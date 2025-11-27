El mercado Forex reacciona a los cambios de política monetaria

El par AUD/USD cotiza al alza, con la dinámica del mercado determinada por factores macroeconómicos provenientes tanto de Australia como de Estados Unidos. El par cotiza en el rango de 0,6520 a 0,6540 USD por dólar australiano. La persistente y elevada inflación en Australia refuerza las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia no recortará los tipos de interés, lo que respalda el valor de la divisa australiana. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense se está debilitando, ya que los inversores asumen cada vez más que la Reserva Federal podría adoptar pronto una política monetaria más expansiva. La combinación de estos factores contribuye a mantener la tendencia alcista del par AUD/USD.

Cotización del AUD/USD

Fuente : Plataforma de XTB

Inflación por encima de lo esperado en Australia



Las últimas cifras de inflación en Australia han vuelto a sorprender a los mercados por su fortaleza, mostrando que la presión sobre los precios se mantiene significativamente más alta de lo previsto. La inflación subyacente también se sostiene por encima del objetivo del banco central, lo que refuerza la creencia de los inversores de que es improbable que el RBA flexibilice la política monetaria a corto plazo. Mantener los tipos de interés sin cambios crea condiciones favorables para un mayor fortalecimiento del dólar australiano. Los datos de inflación también han mejorado el panorama técnico, aumentando la demanda de la divisa australiana por parte de los inversores.

Aumentan las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed



En el entorno macroeconómico estadounidense crece la expectativa de que la Reserva Federal adopte pronto una postura más moderada. La creciente probabilidad de un recorte de tipos reduce el atractivo del dólar estadounidense, lo que a su vez respalda a las divisas de mercados desarrollados como el dólar australiano. Esta divergencia en las perspectivas de política monetaria entre ambos bancos centrales favorece a Australia. Un respaldo adicional proviene de la mejora del sentimiento global, que fomenta los flujos hacia monedas más sensibles al ciclo.