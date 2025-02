El Dax 40 sube a pesar de los nuevos aranceles de Trump

Los mercados bursátiles europeos están en tendencia alcista. El Wig 20 polaco lidera las subidas (+0,93%), mientras que el Dax 40 alemán sube más de un 0,5%. Además, Trump aumenta la volatilidad en el sector del acero y el aluminio con la imposición de sus nuevos aranceles y TSMC presenta resultados mixtos en enero. Situación general del mercado Los mercados europeos muestran una tendencia mayormente positiva, con la mayoría de los índices al alza. El Wig 20 lidera las ganancias (+0,80%), seguido del NED25 (+0,75%). El Cac 40 suma un 0,51%, y el FTSE 100 gana un 0,70%. El Dax 40 alemán sube un 0,5% durante la sesión del lunes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Plataforma de XTB. El mercado europeo en general está registrando subidas en la mayoría de los sectores económicos. Cotización del Dax 40 El índice Dax 40 de Alemania está ganando terreno hoy y recuperando parte de las caídas que llevaron al índice por debajo de sus máximos históricos. El soporte más importante para el índice sigue siendo, sin cambios, la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la zona de soporte de la consolidación cercana a los 21.230 puntos. Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable en todo momento. Fuente: Plataforma de XTB Noticias de empresas del Dax 40 Las acciones de Thyssenkrupp (TKA.DE) y Kloeckner (KCO.DE) llegaron a perder hasta un 4% hoy, aunque luego recuperaron gran parte de sus pérdidas después de que Trump anunciara planes para imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio a EE.UU. Sin embargo, cabe mencionar que Europa no es un socio comercial especialmente relevante en este caso. A continuación, puedes encontrar en la tabla los mayores exportadores de estos metales a EE.UU. Fuente: Bloomberg Financial LP Vínculos comerciales de EE.UU. con el acero y el aluminio Sin embargo, esto no cambia el hecho de que, en Europa, Alemania, y en particular las empresas Thyssenkrupp (TKA.DE) y Kloeckner (KCO.DE), tienen una participación significativa en las exportaciones de estas materias primas a EE.UU. Por esta razón, sus acciones registraron caídas iniciales tras la publicación de la noticia. Fuente: Bloomberg Financial LP También vale la pena seguir de cerca hoy a las empresas tecnológicas del sector de semiconductores (ASML, Siltronic, Soitec, BE Semiconductor, VAT Group y ASM International), ya que el crecimiento de las ventas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) se desaceleró en enero en comparación con diciembre. La compañía enfrenta incertidumbre en toda la industria sobre la legitimidad del gasto en inteligencia artificial. TSMC informó que sus ingresos en enero aumentaron un 36% hasta 293 mil millones de dólares taiwaneses (NT$), mientras que los analistas esperaban un crecimiento promedio del 41%. Sin embargo, es importante señalar que estas cifras pueden no reflejar completamente la realidad del mercado, ya que el período incluye el cierre bancario y los festivos prolongados del Año Nuevo Lunar en los mercados asiáticos. Otras noticias de los mercados europeos: Elliott busca aumentar su participación en BP .

busca aumentar su participación en . Renault reanuda conversaciones con Foxconn para vender su participación en Nissan .

reanuda conversaciones con para . Un tribunal alemán resuelve una disputa de patentes con Amazon a favor de Nokia.

BMW seguirá invirtiendo en motores de combustión interna y tecnología híbrida.

