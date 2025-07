El euro cae tras informes sobre exigencias arancelarias más agresivas de Trump hacia la UE 🇪🇺📉

El par聽EUR/USD retrocede este viernes luego de que el Financial Times informara que Donald Trump est谩 exigiendo aranceles m铆nimos del 15鈥20聽% sobre todos los productos de la Uni贸n Europea, endureciendo su postura en las negociaciones comerciales en curso. Aunque durante semanas se discuti贸 un arancel base del 10聽%, Trump se ha mostrado inflexible, incluso ante concesiones por parte de Bruselas, como la propuesta de reducir los aranceles a los autom贸viles. Seg煤n funcionarios estadounidenses, la administraci贸n eval煤a aplicar tasas rec铆procas superiores al 10聽%, incluso en caso de llegar a un acuerdo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El euro reaccion贸 a la baja ante esta postura m谩s agresiva en pol铆tica comercial, aunque el par rebot贸 levemente tras tocar la media m贸vil exponencial de 30 per铆odos (EMA30) en el gr谩fico de 30 minutos. En paralelo, los principales 铆ndices burs谩tiles estadounidenses pasaron a terreno negativo tras conocerse la noticia.

