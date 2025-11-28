El euro-dólar baja con un RSI que no alcanza los 50 puntos

El par euro-dólar retrocede un 3% hacia la zona de 1,157 antes de los datos de inflación de Alemania, que se publicarán a las 14:30. Las actas del BCE de ayer tuvieron un tono agresivo, con el banco señalando una pausa en los recortes de tipos. Por otro lado, los datos recientes de EE. UU. siguen mostrando una resiliencia persistente de la economía estadounidense, incluyendo una lectura de solicitudes de desempleo menor de lo esperado. Las ventas minoristas mensuales de Alemania para octubre cayeron un -0,3%, en comparación con las previsiones del 0,2% y la lectura anterior del 0,2%. Una posible disminución del consumo privado en Europa podría reforzar el argumento a favor de un euro más débil, y el mercado podría reaccionar con sensibilidad a dichos datos, ya que el "consumidor resiliente" ha sido uno de los factores clave que ha respaldado al euro, y sigue siendo un obstáculo para el BCE.
Cotización del euro-dólar
El par euro-dólar retrocede después de tres días consecutivos de subidas y actualmente se negocia en el rango medio entre la EMA200 (línea roja) y la EMA50 (línea naranja), lo que sugiere indecisión de los inversores sobre la sostenibilidad de la tendencia, a pesar de las crecientes expectativas de un recorte de tipos en diciembre, que ahora se sitúan en el 84%.
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica con velas diarias
El euro-dólar se negocia dentro de un patrón triangular, y la reciente ruptura alcista se ha visto invalidada por la caída de 1,161 a 1,156. El indicador RSI se mantiene por debajo del nivel de 50 puntos.
