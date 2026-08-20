El dólar sufre la nueva estrategia de Washington

Como consecuencia de la debilidad del dólar, que está actuando como "válvula de escape" del mercado, otras divisas como el euro se están fortaleciendo con fuerza, llevando al par EUR/USD a romper resistencias importantes y superar el nivel de 1,17.

Aunque la estrategia ayuda a aliviar tensiones puntuales de liquidez en el mercado de deuda, no soluciona problemas estructurales subyacentes como el enorme déficit fiscal de Estados Unidos, la alta oferta de deuda pública o la inflación persistente.

La decisión de Washington de duplicar la recompra de bonos a largo plazo para frenar el repunte de las rentabilidades de su deuda ha tenido como efecto colateral una notable caída y pérdida de fuerza del dólar estadounidense frente a otras divisas.

La intervención sin precedentes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha provocado una profunda reestructuración en el sistema financiero mundial. La decisión de al menos duplicar el volumen de las recompras de bonos del Tesoro a largo plazo (hasta un mínimo de 4.000 millones de dólares por operación en vencimientos de entre 10 y 30 años) frenó el repunte de las rentabilidades de la deuda estadounidense, pero, al mismo tiempo, se produjo a costa de la propia divisa.

El dólar sufrió de lleno el ajuste del mercado, impulsando el tipo de cambio EUR/USD hacia el importante nivel de resistencia de 1,1700. Aunque la decisión del Departamento del Tesoro tiene como objetivo principal limitar el reciente aumento de las rentabilidades en el tramo largo de la curva, el movimiento de los T-NOTES no justifica una caída tan pronunciada del dólar. Las actas de la reunión de la Fed publicadas ayer no aportaron nueva información al mercado y apuntan a que sigue existiendo una facción bastante numerosa dentro de la Reserva Federal partidaria de subir los tipos de interés ya, aunque el propio Kevin Warsh no forma parte de ella.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El par EUR/USD se recupera hasta 1,17, a pesar de que la variación en los precios de los bonos es relativamente pequeña. Curiosamente, el diferencial de rendimiento entre Alemania y Estados Unidos incluso ha disminuido recientemente.

El plan de Bessent

La deuda pública estadounidense, al superar la barrera de los 40 billones de dólares, y las rentabilidades de los bonos a 30 años, al alcanzar el 5,34 %, obligaron a Washington a abandonar el anterior principio de «previsibilidad» en la gestión de la deuda. Según la valoración de los analistas de Wall Street (entre ellos, expertos de Franklin Templeton, Nomura y Barrenjoey), las medidas de Bessent actúan únicamente como un «fusible» para el mercado.

Una operación destinada a recomprar bonos menos líquidos y con vencimientos más largos alivia las tensiones temporales de liquidez, pero no elimina problemas fundamentales como:

Un enorme déficit fiscal y una oferta récord de deuda pública.

Una inflación persistente, alimentada por los elevados precios de la energía desde hace casi medio año.

La presión de oferta procedente del sector de la inteligencia artificial, que está emitiendo grandes cantidades de bonos corporativos para financiar infraestructuras y que algunos consideran competencia para los títulos de deuda pública.

La situación seguía siendo tensa no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y Japón, donde observamos un aumento de las rentabilidades de los títulos de deuda a largo plazo hasta alcanzar los niveles más altos de los últimos años.

La narrativa de la devaluación del dólar

Dado que la intervención del Departamento del Tesoro no consiguió reducir las rentabilidades de forma permanente, el dólar estadounidense se convirtió en la «válvula de escape» del mercado. Los analistas señalan la creciente disposición de Washington a dirigir el mercado de forma directa, desde intervenciones cambiarias coordinadas con Japón hasta la supresión artificial del coste de financiación de la deuda a largo plazo.

Deutsche Bank señala en su análisis que el Tesoro puede recomprar bonos, pero, al mismo tiempo, no puede «recomprar el dólar». De ello podría encargarse el banco central y, como es sabido, Kevin Warsh no es precisamente un gran partidario de que la Reserva Federal mantenga un balance sobredimensionado. No obstante, al menos por el momento, podemos observar que el capital puede buscar refugio en otros activos, como la bolsa, el oro u otras divisas consideradas refugio, como el franco suizo.

El EUR/USD pone a prueba el 1,17 mientras las divisas emergentes podrían tomarse un respiro tras las recientes ventas

La debilidad del dólar se aprecia claramente en el par más importante, el EUR/USD, que, tras el fuerte avance de ayer, continúa hoy con el movimiento alcista y supera el nivel de 1,17. Recientemente observamos una ligera sobrecompra del dólar estadounidense y una sobreventa de otras divisas, como el euro o el dólar australiano. Ahora, con la nueva estrategia de Estados Unidos, esta situación podría invertirse.

Cotización del euro-dólar

Fuente: xStation5

El EUR/USD rompe al alza el canal de tendencia alcista y alcanza un rango de rebote similar al registrado en abril de este año. La superación del retroceso de Fibonacci del 61,8 % de la última gran onda bajista invalida la fortaleza de dicho impulso, lo que podría permitir un intento de poner a prueba la zona de 1,1780-1,1800.

Por otro lado, cabe señalar que, en estos momentos, los precios de los bonos estadounidenses no justifican unos niveles tan elevados.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Actualmente, el euro presenta el mayor nivel de posiciones netas cortas en contratos desde principios de 2025. Un posicionamiento negativo tan extremo puede favorecer una mayor recuperación del par EUR/USD si los especuladores comienzan a cambiar la dirección de sus posiciones.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las posiciones netas en el índice del dólar alcanzaron su nivel más alto desde 2023.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las posiciones netas en bonos estadounidenses a 10 años se mantienen en niveles muy bajos. Si observamos un repunte en las posiciones largas, podría ser una clara señal de una posible caída en los rendimientos.