremento desde marzo de 2024. El factor clave fue un aumento en el margen bruto, respaldado por efectos favorables de compras y tipo de cambio, así como un mejor control de los costos operativos. El EBIT superó las previsiones en un 33%, lo que, según Jefferies, podría sugerir que el consenso para el cuarto trimestre debe revisarse al alza, a pesar de que la compañía prevé ventas estables en septiembre interanualmente. RBC señala que el mayor margen bruto también se debió a un menor costo de los bienes vendidos (COGS), aunque las previsiones cautelosas para el cuarto trimestre podrían reflejar el impacto de los aranceles estadounidenses. El beneficio operativo y el beneficio bruto fueron significativamente mejores que el consenso, con ventas estables frente a una base alta del año pasado. H&M continúa optimizando su red cerrando tiendas menos rentables, principalmente Monki, y abriendo más de 80 nuevas tiendas en mercados en crecimiento en 2025. Al mismo tiempo, la compañía destaca la buena acogida de su colección de otoño y la mejora en la flexibilidad de la cadena de suministro. Se esperan costos de ventas ligeramente superiores en el cuarto trimestre debido a un Black Friday adelantado y a una mayor proporción de compras de la temporada actual. El consejo de administración evalúa positivamente la estructura de inventario, considerándola como otro aspecto para mejorar la rentabilidad. La compañía continúa monitoreando su política comercial y los riesgos asociados con las restricciones globales, lo cual es particularmente importante dada su alta exposición a los mercados internacionales.

Resultados clave vs. expectativas

Beneficio operativo (EBIT): 4.910 millones de coronas suecas vs. 3.740 millones de coronas suecas esperados

Beneficio bruto: 30.140 millones de coronas suecas vs. 29.420 millones de coronas suecas esperados

Margen bruto: 52,9% vs. 51,4% esperado

Beneficio antes de impuestos: 4.320 millones de coronas suecas vs. 3.290 millones de coronas suecas esperados

Ingresos: 57.020 millones de coronas suecas vs. 57.120 millones de coronas suecas esperados

Margen operativo: 8,6% vs. 6,55% esperado

LVMH (MC.FR) planea aumentar significativamente su presencia en Corea del Sur, considerando este mercado como un refugio seguro ante la desaceleración en Estados Unidos y China. Louis Vuitton y Dior planean expandir sus tiendas insignia en Seúl, y Dior también abrirá un restaurante, mientras que Bulgari y Tiffany preparan sus propias boutiques para los próximos años. Gracias a su sólida economía, el alto consumo de artículos de lujo y la afluencia de turistas, Corea se ha convertido en uno de los mercados de lujo más importantes del mundo. En 2024, las ventas de Louis Vuitton, Hermès y Chanel en el país aumentaron casi un 10%, y el gasto turístico alcanzó la cifra récord de 9,26 billones de wones.

Tras el anuncio de hoy de que Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre las importaciones de robots, maquinaria y dispositivos médicos, el mercado reaccionó de inmediato con fuertes caídas. Las empresas del sector sanitario e industrial fueron las más afectadas, en particular Siemens Healthineers (SHL.DE) y Philips (PHIA.NL). La investigación podría resultar en la imposición de aranceles a una amplia gama de productos, lo que genera preocupación por el aumento de los costos operativos y la reducción de la competitividad de los fabricantes europeos en el mercado clave estadounidense. La política comercial de la administración Trump ya ha generado incertidumbre global e interrupciones en la cadena de suministro, y nuevas medidas en forma de nuevos aranceles podrían traducirse en un aumento de los precios de los equipos médicos y una posible escasez en Estados Unidos. Los inversores también están preocupados por los efectos indirectos en otras industrias, ya que una posible escalada de la guerra comercial afectaría a toda la industria y el sector exportador europeos.

