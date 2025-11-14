El Ibex 35 cierra en rojo una sesión muy negativa

El Ibex 35 cierra una jornada negativa a pesar de cierto repunte al final de la sesión después de que los índices americanos hayan recuperado sus caídas iniciales. El sentimiento ha sido negativo en todo Europa y los inversores han huido de los activos de riesgo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado Solaria con una subida de un 1,5% a pesar de no haber grandes noticias sobre el sector. Ha ocurrido algo similar con Naturgy, que también ha repuntado más de un 1%. Indra e Iberdrola también se han colado en el reducido grupo de las subidas.

En la parte baja de la tabla ha resaltado Acciona, con un desplome del 8% y con uno del 5% de su filial Acciona Energía. La compañía ha presentado su informe de negocio de los primeros 9 meses del año y la caída del precio medio de la energía no ha gustado a los inversores. Esto ha provocado una caída de ingresos debido a que el aumento de la producción ha sido de poco más del 1% y no ha compensado el descenso de precios. Colonial y Merlin también se han desplomado un 5% cada una por unas cifras que mostraban cierto deterioro en el trimestre, lo que ha provocado que el mercado tenga dudas sobre el mercado de oficinas, que es el principal de Colonial y representa alrededor del 50% de las primas de Merlin.

Otros movimientos

En Europa destacan las caídas del FTSE 100, que ha descendido por los rumores de que la ministra de hacienda finalmente no implante el aumento de los impuestos a la renta en sus próximos presupuestos, lo que no permitiría reducir el abultado déficit del país. Por su parte, en Wall Street hemos visto un giro de tendencia y desde las profundas caídas el mercado ha vuelto al verde. Por la parte alta ha destacado Micron, que está siendo capaz de incrementar el precios de sus chips y esto se interpreta como un símbolo de fortaleza en la demanda.

El oro también cae hoy un 1,7% a pesar de la recuperación que estaba viviendo en las últimas semanas. Por su parte, el bitcoin se deja más de un 2% y cae por debajo de los 100.000$, lo que muestra cómo los catalizadores del cripto activo son actualmente nulos en el corto plazo.



